Imam chiita, de antisemita, a gran defensor de Israel

Conoce a Imam Muhammad Tawhidi, "The Imam of Peace"

El portal de Imam Tawhidi

Hay entrevistas que uno nunca olvida. Y hay circunstancias, que las recuerdan en especial.

Ante las crecientes expresiones de antisemitismo en diferentes partes del mundo, nos parece importante recordar a quienes odian sin sentido. Y el mensaje central de esta figura que llega precisamente del mundo del Islam, y que nos confirma por qué el antisemita está absolutamente equivocado, es clave.

El Imam Muhammad Tawhidi, que se autodenomina Imam of Peace, nacido en 1982 en la ciudad sagrada de Qom en Irán, es una figura singular, una de las voces musulmanas más críticas del extremismo islámico, y uno de los grandes defensores de Israel y el pueblo judío, a los que hasta hace unos años, odiaba profundamente. “Empecé a leer y a estudiar y entendí la verdad”, nos explica hoy este ciudadano australiano chiita, que dicta conferencias en diferentes partes del mundo y ha asesorado gobiernos en lucha anti-terrorista.

Es un estudioso del Corán-asegura que a los 9 años ya se habría aprendido la mitad del libro sagrado de memoria-, tercera generación de Imams chiitas de ascendencia irakí, hoy un pensador reformista crítico de la interpretación extremista del Islam. No se proclama como liberal ni secular y recalca que es una figura religiosa y profundamente convencido de su fe, pero que rechaza la visión radical de la misma.

En 1993, cuando tenía 11 años, su familia abandonó Irán por oponerse al régimen de los Ayatollas, pero en el 2007 él volvió a Irán a estudiar Islam, Doctrina, Filosofía y Teología en el Semanario Islámico de Qom. En el 2013 pasó a estudiar en la ciudad de Karbala en Irak.

En el 2015, Imam Tawhidi volvió a Australia. Y ese año, comenzó a protagonizar un proceso que significó un fuerte cambio en su forma de pensar. “Hasta hace 4 años, yo era un antisemita, un extremista”, nos dice en esta entrevista especial.

Hace pocos años se convirtió en el primer Imam chiita en visitar Auschwitz.

Dado su carácter muy mediático, la forma en que transmite sus mensajes en perfecto inglés (domina también árabe y farsi, o sea persa) y lo contundente de sus declaraciones, despierta duras críticas de opositores que suelen acusarlo de ser espía israelí, agente del Mossad y de haber inventado sus títulos religiosos islámicos. Cabe suponer que es por ello que en su página oficial, Imam Tawhidi comparte en detalle tanto las certificaciones que recibió por sus estudios islámicos como el reconocimiento de su posición por parte de autoridades oficiales en distintos países.

De fondo ha habido publicaciones en distintos medios en los que se cuestionaba de dónde había “aparecido” este Imam antes desconocido. Cae recordar que dejó Irán luego de sus estudios, recién en el 2015 y fue después que comenzó su exposición pública en los medios.

Algunos de sus oponentes aseguraron que había fracasado en sus estudios en la Universidad Internacional Al-Mustafa en Irán, pero Imam Tawhidi aclaró en entrevista al periódico israelí “Hamodía” realizada el año pasado en Nueva York, que decidió dejar una de las escuelas de ese complejo universitario, al comprender que se trataba de una institución de adoctrinamiento de Hizbala.

Su presencia en las redes sociales es intensa y las usa hábilmente para transmitir sus posturas, enfrentarse a los extremistas tratando de desenmascararlos, combinando convicción, conocimiento, osadía y un gran sentido del humor.

Hace pocos días tuvimos la oportunidad de conversar con él durante una hora por teléfono. Comenzamos por su visión singular de Israel y el pueblo judío.Una entrevista removedora.

P: Imam Tawhidi usted expone una postura poco común dentro del Islam. ¿Es producto de la educación que recibió en su familia o un proceso especial que usted vivió?

