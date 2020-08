Figuras libanesas contra los arsenales de Hezbola

Desde que ocurrió la explosión en el puerto de Beirut, en la que murieron 177 personas y más de 6.000 resultaron heridas, importantes figuras libanesas han expresado su preocupación de que uno de los arsenales de Hezbolá en todo el país, algunos de los cuales se encuentran en barrios residenciales, pudiera explotar de manera similar. Estas figuras, incluyendo a los miembros del consejo local en la gobernación del Monte Líbano, así como también el líder de la comunidad cristiana del Líbano, el patriarca maronita Bechara Boutros Al-Rahi, le exigen al estado que se ocupe de estos arsenales o incluso los confisque antes de que ocurra otro desastre.

Este informe revisa algunos de estos llamados.

Miembros del consejo local renuncian luego de que sus demandas de desmantelar los arsenales de armas a Hezbolá fueron ignorados

El 19 de agosto, 2020 11 de los 15 miembros del ayuntamiento de Ba’abda Al-Louaize, ubicado en la gobernación del Monte Líbano, anunciaron su renuncia colectiva para protestar contra el desprecio a su exigencia de que los arsenales de Hezbolá, que dijeron podían estar ubicados cerca de su ciudad, sea abordada y tomada en cuenta.

La semana anterior, el 13 de agosto, 2020 miembros del ayuntamiento de Ba’abda Al-Louaize exigieron en una carta dirigida al presidente del consejo Antoine Elias Al-Helou, que apelara al ministro del interior y a la cúpula militar y les advirtiera sobre la posibilidad de que ocurriera una explosión en el área porque Hezbolá puede estar almacenando sus armas y misiles en el lugar. La carta leía:

«Distinguido jefe del consejo de Ba’abda Al-Louaize, Sr. Antoine Elias Al-Helou: Los miembros abajo firmantes del consejo solicitan que apele usted por escrito al ministro del interior y a los municipios… y al liderazgo militar… para expresar la preocupación del ayuntamiento y de los habitantes de la zona por la posibilidad de una explosión en las cercanías de Ba’abda, particularmente cercano al Hospital Saint Charles, tal como lo manifestó hace dos meses el primer ministro del enemigo israelí Benjamin Netanyahu en una conferencia de prensa pública».[1]

Esta añadió: «Una apelación verbal será ineficaz y no tendrá ningún impacto si se produce una explosión, que el cielo lo prohíba. Es necesario entregar tal carta al ministro y al liderazgo militar a fin de absolver al jefe del consejo y a los miembros del consejo responsables [por la explosión] y prevenir daños y proteger las ​​vidas y propiedades [de los ciudadanos] en el área de Ba’abda Al-Louaize».[2]

La carta del ayuntamiento de Ba’abda Al-Louaize (Fuente: Twitter.com/daou_rimane, 17 de agosto de 2020)

El diario libanés Al-Akhbar informó que la carta provocó temor entre los residentes de la ciudad, quienes se agolpaban en el edificio del consejo para expresar su preocupación y agregó que algunos de ellos incluso abandonaron sus hogares.[3]

Sin embargo, Al-Helou rechazó la solicitud, acusando incluso a los miembros del consejo de provocar un revuelo mediático injustificado y de estar influenciados por consideraciones partidistas relacionadas con las elecciones. Este llegó al extremo de acusarlos de estar complaciendo al Primer Ministro israelí Netanyahu.[4]

Posteriormente, los concejales que firmaron la carta fueron investigados por el servicio de inteligencia militar, incluyendo un interrogatorio que duró siete horas. Según el miembro del consejo Elias Bou Khalil, en lugar de advertirle al ministro o al liderazgo militar, «el jefe del consejo informó en contra de nosotros al servicio de inteligencia militar, [diciendo] que nuestra demanda solo sirve a los propósitos de Netanyahu. Por lo tanto, todos los miembros firmantes del consejo fueron convocados por el ejército… y seis de ellos fueron interrogados en el Ministerio de Defensa. Durante siete horas, habiendo sido estos el foco de una investigación que se centró en el dónde obtuvieron la información que tienen en su poder…»[5]

