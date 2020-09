La Celeste, Iom Kipur y vivencias judías con Sergio Gorzy

¿Por qué Sergio Gorzy no acompañó a la Celeste a Barranquilla?

Hoy podemos recordarlo como una anécdota, aunque con profundo significado. No es una noticia de último momento sino algo que ocurrió hace cuatro años…pero como se acerca Iom Kipur, recordamos esta entrevista con Sergio Gorzy, octubre del 2016 y la volvimos a disfrutar.

Reproducimos un resumen de la misma.

No hay necesidad de presentarlos...¿verdad?

P: Sergio, hace pocos días apareció en “El País” una nota corta adornada con tu foto con el pabellón nacional, en la que se informaba que no habías viajado a Barranquilla a cubrir el partido de la Celeste, “por razones religiosas”, por el Día del Perdón, Iom Kipur. ¿Por qué tomaste esa decisión?

R: Porque si iba tenía que trabajar y el partido terminaba a las 19.30 de Uruguay. A esa hora habitualmente me toca conducir el post partido desde donde sea y no me parecía correcto hacerlo. Además era trabajar con todo Uruguay viéndolo. Me parecía una falta de respeto innecesaria.

P: Me atrevo a imaginar que aunque hayas estado pleno con la decisión, te habrás comido el alma ¿no?

R: Me gusta ir. Viajar en el charter con la delegación. Pero fueron compañeros míos que hicieron muy bien el trabajo y del partido lo que más me importa a esta altura es el resultado final que por suerte fue positivo, aunque faltó poco para ser mejor aún. Obvio estuve pendiente.

P: Habrá seguramente quienes piensen que está de más este planteamiento que yo te hago, ya que sos judío y decidir respetar Iom Kipur es un mensaje con significado, algo que hacen muchos judíos que no son religiosos. ¿Para vos fue claro todo el tiempo cómo procederías?

R: No soy religioso . Soy respetuoso. Desde los 13 años ayuno en el día del Perdón. Pero alguna vez trabajé, ya que coincidió muchas veces con partidos de Uruguay. Como hincha no podría dejar de ver el partido aunque sea por Tv o escucharlo por radio. Pero como ex presidente del Comité Central Israelita del Uruguay entendí que esta vez debía ser claro mi mensaje. Por siempre un ex presidente es un ex presidente y en algún punto representa a mucha gente.

Pero hay otro punto que creo es importante destacar. Siento que vivo en un país en donde podes conmemorar tus fiestas sin generar la más mínima resistencia. Seguramente mis abuelos en Europa fueron o hubiesen sido castigados por hacer lo que yo hice. Lo hice en homenaje a todos aquellos que arriesgaron sus vidas por mantener vivas nuestras tradiciones. A su lado lo que hice yo no tiene nada de valiente y sí todo de homenaje.

P: ¿No estuviste ya en situaciones similares en el pasado, de disyuntiva entre “lo Celeste y lo celestial”, como lo llamó el rabino Shemtov?

R: Si. Y algunas veces trabajé. Lo que no hice esta vez fue trabajar pero mi corazón estuvo en Barranquilla sin dudas.

P: Estimo que probablemente algunos de tus colegas te habrán preguntado el por qué de tu decisión. ¿Cómo explicás qué es Iom Kipur, qué es lo singular del día?

R: Claro. En realidad porque creían que no iba por un tema de polémica cibernética que tuve con los colombianos hace 4 años y el chiste era si me animaba o no a ir. Pero al decir el motivo todos entendieron sin preguntar. Incluso llama la atención si un judío dice que ese día no va a ayunar. Te miran como creyendo que es mentira.

P: Estoy segura que también en las sinagogas la gente se moría por saber qué estaba pasando en Colombia--¿habrá habido algún “truco” para lograrlo?

R: Estoy seguro que muchos se ingeniaron para estar al tanto del partido.

Con Suárez en un viaje acompañando a la Celeste



FÚTBOL Y VIDA JUDÍA

P: Sergio, recuerdo de una entrevista anterior que hicimos, tus historias sobre cómo aprovechás siempre que podés los viajes de cobertura futbolística, para buscar la conexión judía en cada lado, visitar comunidades sinagogas…

R: Es cierto. Siempre que viajo (con el fútbol o de vacaciones) me interesa descubrir lugares o comunidades judías. A veces solo hay recuerdos y no presencia judía, sobretodo en Europa.