R: No viene de mi familia para nada. Mi familia no apoya a Israel y al judaísmo. Soy el único de mi familia que tengo esta posición. No soy un político y no lo hago tampoco porque yo esté involucrado en diálogo interreligioso, sino porque mis propias convicciones religiosas me han traído a este punto de defender a Israel y apoyar al judaísmo.

P: ¿Por qué?

R: Vuestros profetas son también mis profetas. Suleimán es Solomon , Moisés, Daniel, todos. A mí no me importan nuestros Califas, los que llegaron a Jerusalem y construyeron la mezquita de Al Aksa y el Domo de la Roca. No me importan porque Moisés y Salomon son más importantes que los Califas. Son Profetas y yo los defiendo.

P: ¿Por qué le da importancia a esta comparación?

R: Mi religión depende del Judaísmo. Si no hay Judaísmo, no puede haber Islam. Todo colapsa. Y yo no puedo permitir que mi religión colapse, así que defiendo al Judaísmo. Debo ser muy honesto y claro. Y por eso mi mensaje no apunta a ser político, sino a explicar la verdad de acuerdo a un detallado análisis religioso y político, de los hechos. Y en todo lo que escribo, pongo claras referencias.

P: Usted entra también en temas políticos.

R: Yo aseguro, por ejemplo, que Jerusalem pertenece a los judíos, no a los musulmanes. Pertenece a Israel. Lo he probado en un artículo en el que aseguro que Jerusalem no es una ciudad islámica, no es sagrada en el Islam. Jerusalem no es nuestra. Pero no lo digo por política sino porque lo he analizado tanto desde el punto de vista histórico como religioso.

P: ¿Puede compartir conmigo ese análisis?

R: Por supuesto. Hay un versículo en el Corán que habla de lo sagrada que es la mezquita Al Aksa. Yo no discuto su santidad sino su ubicación. En el Corán no hay ninguna evidencia acerca de dónde está ubicada la mezquita. Algunos estudiosos islámicos dicen que está en el cielo, otros que está en La Meca, o en Jordania. No tenemos evidencia. Cuando este verso del Corán bajó, en Medina, no existía la mezquita llamada Al Aksa. Fue construida unos 50 ó 60 años después de la muerte del profeta Mahoma, durante la dinastía Omeya. El Profeta Mahoma nunca la visitó, no estuvo en Jerusalem. Nunca visitó tampoco el Domo de la Roca porque estas mezquitas no existían.

Esté claro que los versículos del Corán no hablan del futuro. Dice “esta mezquita está bendecida”. ¿Cómo puede estar bendecida si no existe? Este tema realmente me perturbaba.

P: Pero además hay un tema semántico. Al Aksa, en árabe, quiere decir “la más lejana”, no es un nombre. Fue mucho después de la construcción de las mezquitas mencionadas de Jerusalem, que se comenzó a llamar a una de ellas “la mezquita de Al Aska”, al arraigarse la interpretación que a ella se refería el versículo del Corán que habla de la mezquita “más lejana”.

R: Exacto. Precisamente yo entendí cosas que otros quizás no entienden, porque el árabe es mi lengua madre. Yo hablo árabe, enseño en árabe, estudié en árabe y he memorizado todo el Corán, que está escrito en árabe, o sea que entiendo las diferencias entre las palabras y las estructuras idiomáticas. Y entiendo claramente que la mezquita en cuestión existe, pero no necesariamente en Jerusalem. Y en efecto, en el Corán dice “la más lejana”. No dice dónde está. Pero hay otra razón por la cual los musulmanes tienen reverencia hacia Jerusalem: creen que esa fue la primera dirección de la oración…

P: La “qibla”. O sea que antes de orar hacia La Meca, creen, se oraba, al principio, hacia Jerusalem. Hay quienes dicen que Mahoma determinó al principio esa dirección, cuando aún creía que lograría convertir a los judíos, y que cuando vio que no, pasó a La Meca.

