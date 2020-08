Preocupación en Gaza por la pandemia

En el mes de abril, en una larga entrevista concedida a un medio local, el jefe de Hamas en la Franja de Gaza declaró que la llegada del Coronavirus a dicha zona sería “la caída de la fortaleza”. Ahora, claro está, no habla en esos términos, pero no porque el virus no haya entrado.

Si bien en los últimos meses hubo varios casos de Coronavirus en Gaza, a los que el gobierno de Hamas reaccionó en forma terminante imponiendo una cuarentena de 21 días a todo aquel que llegue a la Franja desde el exterior., ahora se vive una nueva etapa.

En los últimos días han sido descubiertos varias decenas de casos de Covid-19 en el territorio gobernado por Hamas, en lo que suele llamarse “estallido dentro de la comunidad”. O sea ya no un caso fácilmente identificable como resultado de un contagio de alguien llegado de afuera (Israel o Egipto) sino de enfermos que no se sabe dónde se contagiaron, gente que se movilizó por la Franja durante semanas ´, cabe suponer que contagiando a otros, antes de ser detectada como portadora del virus.

Esta situación empezó a darse en los últimos días y ha ido empeorando.

En el momento de escribir estas líneas , asciende a casi 80 la cantidad de infectados activos en la Franja.

Las restricciones impuestas por las autoridades incluyen bloqueo de caminos, cierre total y absoluto y toque de queda.

Este jueves se informó que 16 profesionales médicos, la mayoría del hospital Shifa de Gaza, se habían contagiado.

Tal como sucedió en otras partes del mundo, también en Gaza la gente aplaude desde sus casas a los equipos médicos.

Esto ocurre mientras el enviado especial de Qatar se halla en Gaza-a pesar del Coronavirus- para entregar los millones mensuales que se pagan hace más de medio año. Hamas presiona para mejorar las condiciones, alegando que lo que hace es luchar “contra el bloqueo israelí”. Intensifica el lanzamiento de globos incendiaros y explosivos hacia Israel, para tenerlos luego como un arma en la negociación y poder mostrar la interrupción de sus ataques como resultado de un acuerdo con Qatar para mejorar la situación en Gaza.