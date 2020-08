Solidaridad con nuevos inmigrantes latinoamericanos en Israel

Como parte de los programas especiales de ayuda gubernamental a la ciudadanía debido a la crisis económica desatada por la pandemia del Coronavirus , días atrás cada israelí recibió en su cuenta de banco un depósito de 750 shekel (unos 220 dólares). La suma variaba para parejas con niños hasta la mayoría de edad, y no se entregaba previo análisis de la situación económica de cada uno o del perjuicio que la persona había o no sufrido a raíz de la situación, lo cual desató serias polémicas.

Pero el tema de esta nota es contar cómo aún cuando el efecto económico nocivo de la pandemia se siente en forma generalizada en todo el país, hay quienes saben mirar más allá de su propio bolsillo y pensar en aquellos que realmente precisan ayuda.

Y ello se manifestó también en la comunidad latinoamericana en Israel.

Bajo la batuta de la OLEI

Nos enteramos del tema al leer en las redes sociales un post de Gabriel Ben-Tasgal, Director de Hatzad Hashení, exhortando a la gente a donar su subvención a inmigrantes que lo precisen, contando que él y su esposa Eva ya lo habían hecho. Gabriel nos dijo que a nivel institucional, el marco adecuado para ocuparse del tema era la OLEI.

“Las cantidades otorgadas por el gobierno no modifican la situación de una familia que ha perdido sus ingresos y debe subsistir de sus ahorros o ayuda de sus familiares. Sin embargo, este monte puede ser fundamental para un nuevo inmigrante que está en proceso de acomodarse en Israel. Es muy difícil redistribuir en poblaciones que tú no conoces o conoces poco, pero la OLEI sí conoce las necesidades de los inmigrantes de América Latina.Por lo tanto, es sano condensar los esfuerzos en quien conocemos”.

Por un lado, la OLEI (Organización Latinoamérica, España y Portugal) , presidida por Mario Leib, junto con Hatzad Hasheni y Job Offers fundada por Enrique (Kike) Rosenburt , impulsó una iniciativa para poder apoyar a olim jadashim , nuevos inmigrantes, que ya se encuentran en Israel, que continúa funcionando también ahora. Eso, a nivel general. Y como la pandemia no ha hecho más que agregar necesidades, hubo también una campaña específica en la que se exhortó a todo aquel que lo desee y se lo pueda permitir, a donar la ya mencionada suma que recibió del gobierno, a quienes más la necesitan.

“En esta época tan difícil, acompañada por tanta incertidumbre, los nuevos inmigrantes, más que nunca, necesitan nuestro apoyo”, dijo a este portal Debbie Nahmod, que aunque formalmente es la responsable del departamento de jóvenes (de entre 18 y 35 años) en la OLEI, en la práctica desempeña allí múltiples funciones. Debbie acaba de cumplir 18 años en Israel, recordando su llegada desde Argentina en el 2002, plenamente consciente de los desafíos con los que hay que lidiar, lo cual se traduce hoy en las variadas formas en que la OLEI da ayuda práctica a familias y jóvenes que llegan para radicarse en Israel. Ella misma está dedicada desde hace muchos años al trabajo con inmigrantes a distintos niveles, ya antes de llegar a la OLEI.

Debbie Nahmod

“La campaña ha sido un éxito y numerosas familias de nuevos inmigrantes en diferentes partes de Israel han recibido ayuda gracias a la voluntad de otros de donar su subvención a quienes más la necesitan”, nos dijo.

El dinero llegó a jóvenes que están haciendo el servicio militar y no tienen a sus padres cerca, o que no se enrolaron pero están solos en el país, familias o gente sola con dificultades económicas, familias que no tienen trabajo, familias con hijos en la educación especial, gente de la tercera edad que no consigue trabajo, también mujeres que crían solas a sus hijos, un grupo variado de inmigrantes . La ayuda llegó a gente en Beit Shemesh, Carmiel, Tel Aviv, Raanana, Jerusalem, Bat Yam, Kfar Saba, Ramat Gan, Haifa, Beer Sheba, Ashdod, Kiryat Yam, Bnei Brak, Kojav Yaakov, Ashkelon, Kiriat Motzkin, Kiriat Shmuel y Naharia.

“Todo aquel que quiera ayudar a un olé, a un inmigrante, puede hacerlo, donando una suma según sus posibilidades, siendo nuestra ONG un nexo conector entre la persona que decide apoyar y quien realmente necesita la ayuda económica”.

Debbie explica que uno de los objetivos fundamentales de la OLEI es ayudar a nuevos olim y residentes temporarios de habla hispana y portuguesa con el fin de facilitarles el proceso de absorción e integración al país. “Hoy, este papel es más relevante que nunca”, sostiene Debbie. “ Con ese fin, hemos reclutado a decenas de nuevos voluntarios para brindar una respuesta efectiva y acorde a la situación que nos toca vivir. Uno de nuestros objetivos es ofrecerle a cada Olé una red de apoyo, aumentar su sentido de pertenencia y conexión con una comunidad contenedora y solidaria”. Uno de las vías para hacerlo, es donar la subvención Corona o parte de la misma a través de la OLEI, que lo canaliza a quienes la precisan”.

La donación-que por otro lado no necesariamente tiene que estar ligada a la citada subvención- puede realizarse de diversos modos (ya sea directo al ole- por BIT, Paybox o transferencia bancaria; o a la cuenta de la OLEI)

Luli- 054-5234119

Debby- 052-6091228

Kike- 053-3341281

Job Offers, una iniciativa siempre clave para poder trabajar

Quien propulsó este proyecto fue Enrique Rosenburt, nacido en la provincia argentina de Rosario y radicado en Israel desde el 2002. Es especialista en el área social. Consciente del desafío de la inserción en una nueva sociedad, Kike –como todos le conocen- desarrolló la iniciativa de JOB OFFERS ISRAEL, que difunde y hace accesible a los inmigrantes ofertas de trabajo e información sobre los derechos laborales en Israel, además de dar asesoría laboral sin costo alguno.

Kike Rosenburt

También él fue activo en el tema de pasar a otros la subvención Corona.

“Cuando el gobierno anunció la promesa de dar un subsidio universal de ayuda, lo primero que se me vino a la cabeza es que hay personas que lo necesitan más que otros”, nos dice. “Publiqué un post y mucha gente dijo q donaría su plata. Luego me llamó Gabi Ben-Tasgal con la misma idea, y en colaboración con la OLEI por medio de su presidente Mario Leib , de Debby y Luli, sacamos adelante esta iniciativa en cuyo marco numerosos israelíes no sólo están apoyando sino también valorizando el trabajo que se hace por la aliá y la klitá, la inmigración a Israel y la absorción en el país”.