R: Pues los musulmanes dicen que antes de rezar hacia La Meca, se oraba mirando a Jerusalem. Pero en realidad no hay ninguna evidencia de ello y no tiene ninguna lógica que así haya sido. De hecho, Jerusalem era una ciudad en guerra con el Profeta Mahoma. Para entender el significado, hago un paralelismo: ¿acaso sería factible que hoy el régimen iraní rezara mirando hacia Estados Unidos? No, porque están en guerra. Pues en los tiempos del Profeta Mahoma, los gobernantes de Jerusalem eran los bizantinos, con los que él estaba en guerra, así que es imposible que haya rezado en esa dirección.

Entre religión y política

P: El problema es, por supuesto, que aunque usted lo analiza racionalmente, en base a los escritos y la historia, cuando hay consideraciones políticas de por medio, es como hablar a la pared.

R: Muy cierto, indudablemente. Y cuando yo digo todo lo que digo, habiendo nacido musulmán así como toda mi familia, cuando explico que todo lo que afirmo está en el propio Corán, aparecen Hamas, Hizbala y el BDS diciendo que miento. Cuando hay política de por medio, toman lo que les gusta, lo que les conviene.

Y este es el momento de contarle que años atrás, yo era un antisemita.

P: ¡¡¿Cómo?!!

R: Era un extremista que odiaba a los judíos, hace unos 5 años. Era como Hamas y BDS, odiaba a los judíos. Hay aún conferencias mías de aquel entonces en la web, atacando al sionismo y al judaísmo. Yo era uno de ellos que hablaba de los judíos como simios y cerdos. Y cambié. En el 2015 yo no era un amigo del pueblo judío. Pero entendí que estaba equivocado al leer, estudiar y aprender.

P: El cambio fue muy grande. No sólo que dejó de ser antisemita sino que es un gran defensor de Israel y el pueblo judío. A tal punto que lo acusan a menudo de ser agente del Mossad, espía israelí…

R: En Oriente Medio me acusan en efecto de ser agente del Mossad. En Australia dicen que soy agente de la CIA. Y en Gran Bretaña, afirman que trabajo con MI-6.

P: Al menos está claro que por todos lados tiene buenas conexiones.

R: (risa) Es cierto. Bueno, la verdad es que al principio me río. Pero entiendo que eso muestra el nivel de la mentalidad con la que estamos lidiando. O sea, si yo tengo una opinión distinta de otros en estos temas, ya piensan que es porque me entrenaron en la Policía extranjera. Es una forma muy superficial de pensar.

P: ¿Qué es lo que hizo que usted cambie de postura?

R: Fue un proceso. En cierto momento empecé a dudar de que sea lógico que todos los problemas sean culpa de los judíos a los que me habían enseñado a odiar. Un día mi coche tuvo un desperfecto, me atasqué en la carretera, y quien vino a ayudarme fue un judío ortodoxo. El único. Eso me hizo abrir mi forma de pensar. Y lo central fue el estudio y la investigación.Hoy tengo muchas amistades en la comunidad judía.

Con el Rav Schapiro de Jabad Australia

P: ¿Usted cree que el Corán es antisemita o el problema viene de la interpretación?

R: Creo que la mayor parte es un problema de interpretación, pero sí hay partes de carácter antisemita. Me parece que el problema deriva de una cuestión de tiempo y lugar. Cuando dos religiones están en guerra entre sí se atacan de distintas formas. No diré que eso es normal, pero ocurre. Si 500 judíos eran enemigos de 500 musulmanes en Medina, eso no significa que yo te tengo que odiar a ti hoy. Las sociedades se desarrollan. Pero le diré que los árabes y los musulmanes pelean con todos, también entre ellos mismos, así que no sorprende que sientan enemistad con los judíos.

Esta misma semana estuve conversando con un hombre de Nigeria sobre las niñas cristianas secuestradas por terroristas islamistas en su país. Y con un hindú de la India sobre chicas hindúes que fueron secuestradas por islamistas de Pakistán y obligadas a convertirse al Islam. Todos sufren de estas cosas. El problema es la mentalidad de las sociedades islamistas.

