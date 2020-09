Conversando en serio-y riendo- con Petinatti

Indudablemente, no es necesario presentarlo. Puede que no todos sepan que su verdadero nombre es Freddy Nieuchowicz. Pero al Licenciado Orlando Petinatti, el personaje que es parte integral de su ser, lo conoce todo Uruguay. Para Peti, de todos modos, lo central es que hace lo que ama, que se dedica a lo que le apasiona, y que pone en ello mucha emoción.

Años atrás lo entrevistamos en el estudio de “Malos Pensamientos”. Hoy, de cara a Rosh Hashana, es una buena oportunidad para conversar nuevamente sobre su encare de vida, sus actividades y por cierto también sobre su identidad judía.

Peti combina el análisis serio con muchas pizcas de humor, todo fusionado con gran naturalidad. Le agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado a esta entrevista.

P: Sabrán los lectores que esta entrevista, lamentablemente, la tenemos que hacer a larga distancia, no sentados compartiendo un café…Y cuando te iba a escribir aquí “Peti, contame….”, me pregunté ante todo si eso es para vos, también fuera de pantalla y de micrófono, lo más natural, y no que te diga “Hola Freddy”. A esta altura está todo muy mezclado ¿no?

R: Primero que nada, gracias por escribirme, a mí y a Peti. De todas maneras, dejaré que el "licenciado" responda ya que será más entretenido para la nota. Me resulta lo más natural que todos me llamen Peti. Mi familia, mis amigos de la infancia y mis afectos, me llaman por mi nombre. Para la gente, para el público soy Peti y no me genera ningún conflicto de doble personalidad, ni tampoco un problema sicológico, que los tengo, pero por otros motivos.

P: Y ahora que está por comenzar un nuevo año ¿los deseos y esperanzas de Freddy Nieuchowicz son los mismos que los del Lic. Orlando Petinatti?

R: ¿Ya estamos en Diciembre? Este año de pandemia pasó más rápido de lo que esperaba... Ops! estamos haciendo referencia al original, al del 5781, es que estos gregorianos cambiaron todo. Mis deseos son siempre los mismos, paz interior para que haya paz entre todos, bendiciones y buena salud. El trabajo, el dinero y el amor van también entre los deseos pero no quería caer en lugares comunes. Y sí, son deseos genuinos de la persona y el personaje.

P: Pasan los años, el año próximo celebrarás el 30° aniversario de Malos Pensamientos, este año te invitaron a Got Talent Uruguay, seguramente no debe haber un hogar en todo el país donde no se te conozca, y me pregunto si esto significa que te sentís realizado. Quizás la frase suena demasiado simplista, hasta un poco tonta…pero para una figura mediática como vos, quizás parte del éxito se mide en cuánto te conocen. Malos Pensamientos es tuyo, pero que hayas estado tantos años en tribunas tan grandes como Teleton y ahora que seas parte del jurado en Got Talent, me parece que son reconocimientos a nivel nacional, más allá de la formalidad de un premio Iris que también ganaste, entre otros. ¿Cómo te sentís con todo esto?

R: El éxito no se mide en cuánto te conocen. La historia del mundo tiene infinidad de ejemplos de gente reconocida que hubiéramos preferido no conocer. Hay miles de definiciones que tienen que ver con el éxito, yo siento que tiene que ver con haber descubierto lo que me apasiona y poder vivir de ello, trabajando en lo que me gusta, utilizando el micrófono de manera responsable haciendo que la gente se entretenga y se divierta todas las tardes. Y cuando se puede, además, hacer buenas acciones. Nunca está de más hacer mitzvot al aire, habiendo estudiado toda la vida en el Yavne. A ésto se le suma Got Talent que aparece para llenarme de felicidad y volver a la tv, es el mejor formato de todos los tiempos, y me toca un papel que disfruto mucho. Teletón fue y es muy importante para mi, tanto como para toda la sociedad. Haber formado parte desde los inicios, me llena de orgullo y también tiene que ver con los valores judaicos de ayudar y hacer tikun olam. En cuanto a los premios, he recibido muchos, es cierto, pero el mayor premio y no es una frase hecha, es lograr que la gente se divierta, más en tiempos de pandemia.

