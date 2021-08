George Chaya, experto argentino-libanés afirma: Hezbollah trajo catástrofe a Líbano

El Lic. George Chaya es politólogo especializado en Seguridad Nacional y Experto en Resolución de Conflictos.

Autor de: “La Yihad Global, el terrorismo del siglo XXI”.

George Chaya nació en Argentina, de familia libanesa. A los dos años de edad sus padres viajaron a Líbano, donde vivió alternando con EE.UU., Inglaterra y España, debiendo abandonar definitivamente el país hace más de tres décadas. Pudo regresar por tres semanas, luego de 23 años, en el año 2010.

Está convencido de que la paz entre Israel y Líbano es posible y que son Siria, Irán y Hezbollah quienes traen tragedia al país de los Cedros.

Ahora, poco rato después de nuevos disparos de cohetes desde territorio libanés hacia Israel, es oportuno volver a leer su análisis.

P: Hizbala es hoy, además de Irán propiamente dicho, el enemigo más desafiante para Israel. Pero entendamos primero su situación dentro de Líbano. ¿Es como un Estado, o un ejército, dentro del Estado libanés?

G.CH: El hecho de que las armas no hayan permanecido bajo la autoridad del estado libanés no ha operado como una fuerza disuasiva contra Israel, y ello no impidió a Israel llevar a cabo su contraofensiva contra el Líbano en 2006, después del secuestro de 3 soldados israelíes y el disparo de una lluvia de misiles hacia por parte de Hezbollah. La falacia del “equilibrio y de la resistencia'” pregonada por Hezbollah como pretexto para continuar armado ha colapsado y demostró la real fantasía que encarnó todos estos años. Estas armas no constituyeron una defensa de las vidas, ciudades y bienes de los ciudadanos libaneses, todo lo contrario, trajeron la destrucción mas absoluta del país.”

Hezbollah mantuvo sus armas después que Israel se retirara unilateralmente del sur el 25 de mayo de 2000. Este grupo se convirtió en una organización política, religiosa y militar, que instauró un Estado ilegal y delincuente dentro del Estado Legal secuestrando las funciones de este último y, como resultado trajo una guerra destructiva en 2006, una confrontación que no tuvo lógica ni razón. Como consecuencia de los graves eventos que provinieron de Hezbollah, Líbano pagó un precio muy alto en la seguridad, prosperidad y tranquilidad de su pueblo.

En Líbano, conviven 18 colectivos confesionales, cada una de estas comunidades tiene derechos y obligaciones idénticos entre si, tal como está previsto en la Constitución Libanesa. Pero en la práctica, un grupo como Hezbollah se apropió de la toma de decisiones del Estado legal, lo cual es una actitud de sedición y terrorismo. Aquí yace la gran catástrofe que genero Hezbollah al país. Nada que Hezbollah o sus aliados sostengan justificará el desastre que han ocasionado al Líbano.

P: ¿Cómo resumir cuál es el poder actual de Hizbala en Líbano? Es evidentemente la fuerza militar más poderosa del país. También es parte del gobierno. El brazo de Irán en Líbano. ¿Dueño y señor?

GCH: Absolutamente si, en primer lugar hay que dejar claro que Líbano es un país ocupado por Irán, y desde lo militar, claramente Hezbollah es el ejército de ocupación iraní dentro del Líbano. Del mismo modo es una fuerza militar pertrechada y financiada por el régimen khomeinista y no hay duda que la organzación chiita es más poderosa que el propio ejército libanés. En materia política, no solo cuenta con 12 asientos en el Parlamento sino que a través de su accionar coercitivo por medio de su poder militar, ha impuesto varios ministros por sobre las demás comunidades del país, incluso ha colocado una caricatura presidencial en el Palacio de Baabda que funge como presidente, pero no es más que una marioneta de las decisiones de Hezbollah e Irán en la aplicación de las políticas de Velayat e-Faqih dictadas desde Teheran. Hoy no hay que temer ser categóricos cuando hablamos de estas cosas, “el verdadero poder y las decisiones de las políticas libanesas no son llevadas a cabo por los representantes votados por la ciudadanía en las últimas elecciones sino por la política de Irán y de su brazo armado en Líbano: Hezbollah”.

P: Este jueves se renovó el mandato de la FINUL, los Cascos Azules de la ONU o sea la Fuerza interina de las Naciones Unidas en Líbano. ¿Cómo evaluarías su actuación?