De memoria te cuento que viajando visité lugares judíos ( sinagogas y/o comunidades) en Moscú , Estambul, Londres, Venecia, Florencia, Lima, Palma de Mallorca, Santa Cruz de las Sierras ( Bolivia), Guayaquil , Caracas , San Pablo, Río de Janeiro, Recife ( la primera comunidad judía de las Américas ), obviamente Nueva York y Buenos Aires, entre otros.

Obviamente que entre 2014 y 2016 mi cargo de Presidente del CCIU me permitió presentarme como tal y las visitas tuvieron más profundidad desde lo protocolar porque en lugares con comunidades pequeñas la llegada de un líder judío uruguayo generaba un hecho histórico prácticamente .

En esos casos (Bolivia, Palma de Mallorca, Ecuador ,etc) el tamaño de la comunidad judía uruguaya y su organización así como la variedad de entidades que tenemos generaron admiración en ellos y orgullo de mi parte .

P: Tendrás miles de anécdotas…¿Podrías elegir alguna para compartir con los lectores?

R: Destaco brevemente dos historias. Cuando Uruguay jugó en Quito aproveché para conocer el colegio Albert Einstein. Me sorprendí al ver que era dirigido por una uruguaya de nuestra colectividad, la Profesora Raquel Katzkowich.

P: Muy cierto. Raquel, o Quela como la llamamos siempre, que estuvo diez años realizando allí una fructífera labor.Y su esposo, el médico ginecólogo Dr. Bernardo Ejgenberg, también se destacó allí .Enseñó en la Universidad y fue inclusive asesor personal de la Ministra de Salud Pública ecuatoriana en determinado momento.

R: Así es. Te diré que ese colegio que mencioné es fantástico. El mejor de Ecuador y allí acuden solo un 10 por ciento de alumnos judíos ya que la colectividad es muy chica. La comunidad judía son 500 aproximadamente, y ese colegio tiene 700 alumnos. Todos, judíos y no judíos, reciben aprendizaje de hebreo, historia judía y de israel y aprenden a cantar y bailar danzas judías.

Otra anécdota, una vez en Lima jugaba Uruguay por eliminatorias y era Rosh Hashana. Decidí ir toda la mañana a una sinagoga masorti. Lo conté en el lobby del hotel a todos mis colegas y gente que allí estaba y el vice presidente de la Mutual de Futbolistas , Fabián Pumar obviamente ex futbolista , me pidió para acompañarme. Es muy católico, le interesan las religiones y se mostró interesado en participar de un evento tan especial. Con él y con un amigo común e hincha que vino en el charter ( Ruben Gerstenbluth) fuimos y nos quedamos hasta escuchar el shofar lo que nos emocionó a todos. A la noche jugaba Uruguay. Tenía que estar en todos lados al mismo tiempo.

P: Tenés cada historia vos…

R: En una Copa América fui de Phoenix ( donde jugó Uruguay ) a Washington a un congreso del Comité Judío Americano y de ahí a Philadelphia a otro partido. Un día con jugadores, otro con embajadores, eso me pasó varias veces por coincidencia de fechas de congresos del CJM y el AJC con partidos de la Celeste del alma.

P: ¿Y alguna historia de un Mundial?

R: Claro.En Sudáfrica, en el mundial del 2010, conocí en la calle un grupo de judíos de Jabad . Tenían una sinagoga en un shopping al lado del hotel donde jugaba Uruguay. Cuando el Loco Abreu la picó en aquella histórica noche ante Ghana, era viernes de noche. Ellos me llamaban casi todos los días, hablábamos algo inglés, algo en hebreo y me querían "conquistar". Se reían cuando yo les decía que Uruguay pidió ser campeón. Cuando la noche de viernes Suárez salvó con la mano el gol decisivo y luego erraron el penal y llegó la definición del Loco interpreté que había sido un milagro. El sábado de mañana, casi sin dormir, aparecí en la sinagoga y casi llorando entre inglés hebreo trataba de explicarles lo que había sucedido. Ellos obviamente no habían tenido noticias en shabat. Uruguay estaba entre los 4 mejores del mundo mientras Argentina, Brasil y tantos otros se iban a sus países. Faltaba uno para el minian y desperté a mi amigo Armando Poziomek y lo convencí que venga. ¡Ese rezo tenía que salir bien! Yo entendía que algo diferente había pasado y no podía arriesgar a no ser agradecido.

P: Que sigas así, sin aburrirte nunca…y reportando muchos éxitos de la Celeste. Gracias mil Sergio.

R: A vos Ana.