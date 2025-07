Israel ataca al régimen sirio para frenar masacre de drusos en Al Sweida

Los ataques de islamistas sirios a la comunidad drusa en la ciudad Al Sweida en el sur de Siria, que comenzaron el lunes por la noche, desataron una dura crisis que involucra a régimen central en Damasco, a Israel y también a la comunidad drusa israelí. Hubo altibajos, en diferentes momentos los drusos informaron que habían reconquistado Al Sweida, pero los islamistas siguieron avanzando.

1/3 En medio del drama que se está viviendo en el sur de Siria, los drusos tuvieron momentos de espanto y también otros de alegría cuando informaron que habían reconquistado Al Sweida de los islamistas. Pero fue prematuro. pic.twitter.com/LgocLAUsLa — Jana Beris (@JanaBeris1) July 16, 2025

Ante todo, un resumen de los hechos.

- A raíz de las duras informaciones provenientes de Al Sweida sobre una masacre de civiles drusos, Israel envió varias advertencias al régimen sirio tanto a nivel diplomático a través de Egipto como a nivel militar.

- Desde el martes de noche fueron atacados ya por lo menos 160 blancos del régimen sirio. Primero, se dijo que eran sólo advertencias. Luego el Ministro de Defensa israelí recalcó que se terminaron las advertencias y que ahora se actúa de otra forma. La exigencia al presidente Al Joulani es que detenga de inmediato y en forma absoluta todos los ataques de sus tropas en Al Sweida.

Además de atacar blindados, tanques y milicias islamistas en la ciudad drusa y en camino hacia allí, Israel lanzó varias olas de ataques a posiciones del régimen en Damasco. Circularon en las redes varias imágenes de transmisiones en vivo de la televisión siria, en las que la periodista de turno saltó al registrarse un bombardeo detrás suyo. Algunos de los blancos: el ministerio de Defensa sirio y las instalaciones del Estado Mayor.

Israel atacó hoy en varias olas blancos del régimen de Damasco. Primero advirtió, luego intensificó la ofensiva, aunque lejos está aún de ser totalmente abierta. Así se vio en vivo. pic.twitter.com/oeh4FX1PWl — Jana Beris (@JanaBeris1) July 16, 2025

- Ciudadanos drusos israelíes, especialmente de la aldea Majdel Shams en los altos del Golán, aledaña a la frontera con Siria, rompieron la valla fronteriza y cruzaron a territorio sirio para ayudar a sus hermanos, aunque desde allí, en coche son dos horas y media de viaje hasta Al Sweida. Algunos volvieron luego a Israel, pero este miércoles muchos volvieron a cruzar y en el momento de escribir estas líneas son más de 1.000 los israelíes drusos que se encuentran en Siria. Israel teme que sean asesinados o secuestrados en territorio sirio.

1/3 La desesperación y angustia de los drusos israelíes por la masacre de sus hermanos en A Sweida en el sur de Israel, son más que comprensibles. Pero haber violado la frontera y cruzado a Siria, no solucionará nada, sino que los expone a ellos al riesgo de que sean asesinados o… pic.twitter.com/FhIpMOY8vW — Jana Beris (@JanaBeris1) July 16, 2025

- Esto constituye un serio riesgo para su seguridad, por lo cual se hace grandes esfuerzos para devolverlos. Algo sin precedentes fue la entrada de oficiales de la Policía israelí a Siria para tratar de convencerlos a que vuelvan a Israel. Es indudable que su presencia en Siria es un riesgo para su propia vida. Expertos en el mundo árabe como los periodistas Ohad Hemo y Ehud Yaari explicaron que para llegar desde el punto en el que cruzaron la frontera a Al Sweida, hay que pasar indefectibemente por la ciudad de Dar´a, lo cual los expone a una situación especialmente desafiante, ya que se trata de un bastión sunita, donde años atrás comenzaron las manifestaciones contra el entonces presidente Bashar el-Assad, y donde también hay numerosas tropas del régimen central.

- Hay informaciones sobre un alto el fuego en la zona que habría sido logrado entre el presdiente de Siria y el líder espiritual de los drusos sirios, pero nada está confirmado oficialmente. En la práctica el portavoz militar israelí recalca, de boca del jefe del Comando norte, que se lanzan duros ataques contra el régimen de Damasco y al mismo tiempo se exhorta a los drusos de Israel a regresar a casa, explicando que con su cruce de la frontera no ayudan a solucionar la situación.

Los intereses

Israel quiere garantizar que pare totalmente la masacre de los drusos y que las fuerzas islamistas sirias no ataquen a las minorías, pero no tiene interés en un enfrentamiento total con Siria. Los sucesos de este miércoles tiran bastante de la cuerda y no está claro que se le pueda frenar cuando se decida hacerlo.

Cabe recordar que en las últimas ya varias semanas se estaban llevando a cabo contactos directos entre representantes oficiales de Israel y de Siria, para llegar a un acuerdo de seguridad, lo cual tendría gran importancia estratégica para Israel. El Presidente Trump habló inclusive de la posibilidad que Siria se sume a los Acuerdos de Abraham.

El problema es que eso está basado en la premisa que el nuevo Presidente de Siria quizás realmente cambió de encare no sólo porque usa traje sino porque realmente ya no es un jihadista islamista como era como miembro de ISIS y Al Qaeda. Si bien las dudas siempre se mantuvieron e Israel nunca confirmó que considera que el presidente Ahmed al-Shara (Abu Muhamad al Joulani) se convirtió en un demócrata liberal, los ataques a minorías, propios de islamistas tipo ISIS, despiertan especial preocupación.

Todo indica que los atacantes son jihadistas extremistas que tienen posiciones en el marco del “ejército” sirio, aunque no lo es tal en forma muy ordenada, sino más que nada un cúmulo de milicias armadas sin una autoridad central muy ordenada.

Las imágenes que circulan por las redes muestran claramente distintivos de ISIS en sus uniformes, y las declaraciones y gritos de guerra que formulan ante cámaras, son propias de las peores épocas del Estado islámico.

Y aún si en el mejor de los casos se puede suponer que las masacres no fueron orden de Al-Shara, lo claro es que no las detiene.

Tras la masacre de unos 1700 alawitas en las ciudades de la costa siria meses atrás, el presidente dijo que eso es inaceptable y que llevará a juicio a los responsables, pero eso no sucedió en absoluto.

¿Y ahora?

Al parecer Israel no considera que esto está por terminar.

En un comunicado del portavoz militar, se informó que el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel Teniente General Eyal Zamir “ordenó el refuerzo de los medios de recopilación de inteligencia y la capacidad de ataque, así como el redespliegue de tropas al Comando Norte para acelerar el ritmo de los ataques y detener los ataques contra la comunidad drusa en Siria”.

El ejército recuerda que “las FDI mantienen una estrecha alianza con la comunidad drusa y, por lo tanto, están llevando a cabo ataques contra objetivos militares en toda Siria para defenderlos donde sea necesario”.

Por lo tanto se anunció que se reforzará la División que opera en la frontera con Siria y los puestos de avanzada dentro de la zona de seguridad.

Al mismo tiempo, se criticó el cruce de drusos desde Israel a Siria. “El cruce incontrolado de la frontera hacia Siria pone en peligro tanto a la comunidad drusa como a nuestros soldados, y debe detenerse de inmediato”.