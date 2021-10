Con Daniela Bluth, Directora Periodística de Galería de Búsqueda

Esta entrevista con Daniela Bluth (46) ya tiene dos años. Pero aunque desde nuestra conversación se le han agregado experiencia, vivencias acumuladas y por cierto muchos aprendizajes, su contenido es absolutamente válido también hoy.

Daniela es una mujer que trabaja en lo que ama y disfruta. Generalmente con más cosas encima que lo que el tiempo normal debería permitir, siente que las historias que cubre la acompañan y así, se puede seguir avanzando.

Le pedimos esta entrevista a raíz de la alianza entre Galería, que dirige, y Montevideo Portal. Por separado entrevistamos también a María Noel Domínguez, Coordinadora del portal.

Evidentemente, ampliamos el espectro y conversamos con Daniela no sólo sobre eso.

Que disfruten.

Así se presentan hoy las notas de Galería de Búsqueda dentro de Montevideo Portal

P: Cuando asumiste la dirección de “Galería” y escribiste un editorial al respecto contando de tu trayectoria periodística en sus distintas etapas, comentabas que pensaste que te alejabas del sueño del periodismo serio que tenías. Me imagino que te referías más que nada a temas duros de política y actualidad…pero contar historias humanas y abordar temas de la vida diaria también puede hacerse en forma muy seria ¿verdad?

R: ¡Claro! Me refería a perseguir noticias, una arista del trabajo periodístico que si bien nunca me interesó especialmente era, o es, más valorado, mejor considerado. Sin duda el periodismo que hacemos en Galería también lo hacemos con seriedad y responsabilidad. Esa es la clave del éxito del todo el buen periodismo. Yo siempre me dediqué a hacer notas de revista y sin duda es lo que más disfruto. Me gusta conocer a la gente, su entorno, sus pasiones y miserias. Eso te forma y enriquece como periodista pero también como persona. Me gusta poder escribir largo y tendido, contar una historia, describir, no estar atado a la declaración y el “dijo” “dijo”.

P: ¿Cómo explicarías el éxito de Galería?

R: Galería surgió como complemento de Búsqueda y producto de una necesidad. Fue en el año 2000 y la idea era una revista muy visual, que diera cabida a todas las cosas buenas que pasaban en Uruguay y mostrara la vida social. Hay secciones que se mantienen desde el comienzo y son emblemáticas, como los De más y De menos, el Horóscopo o la entrevista de la última página. Generamos 80 páginas todas las semanas en un país donde supuestamente no pasa nada. Siempre hay muchas notas para leer, entrevistas, tocamos todos los temas, desde el deporte y la moda hasta la tecnología o la salud. Galería marca la agenda social y es aspiracional. Y algo que es importante, la revista supo aggiornarse sin perder su esencia, creo que esa es la clave del éxito.

La alianza entre Galería y Montevideo Portal

El lanzamiento de la alianza entre Galería de Búsqueda y Montevideo Portal. Daniela Bluth, María Noel Domínguez, el Director Periodístico de Búqueda Andrés Danza, el Gerente Comercial de Búsqueda y Galería Daniel Mendiverry y el Gerente Comercial de Montevideo Portal Carlos Pignataro (Foto: Camila Montenegro.)

P: Daniela, leí tu editorial en Galería cuando se lanzó la alianza con Montevideo Portal y me pareció muy fuerte el resumen “nosotros ponemos el contenido, Montevideo Portal la tecnología”, aunque lo estoy citando de memoria y quizás no sea literal. ¿Galería apuntó sólo a la mayor difusión a través de digital o hay otra consideración?

