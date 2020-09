Buenas noticias desde el Golfo. Imágenes para disfrutar.

Las redes sociales han reflejado en los últimos días las distintas emociones que despierta el proceso de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Allí aparecen sus enemigos, los extremistas y los terroristas difundiendo odio, pero también sus defensores. Hay que conocer a los primeros, pero destacar a los segundos.

Y aquí deseamos en este espacio, compartir con nuestros lectores algunas muestras de la forma en que las buenas noticias se han reflejado estos días por ejemplo en Twitter, muy especialmente del lado árabe, desde Abu Dhabi, Dubai y hasta Arabia Saudita.

Es ineludible comenzar por este emocionante video publicado en el Telegram de Abu Ali Express, filmado por Vlady Gechtman (esperamos estar escribiendo bien su nombre, que originalmente fue publicado en letras hebreas).

Todo tiene por lo menos dos ángulos…aquí, ambos buenos por cierto.

Otro gran tema fue, este miércoles, el anuncio de Arabia Saudita que permitirá a todos los vuelos en camino a los Emiratos, de cualquier país-lo cual incluye a Israel- sobrevolar su territorio.

El conocido bloguero saudí amante de Israel, que hasta fue invitado a visitar Jerusalem y estuvo en el país hace unos meses, lo celebró públicamente publicando él mismo al respecto, y aquí, retuiteando otros comentarios sobre el tema. En la foto, Muhamad Bin Salman, el hombre fuerte de Arabia Saudí.

De Mohammed Saud, declarado amigo cercano de Israel, nada sorprende. También su sarcasmo es excelente.

También, claro, el Primer Ministro Biniamin Netanyahu, recalcando las ventajas concretas que ello da, más allá del significado político por cierto del permiso. Acorta viajes, ahorra tiempo y dinero, abre a Israel hacia el Este de otra forma.

“Habrá más nuevas noticias”, aseguró Netanyahu.

Este jueves, el tuitero Hassan Sajwani informó evidentemente satisfecho que la aerolínea nacional Al Ittihad, considerada una de las mejores del mundo, ha comenzado a vender pasajes a israelíes.

Y las vemos también, por suerte ya con naturalidad, más allá de la política, como expresión de diálogo y espíritu de convivencia.

Todo esto se celebra del lado emiratí y del israelí.

En esta foto de Yonatan Sindel de Flash 90 tuiteada por Hananya Naftali, vemos a un joven israelí, cubierto con el talit, manto de oración, y una enorme bandera de los Emiratos Árabes Unidos. Cuando hay escenas de este tipo, pensamos en lo que esto transmite al otro lado y en cómo se lo aprecia, y eso no puede menor que crear más acercamiento. Es un círculo vicioso pero para bien.

Los emiratíes lo han estado expresando claramente estos días. Se lo han dicho directamente y públicamente a Meir Ben Shabat, jefe de la delegación israelí a Abu Dhabi, Consejero de Seguridad Nacional de Israel, aquí en la foto.

Y para terminar, un buen resumen.

Israel and the #UAE are building peace which will bring stability, security & prosperity to the Middle East. @AnwarGargash @hend_mana pic.twitter.com/FRDIxm5Kux