El problema con muchos musulmanes es que cuando leen el Libro, cierran la mente, no preguntan, no analizan, no cuestionan. Lo que el libro dice, aceptan. Pero yo no, yo cuestiono todo, investigo. Eso es muy importante en religión y teología si uno quiere crear una buena sociedad.

En una manifestación contra ISIS en Australia

P: ¿Qué dicen los miembros de la comunidad que usted encabeza como Imam? Imagino que conocen bien sus posturas.

R: No son activistas pero no les molestan mis ideas. Es que atraigo a mi comunidad a gente sin educación sino a académicos, médicos, ingenieros…esa gente viene a mi comunidad. La gente que viene a mi mezquita son en su mayoría profesionales, que saben aceptar mis análisis e interpretaciones. Pero los extremistas no piensan con el cerebro sino con las emociones, y lo mezclan con la política.

P: ¿Tiene algún contacto personal con musulmanes en Israel?

R: Sí, muchos. Entre ellos también Imams.

P:¿Cómo es que desarrollaron ese vínculo?

R: Ellos se contactaron conmigo. Una vez yo recibí de un fotógrafo israelí fotos de musulmanes en Israel, en distintos lados, y las publiqué. Y un día recibí un correo electrónico de un musulmán en Israel que me agradecía por haberlo hecho. Me dijeron que aman la vida en Israel y que nunca se irían. Claro que estoy hablando de ciudadanos israelíes. Cuando hay una guerra entre el ejército israelí y Hamas, siempre me mandan datos para poder combatir a Hamas en la web también. Y me dicen claramente que es mentira que Hamas ayuda a los musulmanes, ya que cuando disparan a Israel, también lo hacen de hecho contra musulmanes.

P: Los cohetes no distinguen…

R: Exacto.

P: El problema es que no es muy común que esa gente ose decir públicamente esas cosas.

R: Es cierto. Tienen miedo porque saben que el otro lado es muy violento.

El primer Imam chiita que visitó Auschwitz

P: ¿Por qué fue a Auschwitz el año pasado? Fue el primer Imam chiita en hacerlo.

R: Así es. Irán, Hezbola y estos dementes, son chiitas, Irán es el problema, por lo cual creo que el hecho que yo haya ido a Auschwitz, habiendo nacido en Irán, para mí transmitía un claro mensaje. Yo quería dejar en claro que debemos tener relaciones de amistad con el pueblo judío, apostar por la paz. Eso es lo clave.Le diré que recuerdo que mis amigos me decían que estaba loco. Hasta el taxi que tomé no entendía, porque captó que soy musulmán. Yo dije que es un memorial y que mi deber es ir. Recibí amenazas de muerte por haber ido, pero también plegarias por mi salud precisamente por eso. Y lo más interesante es que numerosos musulmanes me escribieron felicitándome por la iniciativa, lo cual me dio la idea de organizar un viaje en grupo de musulmanes a Auschwitz. Espero poder concretarla ya el año próximo.

P: ¿Llevaría a sunitas y chiitas?

R: Me da la impresión de que alguien ya está organizando los viajes de los sunitas, que están yendo por su cuenta. Pero claro que para mí lo ideal sería que vayamos todos juntos, un grupo combinado de sunitas, chiitas, sufís, Ahmadíes, todos. El mensaje así sería más fuerte todavía.

P: Pero la pregunta de fondo es por qué….¿por qué quiso ir?

R: Porque quería verlo con mis propios ojos. Había gente que por mi relación con la comunidad judía, me decía que tenga cuidado, que los judíos toman sangre, que son satánicos…a ese punto llega la difamación. Y me aseguraban que todo lo que se dice de Auschwitz son mentiras, que los documentales son un invento, que las imágenes no son de allí sino de otro lado.

P: Es realmente increíble oír esto que usted me dice…porque más allá de enfoques políticos que cada uno pueda tener, los propios perpetradores del crimen de la Shoá lo documentaron…Y creerse esos libelos, en pleno siglo XXI…increíble.