R: Como lo dije en la presentación de la alianza y también en el editorial de esa semana, hacía tiempo que Galería tenía pendiente dar el salto hacia lo digital. En los últimos años había dado algunos pasos, estaba presente en la web de Búsqueda y había crecido mucho en redes, sobre todo en Instagram. Pero nos faltaba tener una web propia, que fuera www.galeria.com.uy. Para lograrlo estuvimos evaluando varias opciones y en esas idas y vueltas surgió la idea de hacer una alianza con alguien que tuviera el know how que nosotros no teníamos. Y en ese sentido Montevideo Portal nos pareció ideal. Ellos son nativos digitales, nacieron como medio en Internet y crecieron desde allí. Entonces, ellos armaron la página y nos dan el soporte técnico, pero el contenido es el de Galería. Qué notas subimos a la web, cómo y cuándo es una decisión nuestra. La estética de la página también refleja nuestra esencia. Pero claro, Montevideo Portal es nuestra casa en el éter, estamos presentes en su sitio, comparten nuestras notas en sus redes, trabajamos en conjunto para retroalimentarnos y generar nuevos contenidos digitales.

P: Desde tu lugar como directora de Galería ¿qué puede ganar Montevideo Portal de esta alianza?

R: Al tratarse de una alianza, claramente hay un interés de ambas partes. Con la incorporación de Galería a su plataforma creo que Montevideo Portal suma un tipo de contenido que por su dinámica es difícil de lograr. Galería es una publicación semanal, donde la mayoría de las entrevistas de hacen en persona, donde los periodistas pueden dedicar más de un día solamente a redactar, se hacen fotos especialmente para cada nota, a veces incluso producciones. Son todas cosas que no se pueden lograr con los tiempos y las necesidades de un portal, q precisa actualización 24/7. Además, tenemos una imagen de marca periodística muy importante, con historia y prestigio, y el respaldo de Búsqueda. También tenemos una experiencia muy grande en la cobertura de eventos sociales y empresariales. A la gente le gusta verse en galería. Y ahora también van a poder verse en la web, y lo van a poder compartir.

Atesorando historias

P: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en periodismo? Has variado bastante ¿no?

R: Lo que más me gusta es hacer entrevistas y escribir. Y por suerte lo pude hacer durante mucho tiempo. Lo hice en revista Tres, en Galería y en la Revista Domingo de El País. También estuve muchos años dedicada a la edición y ahí queda menos tiempo para la producción de notas propias. Siempre digo que el cargo de editor es de mucha generosidad, uno trabaja para mejorar el trabajo de un colega y el producto en general, no para el lucimiento personal. Creo que en una redacción es fundamental el trabajo en equipo. En Galería lo hay y se nota.

P: Cuando entrevistamos, hay historias que nos impactan, que nos quedan para siempre.¿Recordás alguna que lleves siempre contigo?¿Un testimonio inolvidable, una cara que siempre tenés presente?

R: Por suerte hay muchas entrevistas que me guardo en la memoria. Disfruto sobre todo cuando salen de la agenda, cuando la conversación fluye con libertad y llega a lugares no tan conocidos. Una entrevista que me encantó fue la que le hice a Carlos Ott, que venía a Montevideo con poco tiempo y sin embargo fue my abierto y muy humilde. Otra entrevista que me impactó fue con Javier Artigas, un uruguayo que a partir de tener una enfermedad de riñón y necesitar diálisis creó una empresa que ayuda a llevar mejor su condición que es un negocio exitoso. En general, me gustan mucho las historias de las personas que apuestan a ideas que a otros les parecen alocadas. Y que, aunque el camino no siempre es sencillo, tienen éxito.

Una visión personal

P: Daniela ¿dónde estudiaste, primaria y liceo? Los estudios universitarios entiendo que en la ORT, no?

R: Hice la escuela y el liceo en el Queen’s School, un colegio bilingue chiquito que recuerdo con mucho cariño. Por suerte tengo amigas del colegio con las que todavía nos juntamos a charlar de la vida. Hice 5º y 6º en el Iudep y la licenciatura en Comunicación Periodística en la ORT. En 2002, en plena crisis financiera, gané una beca Chevening del gobierno británico con la que fui a Londres a hacer un máster en Periodismo Internacional. Fue una de las experiencias más lindas de mi vida.

