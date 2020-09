Imágenes de una jornada de paz con amenazas de guerra

El periodista israelí Alon Ben David lo describió bien en el Canal 13 : el optimismo irradiado desde Washington, chocó con la realidad. Mientras en Washington estaban reunidos el Presidente Donald Trump, el Primer Ministro de Israel Biniamin Netanyahu, el Canciller de los Emiratos Árabes Unidos Abdallah bin-Zayyed y el Canciller de Bahrein Abdullatif al-Zayani para firmar la paz, desde Gaza lanzaron cohetes hacia el sur de Israel.

Pero vayamos por orden.

Primero, los grandes momentos en la Casa Blanca.

De izquierda a derecha: el Canciller de Bahrein, el Premier Netanyahu, el Presidente Trump y el Canciller emiratí (Foto: captura de pantalla canal 11 tv israelí)

Los medios israelíes transmitieron en vivo toda la ceremonia, destacándose continuamente que "este es un día histórico". "Paz con los Emiratos y Bahrein", dice el título.

En Israel se lo celebró con gestos simbólicos significativos. Aquí, las murallas de la Ciudad Vieja de Jerusalem, capital de Israel, adornadas con las banderas de los protagonistas.

Y la Municipalidad de Tel Aviv iluminó su edificio, sobre la plaza Rabin, con la palabra PAZ en árabe y hebreo.

El contraste, claro está, fue el disparo de los cohetes desde Gaza hacia Israel, y el impacto en Ashdod.

Aquí se ve la interceptación de un cohete sobre la ciudad de Ashkelon . por la Cúpula de Hierro

Palestinians in #Gaza are firing rockets at Israel’s civilians during the ceremony of peace at the White House.



Iron Dome is intercepting rockets right now. #Israel pic.twitter.com/hjGrOdAQIp — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) September 15, 2020

..................................................

Y así se vivió en la calle impactada los minutos posteriores al ataque

While #Israel is making peace, Palestinians in Gaza fired rockets to kill Israelis.



They don’t want peace, they want war. pic.twitter.com/JXYwZ4AlBM — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) September 15, 2020

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Pero en Israel, se sigue adelante.

Jerusalem, tonight:



The walls of the Old City of Israel's capital were lit in the colors of the flags of the #UAE, #Bahrain, the USA & Israel, marking this historic day of #PeaceInTheMiddleEast. pic.twitter.com/IOUgaotNT0 — Israel ישראל (@Israel) September 15, 2020

Quienes optan por la paz, avanzan.

Quienes prefieren la guerra, nunca lo lograrán.