R: Exacto. Pero quien no quiere creer, simplemente no cree. Le cuento dónde comenzó todo. En enero del 2018 visité el Museo del Holocausto en Washington.Vi allí los zapatos de las víctimas…y mucho más por cierto. Cuando yo estaba saliendo, entraba Melania Trump. Le sonreí y ella me devolvió una sonrisa. Para mí fue como una señal de motivación verla allí. A esa altura, claro, yo ya creía y sabía que el Holocausto había ocurrido. Y me había decidido a ir directamente a Auschwitz para verlo directamente.

Además, yo tengo muchos seguidores por las redes, que creen lo que yo les digo. Saben que no les voy a mentir. Cuando fui a Auschwitz, diciendo desde allí que estoy conmemorando ese crimen, apoyando a la comunidad judía y asegurando que Hitler era un terrorista, eso contradice todo lo que alegan Ilhan Omar, Rashida Talib y Hamas…los destruye online.

(A continuación, la traducción de sus palabras en inglés)

Saludos y que la paz sea con vosotros. Mi nombre es Imam Tawhidi

Estoy aquí para posicionarme contra el antisemitismo.

Estoy en Auschwitz, Polonia. Aquí es donde millones de judíos fueron asesinados, parte del Holocausto. Este es sólo uno de los lugares en los que estos horrendos crímenes fueron cometidos. Es importante transmitir el mensaje que esto no ocurra nunca más, que la atmósfera que lo hizo posible no sea creada nunca nuevamente.

Y si hay un mensaje específico particular que quisiera sacar de esta visita, es que el Congreso norteamericano debe enfocarse en servir al pueblo norteamericano, no servir de plataforma para miembros islamistas que diseminan su odio contra el pueblo judío. El pueblo judío seguirán siendo una minoría y debemos garantizar que esta minoría no sea perseguida nuevamente. Debemos garantizar que esto nunca ocurra. Es muy triste ver lo que está pasando en Estados Unidos, con gente como Rashida Talib e Ilhan Omar, islamistas que promueven odio contra el pueblo judío. Ilhan no cree que el pueblo judío o la nación judía tengan derecho a existir. Debe avergonzarse .Y vergüenza para los que votaron por ella y se mantienen en silencio.

Debemos hacer todo lo que podamos para promover la paz y garantizar que el gobierno norteamericano no permita a esa gente esa plataforma. Levanten vuestras voces contra el odio. Sean gente que ama.

Nunca imaginé que vendría aquí en algún momento a presentar mis respetos. Yo era alguien que odiaba a los judíos y la nación judía. Es hora de despertarse y convertirnos realmente en seres humanos.

Gracias

P: Usted siempre enfrenta a estas congresistas norteamericanas, de duras posiciones antisemitas, aunque dicen que es sólo contra Israel.

R: Así es. Y si yo filmo un video en Auschwitz de lo que estoy viendo, no tomando un café cómodamente en Washington D.C .¿qué me van a decir? Las combatí desde Auschwitz, en un video que hice desde allí, enfrentando a Ilhan Omar y Rashida Talib. Y se quedaron en silencio. Promotores del BDS han tratado de manchar mi reputación en la web, especialmente en el transcurso del último año, por mi visita a Auschwitz. Los ataques en mi contra se han incrementado.

P: ¿Qué sintió usted cuando estuvo en Auschwitz?

R: Le diré primero que yo quería ir solo, porque cuando uno va con otra gente puede convertirse en una especie de recorrida turística. Fui solo y traté de sentir lo que sentía la gente presa allí. Sé que no podía lograrlo, pero lo intenté, pensé en ellos, traté de imaginarme todo. Fue terrible. Un horror. No me sentí nada bien allí. En mi camino de regreso me sentí sumamente deprimido. Sentí que fue estremecedor. Es un lugar triste. La verdad es que no pensaba sacarme fotos allí porque sentí que no era un lugar para sacar fotos…

P: Que rompía la solemnidad del lugar…

R: Sí, algo así. Pero entendí que debía tenerlo como testimonio, de que yo vi todo con mis propios ojos. Por eso le pedí a un hombre que vi allí que él me saque la foto. Hay evidentemente muchos sitios terribles allí, pero sentí algo especialmente horrible en el edificio que se encuentra a la entrada del portón. Estaba lloviendo y yo me paré debajo del pequeño techo de esa estructura, que luego me enteré era un lugar convertido en un burdel. Allí violaban mujeres judías. Yo me paré allí por la lluvia durante unos 30 minutos y me enteré de eso y me sentí terrible. Este es un aspecto del Holocausto que nunca se menciona. Otro de sus aspectos horribles.