P: ¿Fuiste a alguna tnuá?

R: Sí, fui a Jazit. Pero no de chiquitita, como dice la canción, empecé a los 12 años. Iba un poco obligada por mis padres al principio y después no había quién me sacara de ahí. Fue muy importante en mi adolescencia, hice un lindo grupo de amigos y me contuvo en momentos difíciles. Es una experiencia que recomiendo, sin dudas.

P: ¿Cómo vivís tu condición judía?

R: La vivo desde la tradición, tratando de mantener todos los rituales que se pueden y sumándolos a los uruguayos. Siempre digo, en casa se festeja todo.

P: ¿Cómo es el hogar en el que creciste?

R: Era un hogar en el que mis padres trabajaban mucho y yo era “la más chiquita”. Tengo una preciosa relación con mis hermanos, pero me llevan 9 y 11 años. Por eso, de niña y adolescente siempre había alguna amiga en casa, para las vacaciones, para viajar, siempre.

P: ¿Qué había en tu familia que puede explicar que de allí haya salido una destacada periodista?

R: No creo que destacada sea la palabra. Trabajo en esto desde los 22 años, siempre con muchas ganas y mucha responsabilidad. Tuve buenos maestros, buenos tutores y fueron surgieron lindas oportunidades. En mi casa siempre se escuchaba la radio de mañana y se miraba el informativo a la hora de la cena, pero no había una cultura de comprar varios diarios o todos los días. Sin embargo, una cosa curiosa es que en la familia somos varios periodistas. Está mi primo, Alejandro Bluth, su hermana Ana, que hace tiempo no ejerce pero también es periodista, yo, y ahora uno de mis sobrinos, Martín Tocar, que está trabajando en El Observador y seguro lo esperan mucho éxitos.

P: ¿Qué dirías que te formó, en valores, aspiraciones, en visión de mundo?

R: La familia y la casa siempre son la base, pero después cada uno hace su camino. Yo me anoté en la ORT con la idea de hacer Publicidad, y hoy no me arrepiento de haber cambiado. En el camino hubo profesores, jefes, libros, amigos, viajes y todo lo que te va formando día a día. También hubo mucha libertad para elegir lo que más me gustara hacer. No hubo presiones, y eso está buenísimo.

P:¿Cómo maniobras en tu caso entre el periodismo y la familia? ¿Te ha pasado que viviste momentos en los que sentías que es difícil conciliar ambas cosas?

R: Ser madre y trabajar, en cualquier profesión, es difícil. Lo hago convencida que es el mejor ejemplo que le puedo dar a mis hijos. Hago lo que me gusta y eso es lo que trato de transmitirles para justificar mis malabarismos o las llegadas tarde.

P: ¿Sos de "llevarte" trabajo a casa? No me refiero necesariamente a sentarte a escribir cuando estás en casa sino a que tu trabajo, tus entrevistas, aquello a lo que te exponés por el trabajo, sea parte de la conversación familiar…

R: Sí, para los periodistas es difícil cortar, más aún en tiempos de redes sociales. Además Federico, mi esposo, también es periodista, así que hablamos mucho de trabajo, compramos y comentamos los diarios, miramos el informativo, les cuento si hice alguna entrevista que me sorprendió… Mi hijo Felipe, que tiene 11 años, está muy atento a la campaña electoral y sabe más de política que muchos uruguayos adultos (risas). Le encanta acompañarnos al trabajo, entender la dinámica de la profesión.

P:¿Algo que quisieras agregar, que no puede faltar?

R: Estoy convencida de que para hacer las cosas bien hay que seguir el instinto y ser agradecido. Cuando me pasan cosas buenas siempre pienso en mi madre, que murió cuando yo tenía 19 años. Creo que estaría orgullosa. Y eso me deja muy tranquila.

P: Qué fuerte ese pensamiento Daniela. Ella te debe estar mirando. Muchas gracias por compartir conmigo todo esto. Y que sigas haciendo cosas buenas.

R: Muchas gracias.