La visión de Ari Shavit sobre el Corona

Como fan de twitter, tengo acceso a textos tanto en hebreo como en otros idiomas. También me llega material en farsi que mi estimado amigo Reza Parchizadeh me comparte. Esta circunstancia me permite leer opiniones diversas y de fuentes tanto árabes como israelíes.

Este artículo del famoso escritor y periodista Ari Shavit me llamó la atención y comparto parte de su artículo con los lectores.Siempre es un buen ejercicio leer diferentes visiones de la realidad. Hoy día, en la era del algoritmo, nos parece que todos pensamos igual, por el hecho de que todo los que nos llegue tiene que ver con nuestros me gusta. Pero la realidad no es twitter ni facebook y mucho menos instagram dónde se transpira felicidad. Ayer leí un titular de TN noticias de Argentina que decía que Bibi llevaba su ropa a lavar a la Casa Blanca, cuando fui a tomar el tweet, este había sido borrado. Nada nos puede sorprender en las redes sociales ni en la realidad.





leí artículo @arishavit en Makor Rishon. dudo que sea traducible por sus alusiones muy israelíes. sólo el título lo dice todo: "La Guerra de Iom Kipur 2020".

los paralelismos y las diferencias son aterradores.

va el link para quien pueda/quiera leerlohttps://t.co/mtLcr5gYjB pic.twitter.com/onNkS1jq4B — ianai silberstein (@ianai310757) September 25, 2020

"La Guerra de Yom Kippur 2020 comenzó sin sirenas. Ninguna alarma atravesó el espacio en la tarde del Día Santo. Lo que caracterizó la nueva Guerra de Yom Kipur es que en ningún momento sonó ni sonó una verdadera alarma. El gobierno, los sistemas estatales y también el público se comportaron en el primer semestre de la Guerra del Corona como si no hubiera guerra en el país. Como si no hubiera plaga en el mundo. Como si fuera posible seguir dirigiendo el país como se dirige una ciudad judía en Europa del Este, y llevar a cabo las guerras judías como de costumbre. Porque la omisión más grave de la actual Guerra de Yom Kipur es la omisión de la falta de conciencia, de la que se deriva la omisión de la falta de enfoque, y de la que se deriva la omisión de la disfunción"

.... " En la Guerra de Yom Kipur 2020 hay una concepción. Y más precisamente: una serie de concepciones. Sabíamos lo que pasó en China y lo que pasó en Italia y lo que pasó en Gran Bretaña. Y sabíamos cómo se enfrentó Taiwán y cómo se las arregló Nueva Zelanda y cómo se las arregló Corea del Sur. Hemos visto las enormes concentraciones del corona acercándose a nuestras fronteras. Y los vimos romper las líneas y derrumbar las fortalezas. Y, sin embargo, primero nos adherimos a la idea errónea de que los "medios especiales" de cuarentena harían el trabajo. Y luego nos aferramos a la idea errónea de que el peligro había pasado y a la idea errónea de que no era terrible. Tres concepciones dogmáticas y necias guiaron la forma en que no condujimos la guerra contra la plaga entre Purim y Rosh Hashaná"

"El liderazgo nacional está actuando lentamente con una torpeza laxa. Lo que más lo caracteriza es la mediocridad. .No hay brillo en los ojos ni cuchillo entre los dientes. A veces parece que no hay gobierno en Israel, ni gobierno en Israel ni cuerpo político en funcionamiento. Un comité comunitario de activistas de mente estrecha se sienta en un pozo y da golpe tras golpe. No hay nadie que pueda evitar que Israel degenere en desastre".

"La Guerra de Yom Kippur 2020 tiene un primer ministro. Como Golda Meir, él tiene la responsabilidad general por el hecho de que Israel no estaba preparado para la batalla. Ella era arrogante y dejó que las instituciones estatales y la administración pública se oxidaran. Era engreída, dejando vacíos los espacios de cohesión y fraternidad, estaba cegada y no veía la verdadera seguridad nacional en peligro y la resiliencia nacional degenerando. Lo mismo ocurrirá con su heredero, cuya tragedia multidimensional ahora lo golpea, su gobierno y su legado"

Leer este texto me shockeó, tiene una visión fatalista del Corona y cómo se está manejando en Israel. Se trasluce un desprecio por las autoridades israelíes y su forma de manejar el país. Esperamos que el agua no llegue al río y que se tomen las mejores medidas posibles para lidiar con esta guerra del 2020. Se necesita firmeza por parte del gobierno pero también como dice el presidente Lacalle "libertad responsable" y acatamiento.

Sin una actitud de colaboración de los ciudadanos, día a día habrá más contagios.