El clamor de los drusos israelíes, en la voz de Lorena Khateeb

A Lorena la conocimos por primera vez hace años cuando trabajaba en el departamento de Diplomacia Pública de la Cancillería israelí. Sus herramientas claves, no sólo la tecnología que sirven en las redes sociales sino, ante todo, su convicción, su amor por su país, Israel, y también por la comunidad drusa de la que es parte.

Nos contactamos hoy a raíz de los sucesos trágicos en el sur de Siria, la masacre de los drusos a manos de islamistas sunitas.

Lorena (28) se dedica desde hace años al desafío de esclarecer sobre Israel en árabe, hebreo e inglés. Presenta el programa “La Voz de los drusos” en la Radio del Norte y en el canal I24 News tiene un espacio llamado “La Voz Árabe”. Es Directora de Proyectos en la Asociación sin fines de lucre “Beiájad Arevím ze la ze” que brega por la convivencia pacífica y fructífera entre judíos y árabes en Israel. Lidera y emprende en múltiples iniciativas sociales y educativas.

En una actividad del ministerio de Educación en el norte del país

Entre 2018 y 2023 trabajó en el departamento de Diplomacia Pública en la Cancillería israelí. Desde el 7 de octubre del 2023 dedica gran parte de su tiempo al esclarecimiento en árabe y también al extranjero en general. Encabezó delegaciones que viajaron con este propósito a los países de los Acuerdos de Abraham y a Estados Unidos.

Informando desde el kibutz Beeri

Fue una de las fundadoras del “Congreso de Jóvenes Drusos”, promovió el proyecto “Árabe en el salón” que invita a miembros de la sociedad árabe israelí a escuchar el testimonio de sobrevivientes de la Shoá.

Por su variada actividad en pro del Estado y la sociedad, recibió diversos galardones , entre ellos del Centro Peres por la Paz , del Consejo Sionista como “heroína” de la sociedad israelí y de “Joven Sobresaliente” a nivel nacional.

Nacio en Kfar Samía en la Galilea. Está casada con Nasib.

P: Lorena, cuando comenzaron a circular las terribles noticias de lo que estaba ocurriendo en Siria, pensé en ustedes, los drusos israelíes. ¿Tú tienes parientes en Siria?

R: Tengo parientes lejanos, no de primer grado, pero como sabes, los drusos nos sentimos todos miembros de una misma familia. Si a un druso le pasa algo, en cualquier parte del mundo, todos sentimos el dolor y nos ponemos a disposición para ayudar. Pero más allá de ello, tengo muchos amigos en Siria, gente con la que hablo casi diariamente, que está clamando por ayuda porque estaban bajo un terrible ataque. Sienten que los abandonan a su destino y que están siendo masacrados. Así que nosotros no tenemos el privilegio de quedarnos en silencio.

P: ¿Qué te consta que ocurrió con exactitud?

R: Estoy sumamente preocupada. Todos los días recibo filmaciones, fotos y testimonios espeluznantes de lo que está viviendo la gente. Este es su 7 de octubre. Mujeres, niños y ancianos están siendo asesinados a sangre fría, figuras religiosas son humilladas cuando les cortan el bigote que para los hombres drusos es un símbolo espiritual muy fuerte en nuestra religión. Hay testimonios de terroristas que entran a los hospitales y disparan indiscriminadamente hacia todos los que se hallan allí.

No son meros testimonies, son horrores que están ocurriendo ahora, ante los ojos de una comunidad entera que se siente abandonada por el mundo.

P: ¿Qué esperas de Israel, que ya ha comenzado a reaccionar con fuerza?

R: Espero que Israel defienda a nuestros hermanos drusos en el sur de Siria no sólo porque son cercanos a nosotros por la sangre y la identidad, sino porque es su compromiso moral, una cuestión de valores. El pacto, la alianza, entre el Estado de Israel y la comunidad drusa, no es unilateral. Nosotros estamos hace casi dos años en el frente de seguridad de nuestro país, con gran sacrificio, entregándonos y luchando hombro a hombro con nuestros hermanos judíos, como siempre. Y ahora, cuando nuestros hermanos están siendo masacrados, esperamos que el Estado de Israel en efecto actúe. Este es el momento de actuar, no sólo por la hermandad con los drusos sino también por el mutuo compromiso y por la convicción que si no detenemos ese horror allí, llegará también a nosotros y tendremos un 7 de octubre en la frontera norte.

