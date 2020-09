EAU: No somos traidores. Los líderes palestinos están corruptos

El mensaje que envían los emiratíes: "No traicionamos a nadie. Tenemos un líder sabio que ha decidido hacer lo que es bueno para su país, los palestinos y todos los árabes y musulmanes. Ustedes los palestinos deben deshacerse de sus líderes corruptos".

«Es hora de que esta región disfrute de paz, estabilidad y desarrollo», comentó Al Kaabi. «Durante las últimas décadas, los conflictos y la tensión han devastado la región y se han perdido muchas oportunidades para encontrar el camino correcto que lleve a las personas a una vida próspera y haga posible la esperanza». – Hamad Al Kaabi, editor del periódico Al-Ittihad , con sede en Abu Dhabi , 14 de agosto de 2020.

«Estaba en contra de Israel, pero hoy no lo estoy. El tiempo nos ha mostrado quién es el verdadero amigo y quién es el enemigo». – Usuario de redes sociales emiratí, Twitter, 17 de agosto de 2020.

Las reacciones de los emiratíes a la campaña palestina de incitación contra los Emiratos Árabes Unidos es otra señal de la creciente desilusión de muchos ciudadanos del Golfo con los líderes palestinos y la cuestión palestina. Las reacciones también muestran que, por primera vez en muchos años, los árabes tienen el coraje de decir abiertamente que prefieren la paz con Israel a seguir apoyando a los palestinos, que no pueden actuar juntos y han elegido alinearse con Irán, la Hermandad Musulmana y los enemigos de la paz y la estabilidad.

Mientras los líderes palestinos continúan condenando a los Emiratos Árabes Unidos por su acuerdo para normalizar las relaciones con Israel, los emiratíes han respondido desestimando las acusaciones que los Emiratos Árabes Unidos traicionaron a los árabes y musulmanes, así como a la Mezquita Al-Aqsa, Jerusalén y la cuestión palestina.

El mensaje principal que los emiratíes y otros ciudadanos del Golfo están enviando a los palestinos y al resto de los árabes y musulmanes es algo como: «No traicionamos a nadie. Tenemos un líder sabio que ha decidido hacer lo que es bueno para su país, los palestinos y todos los árabes y musulmanes. Ustedes los palestinos necesitan deshacerse de sus líderes corruptos «.

Los emiratíes también defienden la decisión de su líder de firmar el acuerdo de normalización con Israel recordando a todos que los Emiratos Árabes Unidos no es el primer país árabe en firmar un tratado de paz con Israel. Los emiratíes dicen que no pueden entender por qué están siendo duramente criticados por muchos árabes y musulmanes que no han hecho casi nada para ayudar a los palestinos.

«Los Emiratos Árabes Unidos no es el primer país árabe en concluir un acuerdo de paz con Israel, y definitivamente no será el último», escribió el periodista emiratí Sami Al-Reyami.

«Muchos [árabes] abrieron sus puertas a Israel y cooperaron con él sin lograr ningún beneficio real para la causa palestina. Es muy extraño que los Emiratos Árabes Unidos sean objeto de críticas por parte de los gobiernos y los medios de comunicación de países que lo precedieron durante décadas en el establecimiento de relaciones con Israel «.

Al-Reyami explicó que cuando los emiratíes decidieron establecer relaciones con Israel, no lo hicieron de la nada:

En cambio, los Emiratos Árabes Unidos lo hicieron después de recibir varias solicitudes de países árabes, islámicos y de otros países pidiéndoles que intervinieran para resolver el problema y el dilema de la determinación de Israel de anexar tierras en Cisjordania. Los árabes, los miembros de la Unión Europea y muchos países fueron incapaces de detener el plan [israelí] hasta que los Emiratos Árabes Unidos intervinieron e hicieron lo que el mundo no hizo, y pudieron marcar la diferencia y detener los planes para anexar tierras árabes. Entonces, ¿Por qué estas personas miopes ahora están molestas? «

Al-Reyami cree que el problema real que tienen los palestinos y otros críticos no es el acuerdo en sí. «En cambio, el problema está en sus corazones que están llenos de odio por cada paso que dan los Emiratos», dijo .

