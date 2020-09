Algunas reglas sobre el consentimiento sexual en Israel

Esta información es solo a título informativo sobre qué delitos sexuales en Israel están penados que ya cada país tiene su jurisprudencia sobre el tema. Me llamó la atención que quitarse el condón durante el acto sexual sin consentimiento de la mujer en Israel no está penado y en otros países sí. Sobre el tema de consentimiento sexual en general, les recomiendo lean este artículo Para reflexionar HBO nos trae I may destroy you

Esa serie trata sobre los diferentes tipos de situaciones dónde se pone el consentimiento sexual en cuestionamiento y cuándo es violación y cuando no. Este tema lo tenemos muy presente en Uruguay con las denuncias ocurridas en Instagram (VaronesdelCarnaval, VaronesDelaPublicidad, etc) y la Operación Oceáno.

El abogado penalista cita ejemplos concretos y dice si esos comportamientos están prohibidos por la ley o no lo están.

Si bien hay casos penales en los que es difícil equivocarse, también hay algunos casos menos obvios que ocurren al interactuar con una cita. El abogado penalista Nir Lister aclara las leyes

El caso de violación en Ayia Napa y la violación en el Hotel Red Sea crean conciencia sobre los espantosos problemas que existen en nuestro comportamiento sexual social como sociedad. Hay casos en los que el elemento criminal es muy claro, y por otro lado también hay casos más vagos en situaciones que pueden suceder durante una cita, durante el sexo certificado, o incluso antes del contacto físico. Nosotros, el abogado penalista Nir Lister, al pie de la letra, ¿qué constituye acoso y qué se considera violación?

“Es importante destacar”, explica Lister, “que la base de todo el proceso, desde el conocimiento inicial, a través de la aplicación o en una reunión a través de amigos, hasta llegar a cualquier tipo de contacto físico, es el consentimiento de ambas partes.

El acto: enviar una foto de genitales masculinos sin consentimiento previo.

La ley dice: está prohibido

Enviar imágenes de genitales es acoso sexual y un delito. Es posible quejarse a la policía e incluso acudir a los tribunales, así como emitir una orden especial contra el acosador (orden de deportación u orden de acoso amenazador). * Esto es un delito civil - el tribunal puede otorgar sin prueba de daños a 120,000 sheckels..

Acción: tocar el trasero o en el pecho o cuando caminaba por la calle, tocar el cuerpo sin consentimiento

La ley dice: está prohibido

Delito penal: todo contacto debe realizarse con el consentimiento de ambas partes. Cualquier caso en el que el desacuerdo al tacto sea una infracción, incluso en el caso de tocarse el cuerpo en un espacio público - en medio de una fiesta, cuando en una entrevista de trabajo el entrevistador se permite deslizar la mano hasta el muslo o cuando el vendedor te toca el pecho sin tu consentimiento previo.

El acto: un enunciado o mensaje - "Te quiero * " lo que te haría "en un chat, en la calle o en cualquier otra situación social

La ley dice: está prohibido

Esto es acoso sexual. Especialmente si la víctima le pidió que se detuviera, e incluso si no lo hizo. Y tanto más si este comportamiento se repite. Está permitido (y deseable) quejarse a la policía. Las pruebas deben recopilarse, ya sea mediante grabación, mensaje, imagen u otros medios.

El acto: un comentario sexual implícito como "cómo se ve tu trasero en tus pantalones"

La ley dice: está prohibido

Tal declaración se considera acoso sexual si ha pedido que se detenga y el acto se repite. Si el comentario lo hace un jefe, o cualquier persona mayor en el trabajo, el acto constituye un delito, cuya gravedad aumenta cuando la declaración sobre el órgano del cuerpo se repite más de una vez.

El acto: un beso forzado - en una cita o en una reunión (mala interpretación de los signos), atacó y metió la lengua en la boca

La ley dice: está prohibido

Si dejaste en claro que no estás interesado en besarte en una cita (sí, incluso si él es lindo y quieres seguir saliendo con él pero estás esperando las próximas citas) en una declaración clara, moviendo su rostro, moviendo la cabeza o cualquier otra forma de negativa, su intento de besarte es razonable. Una vez que se ve obligada a resistir cualquier forma de coerción, por ejemplo, si él la agarró con fuerza o la besó con fuerza a pesar de que usted se resistió, es un delito que va desde el acoso sexual hasta la violación, según la situación.