Tras las investigaciones, el ejército libanés anunció lo siguiente: «La División de Inteligencia Militar escuchó a los miembros del consejo de la zona de Ba’abda Al-Louaize, en un intento por obtener explicación sobre las preocupaciones de los residentes de la ciudad y de los miembros del consejo sobre la probabilidad de cualquier tipo de explosión que pueda sucederse en la zona, especialmente en las cercanías del Hospital Saint Charles, tras las falsas afirmaciones emitidas por el Primer Ministro enemigo israelí Benjamin Netanyahu en una conferencia de prensa pasada sobre la existencia de armas y municiones en la zona antes mencionada». La declaración agregó que los servicios de inteligencia militar examinaron el área en cuestión y encontraron que estas afirmaciones eran totalmente falsas[6].

Declaración del ejército libanés (Fuente: Twitter.com/LebarmyOfficial, 18 de agosto, 2020)

El anuncio del ejército aparentemente no fue convincente y tal como se señaló, el 19 de agosto, 11 de los 15 concejales anunciaron su renuncia colectiva.[7]

Patriarca libanés: Es hora de que estos arsenales sean «confiscados para que la población civil se sienta segura, al menos en sus propios hogares»

Unos días después de la renuncia de los miembros del consejo, durante una misa realizada el 23 de agosto, el patriarca maronita Bechara Boutros Al-Rahi también pidió a las autoridades del Líbano abordar el tema de los arsenales esparcidos por todo el país y que se encuentran ocultos dentro de los barrios residenciales, señalando en insinuación a Hezbolá. Este dijo:

«El dolor y las lágrimas de las víctimas por la explosión del puerto de Beirut son ​​un grito al corazón de Alá y se convierten en Su directriz a todo individuo a cargo… [y] en particular a las autoridades libanesas, para que consideren el desastre portuario de Beirut como advertencia. Por lo tanto, ellos [es decir, las autoridades] deben apresurarse a incursionar en todos los escondites de armas y explosivos y en los depósitos de almacenamiento situados ilegalmente en barrios residenciales en ciudades, pueblos y aldeas. Algunas regiones del Líbano han sido convertidas en campos de minas y no se sabe cuándo explotarán o quién los detonará. La existencia de estos escondites es una grave amenaza para la vida de los civiles, que no son propiedad de nadie, de ningún grupo u organización. Es tiempo de que estas armas y explosivos sean confiscados, para que la población civil se sienta segura, al menos en sus propios hogares…»[8]



[1] No está del todo claro a qué declaración del Primer Ministro Netanyahu se hace referencia. Sin embargo, el 14 de julio, 2020, el diario israelí en inglés The Jerusalem Post publicó un informe redactado por el Centro de Investigación y Educación Alma con información sobre 28 arsenales y posiciones de Hezbolá con capacidad de lanzamiento de misiles situados en barrios residenciales de Beirut; uno de ellos se encuentra junto al Hospital Saint Charles (Israel-alma.org). Además, en septiembre del 2018, en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Netanyahu reveló información sobre las instalaciones de misiles de Hezbolá ubicadas en varios puntos focales en Beirut, incluyendo algunos cercanos al Aeropuerto Internacional de Beirut y los barrios residenciales de la ciudad. Posteriormente, el ejército israelí publicó fotografías y mapas de estas instalaciones. Además, el 11 de agosto, 2020 luego de una conversación telefónica con el Presidente francés Emmanuel Macron, Netanyahu tuiteó: «Para prevenir desastres como el del puerto de Beirut, los explosivos y misiles escondidos por Hezbolá deben ser retirados de los centros de población civil en el Líbano». (Twitter.com/IsraeliPM_heb).

[2] Alhurra.com, 20 de agosto, 2020; Annahar.com, 21 de agosto, 2020; Twitter.com/daou_rimane, 17 de agosto, 2020.

[3] Al-Akhbar (Líbano), 25 de agosto, 2020.

[4] Al-Quds Al-Arabi (Londres), 20 de agosto, 2020.

[5] Annahar.com, 21 de agosto, 2020.

[6] Twitter.com/LebarmyOfficial, 18 de agosto, 2020.

[7] Lebanondebate.com, 19 de agosto, 2020.

[8] Annahar.com, 23 de agosto, 2020.