GCH: A través de todos estos años, la actuación de la FINUL en Líbano, especialmente en lo que refiere a la línea Azul, es decir a la frontera sur con Israel, ha fracasado, lo mismo en materia de la zona de frontera con Siria, pero esta ultima siempre ha sido una zona descontrolada, por lo que no debe llamar la atención, allí, el tráfico de drogas, armas y el contrabando menor siempre ha existido y como muchos crímenes en esa frontera, vergonzosamente el delito esta institucionalizado.

Sin embargo, en la frontera sur, la actuación de la FINUL ha sido un fracaso, nunca esa fuerza pudo ser el árbitro o el custodio de la puesta en vigencia la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual era una buena norma jurídica que brindo jurisdicción a la FINUL para hacer cumplir el derecho internacional y mantener la paz quitando rango de movimiento a Hezbollah y desarmando su estructura militar desde el Líbano Meridional, es decir al sur del Río Litani, hasta la linea azul que divide la frontera sur del íibano con el norte de Israel. Nada de ello sucedió y jamás la FINUL pudo poner en práctica su mandato con tal Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Contrario a ello, la zona se convirtió en un bastión de Hezbollah, en un Hezbollastan incontrolable para la trasferencia de armas y el fortalecimiento de la organización política-terrorista allí.

P: ¿Y cuál es el estado hoy de resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la guerra del 2006?

GCH: Como le explique anteriormente, la Resolución 1701 del CSONU ha sido “papel mojado”, no ha valido más que la tinta con la que se firmo y nunca fue una norma cumplida. En ello no dista mucho de la Resolución 1559 del CSONU del año 2005, que fue aplicada meses después del asesinato del ex Primer Ministro Rafik Hariri y 26 personas más en un ataque con camión bomba en Beirut el 14 de febrero de ese año, y por el cual el Tribunal Penal Internacional sindicó culpables del crimen a 3 operativos de Hezbollah que se encuentran prófugos y con pedido de captura internacional, pero que Hezbollah jamas entrego a la justicia, po el contrario, Hezbollah desconoció y rechazo el fallo del TPI.

P: George, tú eres siempre un gran defensor de Israel. ¿De dónde viene eso?

GCH: Veras, personalmente me encontraras siempre defendiendo la vida, las libertades y la democracia. No tengo lazos de ningún tipo con Israel, he estado dos veces allí y reafirme lo que pensaba sobre Israel y sus instituciones democráticas y sociedad civil, lo que me llevo a admirar lo que conocí y me enriqueció personal y profesionalmente. Por lo demás, mi identidad se relaciona con mi historia y la historia de mi familia de cuyos registros hay antecedentes por los últimos 450 años en la región del Chouf en la montaña del Líbano. No obstante, no es determinante ni excluyente en este aspecto el tema de mi origen cristiano maronita. En lo personal soy un cristiano laico, respetuoso pero no practicante, que respeta todas las religiones monoteístas, excepto las que asesinan en nombre de la religión. En simple: me defino como un “cristiano cultural”. Sin embargo, muchos libaneses practicantes y observantes, aún de confesión drusa y también musulmanes que no ven en Israel un vecino hostil. Muchos libaneses en Líbano saben perfectamente dónde se ubican los ideólogos de las hostilidades y la gran tragedia que ha sufrido el país en los últimos 50 años, pero esa sociedad, en muchos sentidos se encuentra atemorizada por las mafias y los grupos del terror y no pueden expresarse en lo que realmente piensan por temor a represalias. Esto es de alguna manera un beneficio relativo del que gozamos los que estamos fuera del Libano, aunque el precio que debemos pagar es no entrar al pais por razones de seguridad.

Como sea, somos muchos miles, tanto en la diáspora como dentro del país que respetamos al Estado de Israel y no lo vemos como enemigo. Además, considero que es la única democracia en la región, en consecuencia, y como personas de bien, debemos estar de su lado, lo que no nos coloca contra el Líbano que conocimos anteriormente a que los grupos terroristas se hicieran con el Estado legal. Ese es el mensaje honrando mis ideas. Además, creo que los ciudadanos israelíes deben saberlo y sentirse hoy orgullosos de vivir en un estado democrático, en su propio hogar nacional y en libertad, sabiendo que muchos los apoyamos .

P: Apasionante George. Mil gracias.

R: A ti Jana.