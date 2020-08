Claro análisis de Oriente Medio a partir de la paz Israel-Emiratos

Ya antes de la firma formal del acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Arabes Unidos, los hechos en el terreno y lo anunciado para dentro de poco y también a largo plazo, constituyen una revolución. Para analizar el nuevo ajedrez de Oriente Medio recurrimos a uno de los grandes expertos israelíes en la zona, el Profesor Uzi Rabi, Director del Centro Dayan para el estudio de Medio Oriente y Africa en la Universidad de Tel Aviv.

Ya ha estado varias veces en los Emiratos y próximamente vuelve a viajar.

El Profesor Uzi Rabi

P: ¿Cuál fue el primer pensamiento que le pasó por la mente cuando oyó la noticia del acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos?

R:Que no exageramos nada si decimos que es un acuerdo histórico. Se trata de un país árabe que hace la paz con Israel sin ninguna condición. Está bien que dicen que frenaron la anexión, pero no se trata de retornar a las fronteras del 67, ni de dividir Jerusalem u otras cosas. Lo que hay aquí son dos países pequeños, Israel y los EAU, que tienen fuerza económica y capacidad tecnológica, que entienden el Medio Oriente y comprenden que tienen que preocuparse ellos mismos por hacer avanzar sus intereses. Además, hay aquí muchos intereses en común. Los Emiratos se oponen a Irán y a los Hermanos Musulmanes, así como a la Turquía de Erdogan, al igual que Israel.

P: ¿Cómo queda ahora el mapa de Medio Oriente? La división ya no es Israel por un lado y el mundo árabe por otro. Y claro que no me refiero a la firma de la paz con Egipto en el 79 y con Jordania en el 94.

R: De eso seguro recordarás que ya hemos hablado, sin duda ya no es esa división. Pero además , es una ficción hablar del “mundo árabe”, como si fuera una unidad. No existe “mundo árabe”. Hay países, algunos de ellos destruidos totalmente, que no logran levantarse-como Líbano, Libia, Yemen, Irak y Siria- y países como Marruecos, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos , que ven lo que pasa a su alrededor y deciden de hecho ser parte de otro eje. El eje Egipto-Arabia Saudita y Abu Dhabi coopera en diferentes temas regionales que les incumben. Podemos llamarle el eje de los países moderados o pragmáticos, que tienen relaciones más o menos claras con Israel. Y el otro eje es el de Hamas, Turquía, Qatar, todos parte de los Hermanos Musulmanes.

P: Me parece muy interesante que ahora la división ya no es entre sunitas y chiitas, dos partes distintas del Islam. Se mezclan los “bandos”, porque Hamas está con Irán, que es chiita, aunque Hamas es sunita, por dar sólo un ejemplo.

R: Claro. Y los Hermanos Musulmanes son sunitas. Esto, como has dicho, nos lleva al tercer eje, que es Irán, Hezbola.

P: Pero radicales como el segundo eje y en algunas cosas, van juntos.

R: Así es.Lo que vemos es un nuevo juego de ajedrez, totalmente distinto. El anterior se fue agrietando en los últimos 10 años, desde la “primavera árabe”. Vemos por primera vez países que dicen “basta ya”, que dicen “queremos avanzar y si Israel es un país a través del cual podemos hacerlo, un país con el cual tenemos muchos motivos para cooperar, nadie nos dirá no hacerlo”.

P: Y en esta situación, está claro quiénes quedan fuera.

R: Sin duda, los palestinos, son el principal perdedor. Los palestinos apostaron a que el tiempo juega en su favor pero hoy vemos cada vez más claramente que eso no es cierto, que el tiempo juega en su contra. Y ahora, realmente estamos en otro Medio Oriente. Y eso que aún no hablamos del gigantesco potencial económico que hay aquí.

P: Este probablemente sea uno de los aspectos más notorios de este acuerdo.

R: Así es. Israel acorta distancias en camino al Lejano Oriente. Hay potencial en muchas áreas, como tecnologías cibernéticas, altas tecnologías, Inteligencia, seguridad, agricultura, agua…y claro está que esto es sólo el comienzo. Es que al parecer Bahrein seguirá los pasos de los Emiratos y quizás luego Omán. Espero que también Marruecos se sume.

P: ¿La ve a Arabia Saudita en la fila? Estimo que es más complicado.

R: Sí, la veo en la fila, pero bien al final. Arabia Saudita es un país muy religioso. Allí están Meca y Medina. Todo el mundo sabe que ya tienen relaciones en la práctica con Israel, pero están por debajo del radar. Pero me atrevo a asegurar que los Emiratos dieron este paso con la bendición de Arabia Saudí. Y que cuando Bahrein lo haga, así será también.

P: ¿Sería exagerado decir que los Emiratos no habrían hecho esto sin visto bueno de Riyad?

R: Creo que sí habrían podido. Pero recordemos que entre Arabia Saudita y los Emiratos hay cooperación en muchos áreas . Aquí hay dos líderes, MBS y MBZ –Muhamad Ben Salman en Arabia Saudí y Muhamed bin Zayed en los Emiratos- que ven de la misma forma las amenazas en la región.