«Esto no es extraño para ellos, y esto no detendrá a los Emiratos Árabes Unidos de su progreso y desarrollo, y sus estrategias y políticas que tienen en cuenta sus intereses y los intereses de su gente en primer lugar. Los Emiratos Árabes Unidos es un Estado soberano, y tiene líderes que saben exactamente lo que quieren y cómo lograr lo que quieren en el momento que quieren. Desde su establecimiento, los Emiratos Árabes Unidos ha colocado el interés del pueblo palestino en la cima de sus prioridades. Puede que ahora los líderes palestinos ignoren todo el apoyo de los emiratíes, pero la verdad es clara y no necesitamos demostrarlo «.

El Dr. Moza Alabbar, un escritor emiratí, señaló que la llamada Primavera Árabe en algunos países árabes había «afectado el progreso de la causa palestina y provocado un retroceso». Alabbar se refería a la serie de protestas, levantamientos y rebeliones armadas contra el gobierno que se extendieron por gran parte del mundo árabe en 2010.

Al señalar que los palestinos han pagado un alto precio debido a las políticas «tontas» de sus líderes, especialmente la decisión de apoyar la invasión de Kuwait por Saddam Hussein en 1990, Alabbar escribió que la OLP, que afirma ser el único representante legítimo de los palestinos , ha perdido su credibilidad.

Mientras tanto, dijo , «la política exterior de los Emiratos Árabes Unidos hacia el problema palestino permanece fija y clara».

«El difunto Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan [el gobernante de Abu Dhabi durante más de 30 años y el padre fundador y principal impulsor de la formación de los Emiratos Árabes Unidos] dio mucho por el bien de los palestinos y su justa causa, incluyendo apoyo político, material y moral. Los EAU continúan firmemente en su apoyo a la causa palestina, porque su objetivo es apoyar al pueblo palestino en su conjunto y no a un partido específico. Los EAU se concentran en su apoyo al pueblo palestino en importantes sectores, que están directamente relacionados con la vida de los palestinos, con el fin de mejorar sus medios de vida y promover su futuro. Durante años, los Emiratos Árabes Unidos han proporcionado miles de millones para apoyar la causa palestina y mejorar las condiciones de vida de los palestinos. Los emiratíes siguen ayudando los palestinos.Los EAU firmaron acuerdos con la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) para apoyar los programas educativos en la Franja de Gaza «.

Alabbar dijo que EAU es «un estado de paz y coexistencia pacífica y ha demostrado durante las últimas cinco décadas que sirvió a la causa palestina más que a los supuestos defensores de la resistencia [palestina], que durante años no sirvieron a la causa, excepto por las consignas que no sirven a la causa palestina «.

Su mensaje a «los que odian la paz y la tolerancia: ¿Han olvidado deliberadamente el movimiento Hamas, que Irán apoya y abraza, y cuyo objetivo es dividir a los palestinos?»

El periodista y poeta emiratí Ali Obaid Al Hameli escribió que los EAU siempre han apoyado al pueblo palestino y sus derechos:

«Los Emiratos Árabes Unidos permanecieron fieles a su posición sincera sobre la cuestión palestina, a pesar del cambio de líderes palestinos. Algunos de los líderes palestinos niegan las posiciones firmes de los Emiratos Árabes Unidos. La causa palestina se ha retirado debido a las divisiones y conflictos entre los palestinos. La causa palestina se pierde y su sangre se dispersa entre tribus, facciones, milicias, partidos, grupos y los países que comercian con la causa [palestina] «.

Hamad Al Kaabi, editor del periódico Al-Ittihad con sede en Abu Dhabi , defendió el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y recordó a los árabes y musulmanes que Egipto, Jordania y los palestinos también habían firmado acuerdos de paz con Israel.

«Es hora de que esta región disfrute de paz, estabilidad y desarrollo», comentó Al Kaabi .

«Durante las últimas décadas, los conflictos y la tensión han devastado la región y se han perdido muchas oportunidades para encontrar el camino correcto que lleve a las personas a una vida próspera y haga posible la esperanza».

Los Emiratos Árabes Unidos, agregó, siempre se han adherido a la paz y seguirán apoyando los derechos del pueblo palestino. «Diplomacia emiratí es parte de todos los esfuerzos que la región ha sido testigo de establecer una paz justa y honorable, y se ha invertido todas sus capacidades en este sentido,» Al Kaabi dijo .