La vida y las redes sociales

P: La exposición tiene aristas variadas, no siempre todas buenas. ¿Cómo te sentís siendo una figura en las redes, siempre tan expuesto, tan a menudo tendencia en Twitter?

R: Hace más de 30 años que estoy en los medios, así que estoy expuesto desde mucho antes de las redes. Salir en TV y en la radio te genera una gran exposición, sobre todo si acompañás a la gente todas las tardes en la casa, el auto, el bus o el trabajo. En cuanto a las redes, es parte del juego, tenés un montonazo de gente que te escucha y se divierte y tenés un montonazo de gente que te escucha igual para ver lo que digo. Lo bueno es que los que se divierten siempre son más y los que en las redes critican lo hacen porque es parte de la idiosincrasia uruguaya. Es el único país donde se ha muerto más gente de envidia que de coronavirus.

P: Aparte de lo bueno que también eso lo tomes con humor… ¿No te complica la vida?

R: La vida no es twitter, querida amiga. Twitter es el lugar para que algunos comuniquen y otros descarguen su bronca personal. Es como el hincha que insulta desde la tribuna a los mejores jugadores pero sin tener que pagar entrada. El día en que se cobre por escribir un tuit, se acaban los criticones.

P: Vos compartís en las redes.¿Te sentís dependiente de lo que se escriba allí de vos?

R: En las redes comparto cosas diferentes según la aplicación. En Twitter @OPetinatti escribo cosas de Malos Pensamientos, subo cosas de Got Talent pero además hago humor, sobre todo político. En Instagram @Petinattiuy dejo de lado la política y subo fotos que tienen que ver con mi vida personal y artística. Me gusta interactuar con la gente si escriben cosas copadas. Si tiran comentarios violentos los paso de largo pero no estoy pendiente de lo que escriben. Me divierte que escriban, nunca trabajé para pasar desapercibido.

P: ¿Cómo cambió la vida de Peti en el mundo de las redes?

R: A mi me cambió la vida la radio, cuando entré por primera vez a un estudio el 18 de marzo de 1985. Lo que siguió después es lo más disfrutable laboralmente que me pasó en la vida y es lo más conocido. Internet ha servido para sumar, para que la gente escuche Malos Pensamientos desde el exterior, para subir contenidos audiovisuales, para mostrar cosas personales y también para conocerle la cara a la audiencia. Si se utiliza bien, internet y las redes son fabulosas.

La nueva etapa, Got Talent

P: ¿Cómo te estás sintiendo con Got Talent?

R: Got Talent es una bendición en mi vida laboral. Después de 13 años sin televisión volver con el formato más importante de la TV mundial, haciendo un personaje que tiene que ver mucho con mi humor y mi forma de entretener me enloquece. Somos además de un gran formato, un gran equipo junto a Natalia Oreiro, Claudia Fernandez, Agustín Casanova y Maria Noel Riccetto. Nos divertimos mucho y tenemos un gran grupo de producción que nos cuida muchísimo. Darle la oportunidad a la gente de mostrarse masivamente en la televisión con su arte y muchas veces cambiarle la vida, no tiene precio. Tampoco tiene precio tocar el botón rojo cuando lo merecen.

El equipo de Got Talent

P: Has compartido en tus redes varios momentos de los últimos programas. El canto de Aldana, sumado a su firmeza de hacer lo que le gusta como si la ceguera no existiera, fue especialmente emocionante. ¿Te despierta admiración ver los variados talentos de la gente?

R: No solo me despierta admiración sino que me emociona realmente. Nosotros descubrimos al participante en el escenario junto con el público, así nuestras reacciones son genuinas, auténticas. Cuando tengo que bajarle el pulgar a alguien no me tiembla la mano pero cuando me emociono no lo oculto. Ya estoy grande para mostrarme fuerte todo el tiempo. Me permito emocionarme y el arte me explota el corazón, sobre todo cuando hay una gran historia de vida detrás.