Los dos son países petroleros que comprenden que hay que pensar en el día después y hacer llegar el dinero también a sectores que están fuera de la economía del petróleo. Y creo que ambos comprenden también que Estados Unidos ya no es lo que era…y aunque mantienen buenas relaciones con Washington y claro que EEUU es muy importante, consideran que es mejor que países pequeños sepan unirse para lidiar mejor con los desafíos.

Mensaje a los palestinos

P:Permítame volver al tema palestino. Hay algo especialmente extraño. Se oponían, evidentemente, a los planes israelíes de declarar soberanía en los territorios en disputa en los que ellos quieren crear un Estado independiente. Y ahora que se logra esta acuerdo a cambio de que la anexión queda cancelada o al menos suspendida indefinidamente, protestan con su “no” automático a cada cosa que surge. ¿Cuál fue en su opinión el mensaje de los Emiratos a los palestinos?

R: Los Emiratos estaán muy enojados con los palestinos y dicen abiertamente que el liderazgo palestino de Abu Mazen ha fracasado. Ellos quieren que gente como Muhamad Dahlan entre al escenario…

P: Gran adversario de Abu Mazen. Ex jefe de la seguridad preventiva en Gaza, en tiempos de Arafat, está justamente en los Emiratos.

R: Quieren que cambie el liderazgo palestino, que la cabeza cambie. Sobre Hamas ni hablan. Dicen que son un grupo de terroristas y que a los terroristas hay que tratarlos como es necesario para poner fin al terrorismo. Sobre la Autoridad palestina dicen que ha ido empeorando las cosas , ha cometido muchos errores y que desde el 2013 no ha hecho nada para promover la situación de los palestinos y que por ende tienen que irse para que pueda llegar un liderazgo más fresco que represente al pueblo palestino, que dialogue con Israel . Entienden claramente que con Israel los problemas se resuelven conversando y cooperando, no mediante guerras. Y todo el estilo lo muestra, no hay aquí violencia, es otra cosa. Y también Israel tendrá que tomarlo en cuenta, presentar ideas creativas y mantener la mano extendida.

P: No me gusta la expresión pero igual lo plantearé ¿Cree que los Emiratos rechazan la tendencia palestina a victimizarse, a presentarse siempre como víctima de la situación?

R: Los palestinos siguen la misma línea desde siempre. No aceptan que nadie normalice relaciones con Israel hasta que haya un acuerdo pleno entre ellos y los israelíes. Creían que ese tabú no se rompería , pero Egipto lo rompió en su momento , luego lo rompió Jordania . Pero esos eran países de confrontación con Israel. Los palestinos creían que esto no sucedería con la mayoría de los países árabes. Pero lo que se abrió aquí puede desarrollar una teoría de domino que lleve a más y más líderes árabes a este punto.

¿Qué son los Emiratos Arabes Unidos?

P: Creo que sería oportuno explicar qué son los Emiratos, un marco singular, no un país común y corriente.

R: Son una unión de 7 pequeños principados, emiratos, que hasta 1971 estaban bajo control de Gran Betaña. Es un país relativamente joven, con muchísimo dinero y con empresarios y hombres de negocio sumamente inteligentes, gente que viene con la sabiduría de la tribu y el comercio. Tienen dos problemas: tienen muchísimo dinero y no son un país fuerte desde un punto de vista ni de tamaño ni de poderío militar.

Por eso buscan la forma de convertir su dinero en algo que mejore su seguridad nacional. Ahora entienden que su seguridad nacional hace imperioso recurrir a otras ecuaciones, distintas de las del siglo XX. En el siglo pasado, cada vez que alguien mencionaba a Israel, también los Emiratos se paraban firmes como todos. Hoy está MBZ, uno de los líderes, uno de los diplomáticos más fuertes de Oriente Medio, que puede susurrar a los oídos de los norteamericanos., al que Estados Unidos toma muy en consideración. Todos estos dirigentes hicieron sus Doctorados en la academia británica, conocen el mundo a fondo y están orientados hacia los negocios, con cabeza que piensa en negocios. Para ellos, la agenda no es la de las guerras del mundo árabe contra Israel. Ellos nunca lucharon contra Israel.

P: Justamente quería preguntarle si de todos modos podemos decir que eran parte de ese mundo árabe antes más uniforme, que boicoteaba y rechazaba al unísono a Israel.

R: Sí, claro. Pero eso fue cuando eran chicos, tenían miedo y creían que si no hacen lo que hacen todos, van a sufrir. En el Medio Oriente de las últimas décadas, especialmente de la última, tienen una política más independiente. Se lo ve también en Qatar, aunque ellos van en otra dirección. Pero en los Emiratos se ve esto de modo muy evidente. Saben mirar el cuadro general.

P: Creo que no por el logro de este acuerdo tenemos que idealizar y desdibujar la realidad. Me imagino que no es que porque hay allí mucho dinero están todos felices ¿no? ¿Cómo es la vida en el plano interno?