«En 1979, Egipto firmó un tratado de paz con Israel y recuperó los derechos árabes y egipcios. Los hermanos palestinos y jordanos concluyeron dos acuerdos en 1993 y 1994, y los países árabes e islámicos establecieron relaciones parciales o totales con Israel. Los EAU han hecho ver que la solución de dos estados es la base de su camino hacia la paz con Israel. Los Emiratos Árabes Unidos creen que los logros de paz no se pueden comparar con las pérdidas en los conflictos. En el mundo actual, no hay alternativa a la cooperación científica entre países para combatir las epidemias, los riesgos del cambio climático y otros desastres que enfrenta la humanidad. La paz en la visión de los Emiratos se deriva de la sabiduría, la moderación y la racionalidad; garantiza los derechos de los pueblos y logra sus intereses «.

El periódico emiratí Al-Bayan también señaló que los EAU han adoptado posiciones en apoyo de la causa palestina en todos los niveles políticos y diplomáticos como parte de su compromiso con una paz justa y completa:

«Los Emiratos Árabes Unidos consideran la paz un pilar fundamental de la estabilidad y el desarrollo sostenible y esperan adoptar nuevos enfoques en las relaciones internacionales para lograr la justicia, la equidad, la coexistencia y la tolerancia, en las que todos disfruten de prosperidad y seguridad … Los Emiratos Árabes Unidos están trabajando para difundir la cultura de seguridad, paz y servicio a la humanidad y construcción de comunicación con diversas civilizaciones, naciones y pueblos «.

Yaqoub Al Rayssi, un experto en seguridad emiratí, dijo en un video que publicó en Twitter que no veía ninguna razón por la que los árabes deberían hacer sacrificios por el problema palestino mientras los palestinos están divididos y luchando entre sí. «¿Por qué debemos defender la cuestión palestina a expensas de nuestra seguridad, ideología y políticas?» Al Rayssi preguntó . «No nos importa si los palestinos nos están llamando traidores. [El príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos] Mohammed Ben Zayed está haciendo lo que es bueno para su país, y no nos importan los insultos de los palestinos».

Como reflejo del descontento generalizado con los palestinos por condenar el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, varios activistas de las redes sociales emiratíes dijeron que los líderes palestinos no han traído a su pueblo más que miseria y corrupción.

"[El exlíder de la OLP] Yasser Arafat dirigió la lucha palestina contra Israel durante muchos años», comentó un activista. «El resultado fue que su esposa e hija heredaron ocho mil millones de dólares». En otras publicaciones en Twitter, el usuario de las redes sociales emiratí escribió : «Estaba en contra de Israel, pero hoy no lo estoy. El tiempo nos ha mostrado quién es el verdadero amigo y quién es el enemigo» y «La verdadera traición es cuando comercio con el pueblo palestino y no cuando se normalizan las relaciones con Israel ".

Al comentar sobre la quema de banderas de los Emiratos Árabes Unidos y las imágenes de Ben Zayed en Cisjordania y la Franja de Gaza, el analista de seguridad emiratí Abudullah Al Mazroui escribió :

"Si un grupo de ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita saliera y quemara la bandera palestina o la foto del [presidente de la Autoridad Palestina] Mahmoud Abbas, ¿Nuestros gobiernos permanecerían en silencio? Los ciudadanos serían inmediatamente llevados a juicio y recibirían fuertes sanciones. ¿Por qué nuestras banderas e imágenes de nuestros símbolos se están quemando frente a los ojos del gobierno palestino, mientras permanece en silencio?"



Las reacciones de los emiratíes a la campaña palestina de incitación contra los Emiratos Árabes Unidos es otra señal de la creciente desilusión de muchos ciudadanos del Golfo con los líderes palestinos y la cuestión palestina. Las reacciones también muestran que, por primera vez en muchos años, los árabes tienen el coraje de decir abiertamente que prefieren la paz con Israel a seguir apoyando a los palestinos, que no pueden actuar juntos y han elegido alinearse con Irán, Hermandad Musulmana, enemigos de la paz y la estabilidad.