Las originales ideas del joven uruguayo-israelí Freddy Slivinski

Freddy Slivinski (32), nacido en Uruguay, llegó a Israel con su familia cuando tenía 14 años. Terminó el liceo en Israel, hizo el servicio militar obligatorio, estudió Comunicación Interactiva (video, edición, animación, fotografía y diseño gráfico, marketing, programación). También estudió lo que es formalmente hoy su profesión: Copywriting. O sea que hoy es Copywriter o Creativo. Y como siempre anda buscando cosas interesantes, dentro de unas semanas empieza a estudiar Cine en la universidad.

Trabaja desde hace 8 años en el mundo de la publicidad tanto en hebreo como en español. Está casado desde hace un año con Rinat, nacida en Israel, y vive en Netanya. Sus padres son Silvia Landau y Mauricio Slivinski.

Freddy con sus padres Silvia y Mauricio y su hermano Diego

P: Freddy, creo que el punto central de esta entrevista es entender cómo funciona el pensamiento original de un joven uruguayo-israelí a través de internet. O mejor dicho, usando internet y las redes como plataformas para volcar buenas ideas. A tal punto que te han entrevistado ya de medio mundo, no sólo de Uruguay e Israel sino también de enormes medios de Estados Unidos. Yo llego bastante atrasada a realizar esta entrevista, pero por otro lado, creo que abordaré cosas que no has tratado con nadie.

Empezando por el final, tenés ahora una página en Instagram llamada same.de.la.same que se hizo muy viral, que cuenta la historia de gente que se parece a personas famosas y explica cómo es vivirlo. Hoy ya tenés como 190 ejemplos concretos. ¿Podés contarnos algo sobre los que te parecen más interesantes?

R: La verdad que todos tienen una historia super interesante, distinta y divertida. Tienen mil anécdotas graciosas e interesantes. La mayoría vive de ese parecido al famoso, filman publicidades, van a eventos, fiestas, algunos hacen conciertos, van a programas de TV y los entrevistan en todos lados y solamente por parecerse a alguna celebridad. Además la gente los para en la calle para sacarse fotos, o sea, ellos se parecen tanto al famoso que es como que viven la vida del famoso sin serlo.

Si tengo que nombrar algunos, te diria estos:

-Un hombre que es igualito a Harry Potter que se terminó casando con una mujer que es igualita a Hermione (los personajes son pareja en la ficción y por eso es increíble cómo en la vida real se casaron dos personas así, lo cual hizo que su historia salga en los medios de comunicación de todo el mundo)

“Soy muy afortunado de hacer lo que hago. Llego a los lugares más mágicos y a encontrarme con gente mágica. Es un placer y un honor ser Harry y de estar comprometido con Hermione (no le digan a Ron)”.

-Está tambien la historia de un argentino que se hizo 13 operaciones estéticas para parecerse a Michael Jackson. El chico de algo más de 20 años es fanático de Michael Jackson y su sueño es parecerse a él y homenajearlo haciendo shows como Michael. La verdad que impresiona cuando lo ves, la cara le quedó igualita. Me contó que la BBC hizo un documental sobre él y su historia y el año que viene va a salir la segunda parte.

“He hecho 13 cirugías cosméticas para concretar mi sueño de verme como Michael Jackson. Cuando voy a eventos la gente se vuelve loca. Es muy intenso. Sé que todo el amor y afecto que me manifiestan es a la figura de Michael y no a mí, Leo. Aún así, me encanta. He estado en varios shows de televisión y he filmado un documental para la BBC”.

-Otro argentino que es igualito a John Lennon . Viaja por todo el mundo haciendo shows y entrevistándose por eso. Hasta llegó a estar en Liverpool donde gente que conocía al verdadero Lennon quedó en shock cuando lo vieron.

“Mi parecido es algo natural pero trabajo duro en mi aspecto para parecerme. La gente queda sorprendida y boquiabierta cuando me ve”.

-Un Israelí igualito a Messi que cuando la selección argentina vino a jugar hace poco a Israel contra Uruguay, el chico fue al estadio a dar vueltas con una cámara y la gente inclusive periodistas argentinos no lo podían creer. Lo entrevistaban y se sacaban fotos.

Claro que hay muchos ejemplos más.

P: Dame algunos por favor...

