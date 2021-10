María Noel Domínguez, el alma de Montevideo Portal

Junto a los rostros bien conocidos de los periodistas de televisión-y hoy en día también las radios se proyectan en imagen desde sus estudios- están los colegas que no suelen salir en pantalla, pero cuya trabajo tiene impronta y deja marca. Una de ellas es María Noel Domínguez, que se desempeña desde hace 19 años como Coordinadora de Montevideo Portal.

La convocamos a ella y a Daniela Bluth, Directora de “Galería” de Búsqueda, por la nueva alianza entre ambos medios que se ha lanzado recientemente. Ambas aceptaron gustosas conversar con nosotros. Decidimos finalmente publicar por separado las dos entrevistas, a fin de poder ahondar más con cada una, no sólo sobre ese tema.

Aquí nos place publicar el diálogo con María Noel Domínguez.

P: María Noel, más allá del tema que nos convoca, la alianza con Galería, me gustaría que compartas con los lectores algo sobre ti misma y tu trayectoria periodística.

R: Bueno, mi trayectoria básicamente está ligada a Montevideo Portal donde trabajo hace casi 17 años. Llegué desde el portal de El Observador (en ese momento Observa), tras una inquietud de mis actuales jefes para darle un enfoque nuevo a su página web, en la que tímidamente se subían algunas noticias.

Desde allí fuimos en conjunto modelando el proyecto hasta que tomó su propia forma y cuyo crecimiento exponencial va de la mano de la excelente conectividad que hay en Uruguay.

P: Además, tenés dos hijos chicos, dos bellezas, Juan y Magdalena, con tu esposo Gerardo Sotelo. ¿Cómo se maniobra con un trabajo demandante y dos niños que todavía seguro precisan mucho la presencia de su madre?

R: Me levanto muy temprano, poco después de las cinco y voy haciendo malabares hasta la hora de dormir. Siempre me siento en falta con algo, fundamentalmente con la presencia en la escuela, ya que a muchas de las actividades no puedo ir. También se acostumbraron a que hay noches que trabajo desde casa, igual que algunos fines de semana, y bueno… la vamos llevando.

Con Juan y Magdalena, malabarismo familiar

P: ¿Y cómo vivís el pasaje de Gerardo del periodismo a la política? Otro tipo de locura ¿no?

R: Es una decisión muy personal de Gerardo, supongo que una especie de “llamado”, que su naturaleza no le permitió rechazar. Todavía lo estamos procesando, tratando de fortalecer lo que nos une.

P: ¿Por qué quisiste ser periodista?

R: Mi padre trabajaba en La Mañana y El Diario, me llevaba algunos días y supongo que siempre quise pertenecer a ese mundo. Sumado a que escribo bastante bien y que siempre ando preguntando cosas.

P: ¿Qué es lo mejor que has hecho como periodista, en tu opinión?

R: Creo que fortalecer a Montevideo Portal y dejarlo en la conversación.

P: A esta nota nos convocó el tema reciente de la alianza con Galería de Búsqueda. Y en el acto de lanzamiento te preguntas retórica y públicamente por qué no lo hicieron antes. ¿Y ahora…qué ganará, a tu modo de ver, cada una de las partes?

R: Daniela decía que juntamos “lo mejor de los dos mundos” y algo de eso hay. En estos tiempos, con la situación que atraviesa el periodismo, lo mejor es buscar alianzas, trabajar con otro, seguir aprendido, y ser humilde.

El lanzamiento de la alianza entre Galería de Búsqueda y Montevideo Portal. Daniela Bluth, María Noel Domínguez, el Director Periodístico de Búqueda Daniel Danza, el Gerente Comercial de Búsqueda y Galería Daniel Mendiverry y el Gerente Comercial de Montevideo Portal Carlos Pignataro

P: En Montevideo Portal hay desde siempre una gran variedad de temas, tanto de actualidad “dura” como cosas más “light”. ¿Qué aporta de nuevo Galería?

R: Galería tiene una agenda y una manera de trabajar las notas que nosotros no podemos realizar. Estamos acostumbrados a subir muchas notas, todo el tiempo. Si alguien no nos atiende el teléfono, tenemos que dejar el tema y llamar a otro. No tenemos dinámica de trabajo más espaciosa. Todo eso está en los contenidos de Galería.

P: ¿Tiene una importancia especial que al frente de este emprendimiento haya dos mujeres?

R: Creo que sí. Conozco a Daniela desde hace años, viajé con ella, la veo en eventos. Tenemos buena comunicación, podemos ser empáticas, respetamos ambas nuestro trabajo. Hemos hablado mucho de nuestros hijos y maridos, fue como natural todo.

P: Creo que a menudo mucha gente piensa que en las revistas “de mujeres” se trata temas frívolos, no muy serios. ¿Es por machismo, por ignorancia? O quizás lo principal es preguntarte qué son temas “de mujeres”.

R: No creo para nada eso. Los temas de Galería están tratados con el profesionalismo que caracteriza a todos quienes la hacen, bajo el ala además del Semanario Búsqueda. Los hombres la leen, doy fe.

P: Y de todos modos, ni Galería hasta ahora ni Galería en Montevideo Portal es sólo para mujeres. ¿Cómo asegurarles a los hombres que también a ellos les vale la pena leer Galería, en Montevideo Portal?

R: Lo hacen, lo hacen. Lo sabemos.

P: ¿Algo más que consideres que hay que decir, que no te supe preguntar?

R: No Ana. Te agradezco el espacio. Y siempre nos queda pendiente el café.

P: Por suerte, lo podemos concretar prontito. Será un gustazo. Muchas gracias por esto.

R: A vos por el interés.