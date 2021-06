Recordando una entrevista relevante ante el partido de Uruguay en la Copa América

Cada tanto hurgamos en el baúl de los recuerdos, que para nosotros son tesoros: entrevistas de años atrás que por alguna razón no olvidamos jamás. Y cuando la ocasión es propicia y el momento adecuado, volvemos a compartirlas.

La entrevista que compartimos ahora aquí, la publicamos al recordarse el 50° aniversario del histórico partido de fútbol entre Uruguay e Israel en el Mundial de México (1970), el único hasta ahora en el cual Israel participó. Compartimos en la ocasión la entrevista que hicimos hace pocos años al gran goleador israelí Motale Shpigler, que fue precisamente quien hizo el único gol en ese Mundial, en el partido contra Suecia. Y ahora nos acordamos de otra entrevista relacionada a aquel hito, con quien fuera el entrenador del seleccionado israelí en aquel campeonato mundial, Emanuel Shefer, hoy ya fallecido.

Shefer con el seleccionado (a la izquierda de la mujer)

Nos recibió con gran amabilidad en su casa días antes de disputarse en el estadio Centenario un partido amistoso entre la selección nacional de fútbol de Uruguay y la israelí. Para Uruguay, iba a ser el último partido antes del Mundial del 2010. Para Israel, una oportunidad de intentar quedar bien sobre la cancha, aunque estaba claro que eso no le iba a cambiar nada de cara al Mundial, en el que tampoco esa vez participó. Uruguay le ganó a Israel 4 a 1.

Emanuel Shefer no olvidó nunca aquel partido contra Uruguay (2 a 0 para la Celeste) en el Mundial de México. No había olvidado la emoción de haber participado, ni el dolor de la pérdida, pero tampoco el orgullo de haber jugado, en su opinión, dignamente. “No es que nos ganaron 7 a 0”, dije riendo al recibirnos en su casa de Ramat Hasharon.

Cuando lo entrevistamos, Shefer tenía 87 años. Falleció un año y medio más tarde.

Hay quienes dicen que fue el mejor entrenador que Israel haya tenido jamás, por el solo hecho que logró clasificar a Israel al Mundial. “Solemos reunirnos todos los viernes amigos veteranos del fútbol, somos unos 20, le llamamos el Parlamento, recordamos y luego volvemos a casa”, nos dijo.

Entrenó hasta los 75 años y siguió siempre interesado en el tema. Ya retirado, abrió una tienda de artículos deportivos.

Recordamos que su esposa Shoshana, entre el café y sus bizcochitos caseros que nos servía, llenó la mesa de álbumes repletos de recuerdos, una gran cantidad de recortes de prensa, no todos elogiosos. “Hubo cosas buenas y malas, como en todo en la vida.Pero así es. Nadie me va a quitar el orgullo de haber llevado a Israel al Mundial”- resumía Shefer.

Le pedimos que comparta con nosotros su recuerdo de aquel partido contra Uruguay en 1970. “Recuerdo que nos preparamos para ese partido con gran respeto. Nos era muy importante. Pero perdimos..y no me sorprendió ese resultado. Estábamos todo el tiempo a la defensiva. Yo consideraba que Israel tenía en ese momento un fútbol de buen nivel y me decepcionó perder”, nos dije.

La selección israelí que jugó contra Uruguay en México 1970

No recordaba nombres de los jugadores uruguayos pero sí que uno de los israelíes resultó herido en el partido. Y al analizar el por qué de la pérdida, se auto critica. “Yo no sabía lo suficiente sobre el fútbol uruguayo en ese momento. Sabía muy poco. Ese fue mi gran error, no haberlos visto jugar. Tendría que haberlo hecho, para conocer su táctica, para prepararnos de otra forma. Y eso que actuamos con seriedad, los jugadores se entrenaban tres veces por día, no una o dos como hacen hoy”.

Pues no había visto a Uruguay jugar, pero tenía claro que “el gran nombre que tenía, era justificado y que no había sido casualidad que 20 años antes de enfrentarse a nosotros, habían ganado el Mundial”. Y agrega: “El equipo uruguayo era sobresaliente”.

A pesar del dolor de la pérdida que le acompañó siempre, consideraba que “no pasamos vergüenza, casi diría que jugamos de igual a igual, aunque al final nos hicieron dos goles”.

El DT Shefer (Foto: Moshe Milner, GPO)

“Yo le recomendaría a la selección israelí que viaja ahora a Uruguay que se entrene bien para poder jugar como se debe”, dijo. “Los sudamericanos son mejores que otros en el fútbol, es un hecho, hay un espíritu especial”.

Shefer amaba el fútbol desde pequeño. A los 4 años ya jugaba con sus amigos y a los 15, antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, tenía un equipo de jugadores judíos en su pueblo natal en Alemania. Al estallar la guerra, logró huir a Rusia con unos amigos. Al volver a su hogar, terminado el horror, encontró que se había quedado solo. Todos habían sido asesinados: sus padres, sus hermanas, toda la familia.

“Eso es mejor no recordarlo mucho, es muy difícil...Quise seguir adelante, empezar una nueva vida y al terminar la guerra, teniendo 22-23 años, formé un equipo judío”. En 1950 llegó a Israel, jugó en Hapoel Kfar Saba, viajó a Alemania por un año y medio para “estudiar fútbol”, al volver se convirtió en entrenador, hasta que llegó a ser el DT del seleccionado nacional.

“Claro que eso es lo máximo a lo que puede aspirar un entrenador”, dijo con una sonrisa. “Es el máximo honor, el mayor reconocimiento que se puede dar a un entrenador. Y luego, haber logrado llegar al Mundial, el único en el que Israel participó, fue una gran emoción, independientemente de contra quien nos tocaba jugar. No hicimos mal papel. Países mucho más grandes que nosotros hicieron igual cantidad de goles que Israel....perdimos con dignidad”.

Preguntamos a Shefer qué le deseaba a la selección israelí que jugaba el 26 de mayo, unos pocos días después, en Montevideo . Rió y dijo “¡ Que gane!”...”¿Y a la uruguaya?”, bromeamos...”¡Que pierda!”.

Evidentemente, el resultado fue al revés. 4 a 1 para Uruguay, que festejó entonces la última etapa, simbólica, en camino al mundial de Sudáfrica.