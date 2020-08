Historia: Delegación oficial israelí recibida públicamente en Abu Dhabi

Banderas en las calles de Abu Dhabi (Foto:Lior Hayat, portavoz de la Cancillería israelí)

Israel no escatima este lunes en superlativos para describir el significado de la jornada histórica que se está viviendo en el camino hacia la paz formal con los Emiratos Árabes Unidos, el tercer país árabe que firmará un acuerdo de paz con Israel. El primero fue Egipto en marzo de 1979 y luego Jordania en octubre de 1994.

Historia, sin duda. Y emocionante.

#BREAKING: Israeli flight LY971 just landed in Abu Dhabi for peace talks. #IsraelUAE pic.twitter.com/QYook5iQyK — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) August 31, 2020

Poco después de las 14.00 hora de Israel, aterrizó en Abu Dhabi, el vuelo 971 de El Al, el primer vuelo comercial israelí que llega oficialmente a los Emiratos Árabes Unidos. A bordo, una delegación israelí encabezada por el Director del Consejo de Seguridad Nacional Meir Ben Shabat y compuesta por los Directores Generales y otros altos funcionarios de varios ministerios, responsables de áreas en las que se coordinará acuerdos de cooperación bilaterales.

El avión fue recibido por dignatarios emiratíes, encabezados por el Ministro de Asuntos Exteriores Anwar Gargash.

La emoción era evidente, cuentan los protagonistas, a todo nivel. Se hizo eco de ella el propio piloto de este vuelo de la paz, quien tal cual informó la corresponsal política de KAN Gili Cohen, dijo por los parlantes antes de partir, en hebreo, árabe e inglés: “Esta es la primera vez que un avión de El Ala volará sobre Arabia Saudita en un vuelo oficial y aterrizará en los Emiratos. Estamos todos emocionados también por otros vuelos en nuestra región”.

Desde Jerusalem, el Primer Ministro Biniamin Netanyahu se comunicó directamente con el capitán del vuelo: “Ustedes están por abrir ahora la puerta hacia la paz, una paz distinta. He trabajado mucho durante años por esta día con fe en que paz a cambio de paz permitirá aquí un cambio muy grande y en que los pueblos árabes son capaces de aceptar al Estado de Israel como un hecho consumado y como un gran socio”, le dijo entusiasmado.

A bordo iba también viajó una delegación norteamericana encabezada por el asesor especial y yerno del Presidente Donald Trump Jared Kushner, quien dijo que al orar de mañana junto al Kotel, el Muro de los Lamentos, pidió por un Medio Oriente en el que todos los hijos de Abraham vivan en paz.

Las principales figuras de las dos delegaciones, antes de partir de Ben Gurion

Los problemas no han desaparecido y son numerosos los desafíos con los que aún hay que lidiar, pero lo logrado hoy es un gran paso en buena dirección. A lo significativo de este vuelo, se agrega otro hecho histórico: se confirmó lo anunciado ayer, el permiso de Arabia Saudita a El Al a sobrevolar su territorio en camino a los Emiratos. Esto hizo posible que el vuelo sea de sólo 3 horas y poco, en lugar de más de 7, pero ese no era el punto central, sino el hecho que el permiso saudí se interpreta como una buena señal en dirección a su propio acercamiento a Israel, aunque todos tienen claro que eso llevará mucho más tiempo. La autorización había sido dada el domingo pero hasta último momento en Israel estaban prontos para la posibilidad que Arabia Saudita se retracte, lo cual afortunadamente no ocurrió.

Las redes sociales de Israel en árabe destacaron el recorrido.

Los periodistas israelíes que acompañan a la delegación y estaban en el avión, manifestaron a todo nivel por las redes sociales la emoción que les embargaba.

Gili Cohen de la radio y televisión públicas KAN compartió la pantalla del avión en la que se veía el mapa del recorrido sobre Arabia Saudita y también algunos de los accesorios que seguramente se guardará de recuerdo.

Hasta el Ministerio de Salud Pública israelí preparó máscaras especiales para cuidarse en tiempos de Coronavirus. Estas, seguramente habrá que guardarlas con virus y todo.

No se olvida la importancia de lo que se vio en el aeropuerto Ben Gurion antes de partir hacia Abu Dhabi.

Hasta la tarjeta de embarque fue simbólica.

También hizo lo suyo escuchar las palabras pronunciadas por el Director de Seguridad Nacional de Israel Meir Ben Shabat al aterrizar en Abu Dhabi, en árabe primero y luego en árabe, destacando las características comunes de los Emiratos y de Israel, que les permiten innovar, buscar cómo avanzar y salvar obstáculos para desarrollarse.

El primer encuentro oficial fue con el Ministro de Exteriores Anwar Gargash, en una sala adornada con las banderas de los países participantes en este proceso. Estados Unidos cumple un rol clave en el acercamiento entre Israel y los Emiratos árabes Unidos.

No menos destacable es la forma en que esta nueva era se refleja también en las redes sociales y los medios de los Emiratos e inclusive de Arabia Saudita, donde destacan en términos entusiastas el avance hacia la paz con Israel.

Se vio en cadena abierta de transmisión en la televisión de Dubai, cuando se esperaba al avión de El Al, tal cual lo informó Roí Kais, cronista de asuntos árabes de KAN.

Y en el lugar dado, en vivo, a Ofir Gendelman, el portavoz en árabe del Primer Ministro Netanyahu, entrevistado en el aeropuerto.

Y también a nivel personal, en las expresiones de la gente, como la que captó días atrás el corresponsal de asuntos árabes de KAN Roi Kais en su viaje a los Emiratos. Una cadena saudí reprodujo su filmación y luego lo hizo el propio Primer Ministro Netanyahu.