El acto: Mientras coqueteábamos con la ropa decidí que no quería continuar y él se estaba forzando.

La ley dice: está prohibido

Te besaste, te alejaste un poco más de allí, y es agradable, pero ahora no tienes ganas de irte a la cama con él, ya sea que te duela la cabeza o simplemente no estés seguro. Aquí se detiene. Cualquier continuación contra su voluntad se considerará violación.

El acto: después de desnudarnos me arrepentí y él se niega a parar

La ley dice: está prohibido

Esto es delito criminal Tuviste una cita. Fue divertido, es guapo y sensible. Hablaste hasta bien entrada la noche y en algún momento la ropa también estaba bajada. En un momento te arrepentiste y no querías continuar con el acto en ese momento, o de repente te diste cuenta de que en realidad no te atraía; ahí es donde debería detenerse. Cualquier coacción de contacto continuo desde ese momento cuando ya estás desnudo se considera violación.

El acto: Después de que comenzó la penetración me di cuenta de que no tenía ganas y él insiste en continuar.

La ley dice: está prohibido

Delito: Una infracción penal siguiendo la sección anterior, si ya está en la cama y comenzó el acto de intrusión, pero siente que tiene dolor, o que tiene dudas, o cualquier otra razón por la que decidió que quería detenerse en ese momento, justo en ese momento, incluso cuando esté dentro de usted, el acto debe detenerse. Cualquier continuación del acto en contra de su voluntad, incluso si pasó por otras etapas en el contacto físico con el consentimiento, se considerará violación por todo.

El acto: Decidí tener sexo con varias parejas, no me interesa ninguna de ellas e insiste

La ley dice: está prohibido

Puedes definir de antemano o durante el acto con quién te interesa tener una relación y con quién no. Cualquier acto con alguien de quien no quieras formar parte, incluso si "ya se ha desvestido" y "son solo dos minutos más" y quien te interese dice: "ya estabas conmigo, ¿qué pasa con el hombre Y?" Se considera violación a todos los efectos.

El acto: El hombre se quita el condón sin que la mujer lo sepa -

La ley: no lo prohíbe explícitamente

Cuando alguien accede a tener sexo (bajo ciertas condiciones - con condón) y durante el acto se le quitó el condón sin su conocimiento, es un engaño, porque aquí hay una violación de las condiciones. Esto no ha llegado a las puertas del tribunal, a pesar de la tendencia creciente, y aún no existe una legislación en esta materia. En otros países del mundo ha habido pocos casos condenados por este asunto.



El acto: acostarse con una mujer que está fuera de control e inconsciente de sus acciones debido al alcohol / drogas / otros

La ley dice: está prohibido

Este es un delito penal que se puede definir como presunta violación con base en la interpretación y la evidencia, ya que es un área gris. El alcohol y las drogas tienen un efecto variable en diferentes personas y, por lo tanto, aquí se requerirá más evidencia de un estado de falta de control: de empleados del club / partido, miembros y cualquier signo que demuestre un estado de falta de control o un cambio significativo de conciencia debido a las sustancias consumidas, por ejemplo, * Droga de violación GHB / GBL. Si se toma de la manera acordada y se aclara de antemano que no se realizará ningún acto físico, y sin embargo, se realizará, es un delito de violación. Un caso en el que se demuestre que se colocó una droga de violación sin su conocimiento, también se considera un delito de violación. Puede haber casos más complejos, como un accidente en el que el conductor cometió un accidente debido a las drogas que consumió sin su conocimiento, en cuyo caso tiene derecho.

* ¿Cómo se puede probar esto en retrospectiva sin una prueba de laboratorio que indique una droga de violación tomada sin consentimiento? Solo mediante la recopilación de pruebas pregrabadas: conversaciones, grabaciones, testimonios de empleados y amigos, etc.