Con Aldana, momentos de emoción

La identidad judía

P: Mencionaba tus redes y ahí compartís no sólo momentos y hechos de tus programas sino también, en general con una imagen elocuente y pocas palabras, comentarios sobre hechos que atañen a Israel. En los últimos días, esa excelente foto de varios funcionarios emiratíes despidiendo al avión de El Al en Abu Dhabi tras la exitosa visita de una delegación israelí, y unos días antes, la noticia misma sobre el acuerdo. A esta altura ¿alguien te pregunta alguna vez qué tenés que ver vos con eso? ¿Habrá alguien que no sepa que Peti es judío?

R: No son pocas las veces que subo cosas sobre Israel y el judaísmo en mis redes. Me enorgullece la historia del pueblo judío y me siento muy cerca de nuestros antepasados y de Israel. Quizá haya algunos que no sepan que soy judío, pero no será porque lo escondo. Subo cosas en las redes y hablo en la radio de nuestra historia y meto cosas sobre la Torá de vez en cuando. Una vez un dirigente de la colectividad me dijo: "Algunos empezaron a tener éxito y dejaron de mostrarse como judíos, vos empezaste a tener éxito y mostraste tu judaísmo" No sé lo que hacen los demás, sé que me enorgullece mi judaísmo y que mis padres estarían orgullosos también como lo está mi hija.

P: Has sido objeto de comentarios antisemitas, lo seguís siendo por cierto. También hubo situaciones que pasaron más allá de un comentario feo en Twitter. ¿Cómo vivís esta problemática?

R: La vivo con preocupación pero no por mi, ni por la colectividad, sino por la sociedad toda. La ignorancia y la falta de educación es moneda corriente por estos lados. Eso trae el insulto y la agresión, cosa que sucede a diario, sin exagerar. Soy de los que piensa que hay que actuar si la ley habla de castigar a quien discrimina o a quien comete un delito de xenofobia. Lamentablemente el Comité Central Israelita es muy permisivo en ese sentido.

P: Me consta que el Comité Central trabaja en ese tema, pero imagino que hay diferencia entre lo que se hace detrás de las bambalinas y lo que se publica. Y tenés mucha razón en lo que dijiste antes sobre el motivo de la preocupación: el antisemitismo no es problema de los judíos solamente, sino de toda la sociedad. Peti…¿Cómo vivís tu condición judía?

R: Con total libertad y a mi manera. No soy observante, no voy al shil seguido, pero mi condición de judío me acompaña en cada momento desde que me levanto hasta que me acuesto, el de arriba está en todos lados y también me acompaña.

Soy y me siento judío, y si querés probarme, poné una parrilla de un lado y del otro pletzalaj con pastrami, no te dejo en la mesa ningún pancito. Eso es ser buen judío.

Otras emociones

P: ¿Alguna vez te sentiste en peligro?

R: Si se me comen los pletzalaj, si no me dejan ni un knishe, eso si es peligroso.

P: ¿Le tenés miedo a algo?

R: No pienso en el miedo. El miedo paraliza. De todas maneras, ¿quién no tiene miedo a algo?

P: Si mirás para atrás tu camino profesional recorrido ¿hay algo que hoy harías diferente?

R: No hay que mirar para atrás, mirá lo que le pasó a la mujer de Lot. Se convirtió en estatua de sal y eso para un hipertenso es peligrosísimo.

P: ¿Y en lo personal?

R: No haría nada diferente, no sería yo si hiciera eso.

P: Tu hija Amy-recuerdo que me contaste cuando te entrevisté hace años sobre tu viaje con ella a Israel-¿es tu mayor éxito? ¿Qué dice de su papá?