P:¿Es posible señalar qué fue lo que más le impactó, o una de las cosas que más lo estremeció?

R: Mucho. Pero una de las cosas fue haber visto cómo todo estaba concebido para humillar a la gente. Por ejemplo los baños .Eran abiertos totalmente. Para mí el Holocausto fue sicológico y físico. Los humillaron antes de matarlos. 50 inodoros todos juntos, es terrible. Eso me dolió mucho.

¿Y hoy?

P: Imam, estando allí, siendo usted un creyente ¿se preguntó dónde estaba D´s cuando se pudo perpetrar un crimen de esa magnitud? ¿O la furia debe ser dirigida únicamente al hombre que lo cometió?

R : Yo no me enojo con D´s. A lo largo de la historia ha habido mucho bien y mucho mal. Y creo que el ser humano tiene la opción de elegir. Acuso al ser humano, a la sociedad, a los corruptos que promovieron esto. Y le diré que la misma atmósfera que permitió que surja Hitler con su antisemitismo, es la atmósfera que tenemos ahora, la que hizo posible el surgimiento de Jeremy Corbin en Gran Bretaña, ataques en sinagogas, disparos y golpes a judíos y diferentes incidentes antisemitas en Nueva York. Son las mismas señales que se vieron al comienzo del proceso que condujo al Holocausto, que convirtieron a los judíos en blancos legítimos y los culpables de todos los problemas. Esto realmente me pone muy mal.

P: Esto destaca la necesidad de recordar ¿verdad? O sea, hay quienes dicen “Oh, los judíos otra vez con el Holocausto”…pero por lo que usted también ve, no es una cuestión meramente histórica, sino un tema muy candente sobre el que hay que advertir también ahora. O sea, saber lo que ocurrió en la Shoá es una necesidad actual, para combatir hoy en día al mal.

R: Exactamente. Concuerdo plenamente con este planteamiento. Mi mensaje central es que si dejamos de hablar sobre el Holocausto, si dejamos de difundir la verdad sobre lo que ocurrió, la gente que disemina mentiras creerá que está diciendo la verdad.

P: Se acaba de conmemorar el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto. ¿Hay algún mensaje que usted quisiera transmitir sobre ese día tan solemne?

R: El pueblo judío ha avanzado mucho en el esfuerzo por relatar lo ocurrido. Sería una enorme pena dejar de hacerlo ahora. Justamente en la era de la tecnología y las redes, hay caminos que facilitan la difusión de la verdad. Nunca tuvieron un gobierno que los defienda, y ahora tienen al Estado de Israel. Este es el mejor momento para continuar y no dejar nunca de hacerlo.

P: ¿Y hay un mensaje para el mundo no judío?

R: Yo diría que con los antisemitas no tenemos qué hacer. Pero si se trata de gente que cree en la armonía y la paz, pues debemos unirnos todos, contra Hamas, BDS, los supremacistas blancos , la extrema derecha, los antisemitas, todos aquellos que están atacando a los judíos. Tenemos que unirnos contra todos, para que entiendan que si piensan atacar judíos, tendrán que pasar primero a través nuestro, ya que lo que comienza con los judíos, pasa luego a otros, puede continuar con los musulmanes y otros grupos humanos. Debemos entender que la sociedad está formada por un mismo tejido humano que debe ser protegido.

P: No tengo palabras para agradecerle por tu testimonio y por haberme concedido tanto tiempo.

R: Gracias a usted por tanto interés.