P: Israel ya ha tomado muchas acciones firmes y ha atacado posiciones del régimen sirio, con fuerza. ¿Te parece insuficiente?

R: Los ataques a blancos del régimen son imprescindibles y muy exactos. Las Fuerzas de Defensa de Israel en efecto atacaron blancos terroristas, pero yo considero que aún es insuficiente porque los drusos están siendo masacrados y eso aún continúa. El ejército actuó primero por la presión de los drusos israelíes. Además creo que estos ataques son un mensaje claro a los enemigos de Israel, que no permitirá que nadie socave la seguridad de las minorías, de la comunidad drusa, que es tan fiel al Estado. Es parte de una lucha más amplia por la estabilidad y la seguridad en la región, y al mismo tiempo un deber moral respecto a la necesidad de proteger a todos los civiles, especialmente los drusos que están bajo una amenaza existencial.

Y creo que no menos importante es explicar bien al mundo por qué Israel está actuando, nuestros amigos deben saber que Israel reaccionó por una cuestión de responsabilidad y valores, respondiendo a las amenazas que llegan hasta sus fronteras y que atacan a sus aliados.

P: ¿Qué te parece el fenómeno de los drusos que cruzaron de Israel a Siria, violando la frontera? Eso causa mucha preocupación porque es un serio riesgo para su seguridad.

R: Yo entiendo el dolor, la furia y el deseo profundo de proteger a nuestros hermanos del otro lado de la frontera, especialmente después de las atrocidades que fueron cometidas y que hemos visto. Al mismo tiempo, exhorto a todo aquel que cruzó a Siria, que actúen con cautela, que dejen que el liderazgo espiritual encabezado por el Sheij Muwafaq Tarif actúe en coordinación con las autoridades relevantes tanto en lo militar como en lo político.

El liderazgo y el consejo religioso de nuestra comunidad hace enormes esfuerzos para ayudar y proteger a la comunidad de la forma más apropiada y segura, a fin de evitar riesgos innecesarios . Este es el momento de mantener la unidad y prestar atención a lo que diga el liderazgo, que actuará por el bien de todos, por responsabilidad y pensando a largo plazo.

P: ¿Te sorprendió lo que pasó en Al-Suweida? Recordemos que medio mundo cree que el nuevo gobernante sirio dejó de ser islamista, que ISIS es sólo parte de su pasado.

R: No me sorprendió para nada. Conozco a fondo la región y siempre tuve claro que no hay motivos para ver con esperanza el gobierno del nuevo presidente Al Joulani. No es más que un terrorista e traje, que tiene en su haber una larga historia de violencia y crueldad.

P: ¿Por qué se llegó a esta crisis con los drusos en Siria?

R: Yo creo que esto es resultado de años de opresión, terrorismo y un régimen cruel, Cambió el régimen, pero no su naturaleza. No hay un verdadero cambio que pueda traer soluciones o alivio a los drusos y otras minorías. La realidad lo dice todo. La única opción es luchar por nuestros hermanos.

P: Una escena reiterativa estos días fue la de los bigotes de los hombres drusos afeitados. Son un símbolo. ¿Me puedes explicar más a fondo qué significan?

R: Para los drusos, especialmente para las figuras religiosas, el bigote es mucho más que un símbolo exterior. Es una expresión de dignidad, de liderazgo espiritual y una posición social. Afeitar el bigote por la fuerza no es sólo una humillación física sino también un ataque intencional a la identidad religiosa y espiritual de la persona. Es una forma de expresar desprecio, de alterar la autoridad y sembrar miedo . Exactamente como si se violara un símbolo religioso o nacional. Por eso, cuando vemos las duras fotos de los líderes religiosos drusos a los que se les impone el afeitado del bigote, tenemos claro que eso no es “solamente” violencia sino un intento de quebrar el espíritu de toda la comunidad. Es una violación de la dignidad de todos nosotros.

P: ¿Cómo se sale de esto?

R: En este momento no está claro. Muy especialmente porque hay un gobierno de terrorismo y crueldad hoy en el sur de Siria . Lo que sí está claro es que la vida de nuestros hermanos sirios está en peligro real. Son perseguidos, masacrados y esta realidad nos obliga a todos, como comunidad, como país y como sociedad, a seguir apoyándolos, a ejercer presión política internacional, para garantizar que no queden solos. El futuro dependerá tanto de la capacidad de los drusos de resistir como de la disposición de los países del mundo, ante todo Israel, a estar firmemente de su lado.

P: Gracias Lorena. Que así sea.

R: Ojalá.