R: Amy es mi hija y como todo padre, la veo hermosa como persona. Hemos viajado varias veces a Israel a visitar a nuestra familia y a darnos un baño de judaísmo que nos hace muy bien. Si bien tiene solo 11 años, es muy adulta y disfrutamos mucho de nuestras charlas y de nuestros momentos. Es una bendición en mi vida y en la de la madre también. Le divierte tener a su padre en la radio y la tv y ya pronto pisará los escenarios cantando, actuando y bailando. Es arte puro.

Con su hija Amy (Foto: Pablo Kreimbhul, "Caras")

P: Me parece que nadie es indiferente al Peti. O te aman o te odian. ¿Podés explicarlo? O quizás mi planteamiento te parece totalmente equivocado.

R: Como te decía anteriormente, desde que estoy en los medios no paso desapercibido y trabajo para que eso no suceda. Es imposible gustarle a todo el mundo así que prefiero que haya muchísima gente que se divierta con lo que hago y que otros también estén pendientes de lo que digo. Agradezco que me amen, el amor siempre es más fuerte.

P: ¿Y qué es lo que vos más amás y más odiás?

R: Amo las cosas simples de la vida, cosas que agradezco todos los días. Odio que los radares me saquen fotos cuando voy en auto.

El Presidente

P: Recuerdo hace unos meses tu entrevista tan singular con el entonces Presidente electo Luis Lacalle Pou antes de asumir. Bajaste con él a la calle, fue algo muy especial. Vos que no tenés problema con pronunciamientos políticos ¿Cómo vas viendo la gestión del gobierno actual?

R: La entrevista con el presidente electo fue muy interesante y a la vez divertida. Bajar a la calle con Lacalle, no se da todos los días…

P: Sos un caso….

R: Además, fue muy jugado porque caminar por el centro con Luis en pleno momento político no era fácil. Sin embargo fue un gran momento para mi como comunicador y para él como futuro presidente. Arrancó el 1 de marzo y el 13 ya estábamos en cuarentena. Creo que ha tenido coraje, valor y ha tomado decisiones acertadas. En cuanto a lo estrictamente político espero que tome las mejores decisiones para mi país.

P: En aquel momento, Lacalle Pou se aprestaba a asumir con mucha esperanza, y ni imaginaba lo que le caería encima a solamente tres días de iniciar sus funciones, con la pandemia del Coronavirus. ¿Cómo la has vivido vos?

R: Con mucha responsabilidad. Soy un tipo muy serio cuando suceden estas cosas. Me cuido y cuido a los demás y al aire trato de mandar mensajes siempre para que la gente recuerde que seguimos en pandemia. Sigo todas las recomendaciones y evito tener contactos innecesarios. Ya pasará, mientras, nos cuidamos.

Selfie con el entonces Presidente electo Luis Lacalle Pou y varios ciudadanos que se sumaron, 5 de diciembre 2019, tras una entrevista en "Malos Pensamientos"

Un saludo ineludible

P: Volvamos, para terminar, a Rosh Hashana. Estas fechas ¿te hacen reflexionar en algo? O sea ¿tienen para vos un significado que va más allá de la reunión familiar?

R: El significado más sentido es el recuerdo de mis padres y de mi abuelo, quienes desde niño me enseñaron a celebrar como corresponde Rosh Hashaná. Con farfalej, knishes, kneidalaj, guefilte fish y repetir los platos hasta reventar. Es el comienzo de un nuevo año, un nuevo amanecer, así que manzana con miel y jalá agulá para todos.

P: ¿Cómo celebrás?

R: No voy mucho a la sinagoga, así que la celebración es alrededor de la mesa junto a mi tía que es la encargada de los manjares. En familia, como debe ser, con amigos, como corresponde y celebrando un nuevo año, con salud y felicidad. Les deseo a los lectores de Semanario Hebreo lo mejor, paz para Israel y paz interior para todos. ¡Shalom!

P: Gracias mil Peti. Lo mejor también para vos y todos tus seres queridos. Y por supuesto a Freddy. Seguí cosechando éxitos, midiéndolos con la vara justa de la satisfacción por lo que hacés. Y muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer.

R: Muchas gracias a vos Ana.