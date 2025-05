Israel, un faro para Occidente

(N. de Red: El autor de esta nota es el Secretario General de la Agrupación Nacional Impulso Ciudadano , lista 81, de Partido Colorado de Uruguay)

Hace 77 años los representantes del pueblo de Israel declaraban su independencia e iniciaban una época nueva en la que se ponía fin a esa descripción del mundo realizada por Jaim Weitzman, donde este se dividía entre países en los cuales los judíos no podían vivir y países donde no podían entrar.

Con territorio donde asentarse, con el reconocimiento de las Naciones Unidas que le dio acceso al refugio del derecho internacional, y con fuerzas de autodefensa que proporcionaran la protección que no habían obtenido durante el cercano horror padecido en el genocidio de la Europa Nazi, el pueblo judío iniciaba su etapa moderna en la tierra ancestral.

Los inicios no fueron en color de rosa.

La intransigencia árabe se apresuró a rechazar por segunda vez la posibilidad de coexistir con una Nación Judía.

Habían rechazado en el año 1937 la propuesta de la “Comisión Peel”. Rechazaron la propuesta de las Naciones Unidas del año 1947. Y en el año 1948, tras la declaración de independencia de Israel y la retirada de los británicos iniciaron una guerra que pretendió ser de exterminio.

Los ejércitos de Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Iraq y Arabia Saudita cargaron contra Israel y tras más de un año de guerra fueron derrotados.

Faltarían aún tres negaciones más por parte de los árabes a la coexistencia de un Estado árabe palestino con el Estado de Israel.

La negación fruto de la guerra de los seis días en la que la liga árabe reunida en Jartum en el año 67 declaró sus tres NO: No a la paz con Israel, No al reconocimiento del Estado de Israel y No a la negociación con el Estado de Israel.

Luego vendrían si, los acuerdos de paz con Egipto (1979) y Jordania (1994), pero tendríamos la actitud cerrada al acuerdo de Camp David II del año 2000, en el cual, al decir de Bill Clinton Yasser Arafat líder del pueblo palestino dedicó los 14 días a rechazar todo y no proponer nada.

Y, la negación al acuerdo de paz propuesto en 2008 por el primer ministro Israelí Ehud Olmer rechazado por el líder palestino sucesor de Yasser Arafat Mahmud Abbas.

En estos 77 años Israel ha debido enfrentar la superposición de ánimos adversos: desde el mundo árabe, desde la concepción religiosa islamista chiita o sunita, desde las aspiraciones imperialistas regionales sean estas persas, turcas o salafistas e incluso el viraje de la Unión Soviética que en un inicio apoyó el nacimiento de Israel pensando que las inspiraciones socialistas de la mayoría de sus fundadores la harían parte de su bloque.

Mucha agua ha pasado bajo el puente e Israel ha logrado florecer como Estado, en lo más preciado en que todo Estado debe florecer: darle a su población las oportunidades de realizarse accediendo a los bienes materiales indispensables para la vida y dando acceso a los bienes espirituales e inmateriales que permiten la realización de los individuos en sociedad.

Es así como la sociedad que lograron conformar pese al entorno adverso es una sociedad próspera, pujante, diversa, culta, innovadora que inspira y permanentemente asombra al mundo con sus adelantos. Y lo ha hecho siendo fiel a su declaración de independencia que marcaba la construcción de: “Un país basado en los principios de libertad, justicia y paz con igualdad de derechos políticos y sociales para todos sus habitantes. Sin diferencias de credo, raza o sexo. Libertad de culto, conciencia, idioma, educación, y cultura…”.

En estos tiempos en los cuales las democracias en el mundo pierden terreno y los valores occidentales son cuestionados, ver el triunfo de Israel es inspirador. El entorno hostil los fortaleció y al alto precio que han debido de pagar jamás opusieron pesimismo o desesperanza. Ni las amenazas de poderosos ejércitos, ni la laceración del terrorismo, ni las tergiversaciones o manipulaciones de la verdad, los montajes desleales y el abandono desnorteado del occidente woke autodestructivo han hecho que el Estado de Israel y su pueblo dejen de prosperar.

A 77 años de aquella declaración y aquel inicio, miramos con admiración el camino recorrido por la nación amiga y marcamos que ese Estado que se reencontró en la modernidad con su territorio es hoy un faro para un occidente que debe fortalecerse ante los embates que cuestionan las bases de su democracia y su cultura.

Flavio Harguindeguy