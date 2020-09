Voces y arte desde Israel

Este miércoles al mediodía compartimos esta actividad de Stand with Us con nuestros lectores.

Me enteré de este evento por las redes y como soy una fan total del artista Solomon Souza, quise compartir con los lectores de Semanariohebreojai este evento. Stand with Us es una organización que crece y crece, suma amigos a través de difundir eventos y charlas interesantes tanto para Israel como para la diáspora.

Este miércoles a las 12 horas de Uruguay, va a haber un evento con las voces que están en el afiche. Mientras transcurre el evento el pintor de street art va a pintar una obra para todos nosotros.

Conectarse aquí: https://www.standwithus.com/tov

Solomon Souza (n. 9 de julio de 1993) es un artista británico que vive actualmente en Jerusalén. Criado en una familia de artistas, la madre de Salomón, Keren SouzaKohn, artista e hija de F.N.Souza, considerado el padre del arte indio moderno. El viaje de Solomon Street Art comenzó en Londres y luego en Israel en su adolescencia y principios de los veinte.Esto lo ha llevado a varias comisiones internacionales de murales en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Miami, Londres, Sydney, Australia, Goa, India y Chelsea Football Stadium, Londres. , Tel Aviv hasta la fecha A los 21 años, Solomon pintó sus retratos en spray más conocidos de obras contemporáneas e históricas. figuras en las contraventanas de metal del mercado Mahane Yehuda ("El Shuk") en el corazón de Jerusalén. Solomon es también un consumado artista de caballete creador de numerosos óleos sobresalientes sobre lienzo con una producción prolífica continua. y una gran cantidad de dibujos Ha realizado portadas de libros por encargo, carteles de bandas, ilustraciones de libros, Ketubahs, anuncios publicitarios e invitaciones. Su visión es traer inspiración y motivación al mundo a través de murales vibrantes y coloridos y obras de arte originales inspiradas en la vida, la fe y la cultura.

Alte Rebbe en Crown Height por Solomon Souza

Su obra