R: Empecemos por señalar que no es una democracia. Eso está claro. Es una autocracia tribual real. Los gobernantes vienen de una familia que controla la zona desde el siglo XVIII, y desde la independencia en 1971, tras acuerdo con Gran Bretaña, es un país soberano que tiene en el gobierno a los jerarcas de la familia, junto a los cuales hay muchos tecnócratas. Es un país muy cosmopolita, especialmente Dubai, donde funciona un gigantesco centro financiero. Por un lado, cuando llega allí, se siente absolutamente libre. Pero es un hecho que no hay allí juego de partidos, protestas callejeras. Claro que el dinero también es aquí un instrumento político.

P: La pregunta es si esto ocurre porque hay represión dura o porque como el país es tan rico, a nadie le falta nada y la gente, en forma simplista digamos, está bien.

R: La muy buena situación económica claro que influye pero además se debe a que hay aquí gobernantes muy inteligentes que saben manejar las cosas mucho antes de recurrir a la fuerza. Esto no es un régimen opresor como conocíamos a Libia o Irak de Saddam Hussein. Además, recordemos que es un país está sumamente conectado al mundo, al que le es importante esa conexión. Controla diversas empresas en el mundo, es un país que sabe hacer negocios, que está orientado en gran medida a ello. Y si uno llega allí, tiene que saber respetar.

P: ¿Usted ya ha estado allí?

R: Sí, varias veces, y próximamente voy de nuevo. En los últimos años he estado 4 ó 5 veces. Todos saben que los vínculos entre Israel y los Emiratos no comenzaron ahora. Y en Dubai hay una comunidad judía de unas 250 personas.

P: ¿Por qué se habla sólo de Dubai y Abu Dhabi y nadie menciona los otros emiratos?

R: Porque son más pequeños y más pobres, pero también allí han desarrollado muchas cosas, también atractivos turísticos que vale la pena conocer.

A modo de conclusión

P: Hay muchos motivos pues para ser optimistas..

R: Sin duda.De comienzo a fin, lo que vemos acá es una diplomacia árabe nueva, que no toma en cuenta el tema del “consenso árabe” y la “solidaridad árabe” que no toma en cuenta el interés particular de cada uno. Y ellos quieren actuar según lo que les sirve. Así lo hizo el Egipto de Anwar el Sadat. Lo hizo luego Jordania y ahora lo hacen los Emiratos, sin pedir condiciones a Israel como entregar territorios . Y acá estamos haciendo paz a cambio de paz.

Creo que este es un cambio muy grande cuando uno lo analiza en retrospectiva . Hay que comprender que aquí ocurrió algo impresionante.

P: El Primer Ministro Netanyahu dijo justamente que es la primera vez que se firma la paz desde una posición de fortaleza.

R: Creo que tiene mucha razón. Reconocen a Israel en Oriente Medio no por sus hermosos ojos ni porque consideren que tiene razón sino por lo que Jabotinsky llamaba “la muralla de hierro”. Se entiende que a Israel no se lo puede vencer. Y si uno quiere aportar a su país, mejor pensar en términos más creativos, en cómo valerse de Israel en el propio beneficio y no en cómo se sale a otra guerra de la que no se vuelve. Creo que más y más países árabes lo comprenden . Hay otros que lo quieren hacer ya, pero temen y por ahora observan. Lo que hicieron los Emiratos les dará coraje a salir del armario a otros pases como Bahrein, Omán, Marruecos, países anti radicales, anti Hermanos Musulmanes, anti Irán, pro occidentales, para los que Israel no es el enemigo.

Y no es que amen a Israel necesariamente, pero saben que su enemigo no es Israel sino al contrario, saben que pueden usar a Israel como palanca para ir avanzando y no hay motivos para que no lo hagan..

P: ¿Está de acuerdo con que con esta paz se vuelve al concepto que nos entusiasmaba hace muchos años, el nuevo Medio Oriente?

R: Cuando se habló de un nuevo Medio Oriente hace 25 años, lo hicieron basado en la suposición que si Israel da y da y da, todos van a decir muchas gracias. Pero no se puede dar sin recibir nada. Y ahora la lógica es que esto se hace partiendo de la fortaleza de Israel , de la convicción que Israel tiene derecho a existir, del mutuo respeto . De aquí pueden desarrollarse mejores relaciones.Los próximos meses nos mostrarán cómo se desarrolla la realidad. Yo creo que esta es una confirmación que se va entendiendo que Israel es parte de la región, les guste a algunos o no.

P: Y no podemos olvidar a Irán, amenaza tanto para Israel como para los Emiratos y otros países del Golfo.

R: Indiudablemente , todo paso de acercamiento o alineamiento con Israel, aísla más a Irán. Al mirar a Oriente Medio, vemos claramente a los que van contra Israel: Hamas, Hizbala, Irán, Turquía, y vemos la situación interna en todos ellos, lidiando con numerosos problemas. Y por otro lado vemos a los que van con Israel y queda claro que eso es mejor para la seguridad nacional de todos ellos.