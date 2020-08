Para derrotar a Irán, Estados Unidos primero debe ganar la guerra ideológica en casa

Desde la Revolución Islámica de 1979, el gobierno de Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en diplomacia, inteligencia y esfuerzos militares para neutralizar la amenaza cada vez mayor del régimen apocalíptico en Irán, logrando éxitos esporádicos en esos frentes. Sin embargo, hay una arena aparente en la que el gobierno de Estados Unidos ha perdido decisivamente la batalla: el corazón de Estados Unidos. Al infiltrarse en la academia estadounidense, el régimen iraní ha logrado tomar la delantera en la guerra ideológica dentro de Estados Unidos.



El régimen iraní ha invertido mucho en dar forma al discurso académico en Occidente, especialmente en Estados Unidos. Después de los intentos de la antigua Unión Soviética y China contemporánea de infiltrarse e influir en la academia estadounidense, el régimen se ha vuelto plenamente consciente del hecho de que en Occidente, y particularmente en los Estados Unidos, la academia desempeña un papel importante en la política cotidiana y en la planes políticos a largo plazo. En pocas palabras, en nuestro mundo contemporáneo, la academia occidental es un pilar de la política. Por lo tanto, si el régimen puede hacer que la academia occidental simpatice con su visión, prácticamente puede establecer un escudo en el corazón mismo de Occidente para defenderse de sus adversarios. El medio académico en Occidente en general y Estados Unidos en particular automáticamente favorece a la República Islámica. Y esto tiene sentido. Las corrientes mayoritariamente izquierdistas en el mundo académico ven un aliado estratégico, si no totalmente ideológico, en el régimen iraní en su lucha contra el supuesto capitalismo e imperialismo del establecimiento político occidental. Además de eso, el aparato de seguridad del régimen iraní también manipula conscientemente la academia occidental mediante la financiación, la configuración del plan de estudios y la colocación de profesores, investigadores y estudiantes pro-Teherán en universidades estadounidenses y otros centros de educación superior e investigación.

La conducta de la Fundación Alavi es un ejemplo descarado de esa tendencia. Este instituto es el sucesor de la Fundación Pahlavi, dotada por el difunto Shah de Irán en 1973 para promover la visión de su régimen en Estados Unidos bajo el disfraz de actividades culturales. La propiedad de la fundación se transfirió al régimen islamista después de la revolución de 1979 en Irán, mientras que todavía mantenía vínculos con algunos de sus anteriores personal bien ubicado. En la actualidad, este instituto es un brazo en el extranjero de la Fundación Mostaz’afan de la Revolución Islámica, un poderoso conglomerado político y financiero vinculado al Líder Supremo y la Guardia Revolucionaria.



Desde la revolución en Irán, la Fundación Alavi ha actuado como una organización fachada para la promoción de ideas y actividades a favor del régimen en América del Norte. Uno de los métodos favoritos de la fundación para lograr ese objetivo es financiar departamentos de estudios iraníes, islámicos y de Oriente Medio en algunos de los centros de educación superior más prestigiosos y otras instituciones, incluidos los think tanks, en América del Norte para que promuevan la visión específica del régimen iraní en esas áreas. Según un informe de 2017 de Conservative Review, "el instituto ha financiado e instalado profesores y planes de estudio favorables a Irán en 41 universidades de los Estados Unidos". Algunas de las universidades que han recibido financiación de la fundación son los institutos de educación superior de la Ivy League, como la Universidad de Harvard, la Universidad de Columbia, la Universidad de Princeton y la Universidad de Pennsylvania.



El informe continúa, "Alavi ha firmado un acuerdo de costo compartido con muchas de estas universidades, facilitando acuerdos que apoyan la contratación de profesores titulares".



Los centros financiados por la Fundación Alavi e instituciones similares tienen una fuerte tendencia a emplear profesores, financiar becarios y admitir estudiantes que trabajan según las líneas ideológicas del régimen iraní. De hecho, muchos de estos médicos y becarios antiamericanos son preparados por el régimen y enviados directamente desde Teherán para promover la agenda del régimen en el corazón del Gran Satán.



Casualmente, estos centros casi nunca promueven a expertos iraníes disidentes que no siguen la línea del régimen islamista. En la misma línea, estos centros suelen publicar investigaciones que, si bien no son completamente acríticas, nunca critican realmente al régimen en un nivel fundamental y, lo que es más importante, la investigación no deja al descubierto la necesidad de suplantar el sistema totalitario iraní por una democracia liberal.



Como tal, la Fundación Alavi y sus instituciones hermanas, al impulsar la voz y la visión del régimen iraní por un lado y silenciar las voces disidentes por el otro, controlan y dan forma al discurso académico sobre Irán, el Islam y el Medio Oriente en América del Norte. . Y cosechan debidamente los beneficios de su inversión a largo plazo. Al menos durante un tiempo, pudieron proyectar la agenda y la visión de Teherán del Medio Oriente como política exterior de Estados Unidos. Al difamar constantemente a los árabes e Israel como los principales aliados regionales de los Estados Unidos, estos influyentes lograron convencer al público estadounidense de que acogiera el desastroso acuerdo nuclear con Irán. Además, lograron encubrir la sangrienta intervención del régimen en Siria y sus designios imperialistas más amplios en el Medio Oriente.

Después de casi una década de batallas legales, en junio de 2017 la Fundación Alavi fue finalmente procesada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por actuar como un instrumento de un gobierno hostil, eludir las sanciones de Estados Unidos contra el régimen iraní y financiar a favor de Teherán y anti-Israel profesores. Los fiscales calificaron la condena como el "mayor decomiso civil relacionado con el terrorismo en la historia de Estados Unidos". En agosto de 2017, el congresista republicano Dan Donovan del estado de Nueva York pidió a las autoridades federales que investigaran cómo la fundación había destinado millones de dólares a decenas de universidades estadounidenses. Sin embargo, desde entonces no se ha tomado ninguna acción sistemática para detener la marea más amplia de la campaña de influencia del régimen iraní en Estados Unidos. Como resultado, incluso en el apogeo de la campaña de máxima presión del gobierno de Estados Unidos contra Irán, la maquinaria de propaganda del régimen iraní continúa apuntando al gobierno de Estados Unidos en suelo estadounidense con la intención de socavar la política estadounidense hacia Irán.



Cuando un determinado discurso se promueve en los medios de comunicación y en la academia de manera sostenida durante un largo período de tiempo, ese discurso se convertirá en la norma. Por eso, y al excluir activamente de la arena pública otros discursos que pueden representar una amenaza para su dominio, ese discurso llega a abrumar y guiar a la opinión pública. Como tal, la fuerte presencia del régimen en la academia estadounidense representa una amenaza de seguridad significativa para Estados Unidos y sus aliados en el Medio Oriente.



Para ganar la guerra de 40 años en el Medio Oriente, Estados Unidos primero debe ganar la guerra ideológica en casa.