R: Un muchacho español igualito a Brad Pitt que trabaja como modelo . Un francés igualito al pintor Van Ghogh que recrea escenas de la vida del pintor y sé que trabajó para el Museo de Van Gogh.

“Cuando estoy en museos en los que hay retratos de Vicent Van Gogh, la gente quiere tomarse fotos conmigo posando junto a los cuadros. Me preguntan si soy descendiente de la familia de Vincent. Muchos artistas quieren que yo pose para ellos. Es una locura. Lo más importante es que aún tengo las dos orejas”.

Hay un muchacho holandés igualito a Cristiano Ronaldo que filmó un comercial en la casa del verdadero Ronaldo y me dijo que es un tipo super simpático y gracioso a diferencia de lo que piensan de él. Hay una mujer norteamericana originaria de Puerto Rico que es igualita a la actriz israelí Gal Gadot, Mujer Maravilla. Va a hospitales a visitar niños.

“Adoro hacer las veces de la Mujer Maravilla, especialmente al visitar hospitales de niños y eventos de caridad. Amo ponerme el traje y hacer la sonrisa cuando mi heroína favorita cobra vida”

Y hay un hombre igualito al dictador de Corea Kim Jong Un, que va por el mundo con una cámara y guardaespaldas haciéndose pasar por el verdadero y le da un susto bárbaro a la gente . Cuando lo ven se quedan duros. El va de vez en cuando con un doble de Trump por la calle y la gente se mata de la risa.

Son muchisimos pero esos son los primeros que me vienen a la mente.

P: Realmente genial, super interesante ¿Te parece que esa gente , aunque está claro que vive de eso, disfruta con lo que hace o también les causa problemas? Habrá de todo me imagino.

R: Yo creo que les encanta. Eso es lo que ellos me cuentan ya que todo lo que subo a mi página es después de haber hablado o intercambiado mensajes con ellos. No es copiado de Google ni nada similar. Yo hablo con cada uno de ellos y ellos me cuentan acerca de su vida. Mi idea es que sea todo real y exclusivo para la página, que ellos me lo cuenten y autoricen todo lo que subo. La mayoría se dedica a eso, viven de eso, por lo que obviamente les gusta y los que no, les gusta toda la atención que llaman, cuando les piden sacarse fotos o ir a programas de tv y entrevistas. Yo creo que el lado más negativo es el tema de los comentarios de la gente en las redes sociales. Me pasa mucho en mi página. Como sabes la gente es muy cruel y muchos se ríen o burlan de ellos y se que a algunos eso no les gusta y me piden borrar esos comentarios negativos . Obviamente acepto borrarlos.

Así se ve la página

P: Contame por favor sobre el éxito de esta página. Se mide en cantidad de seguidores y reproducciones ¿verdad?

R: Yo creo que cada uno mide el exito distinto, dependiendo del objetivo que tenías cuando empezaste la idea o el proyecto. En mi caso yo no buscaba tener millones de seguidores o miles de Likes, sino abrir una página con historias que lleguen a todo el mundo, a todos los medios de comunicación, que la gente hable de eso, que la gente disfrute de las historias tanto como yo. Así lo mido yo. Ese era mi objetivo cuando empecé, tenía 50 seguidores y le dije a Rinat mi esposa ¨vas a ver como van a hablar de estas historias en todo el mundo¨. Y no porque creía que la página era mejor que otras páginas, sino porque entendí que es distinta, es especial, no hay otra igual y esas historias no las cuentan y para mi tienen que ser contadas ya que son increibles. Y por eso estoy contento con el éxito que tiene la página, porque yo cumplí mi objetivo. Me propuse empezar algo de cero sin ayuda, solo, desde mi teléfono, y terminó llegando a todo el mundo. Para mí esa es la alegría y satisfacción más grande como creativo, que tu idea llegue tan lejos a tantos países y culturas distintas, que gente por todo el mundo abra el instagram y lea las historias que yo cuento y les guste. Ese es para mí mi éxito.

P: Divino. ¿Y cómo lo explicás? ¿A la gente simplemente le gusta meterse en la vida de los otros?

R: Yo creo que a la gente le gusta ver historias de otra gente, y cuando esas historias son tan especiales y distintas, la gente termina diciendo ¡wow!

Cuando empecé sin conocer nada acerca de la vida de estos personajes y me escribí con ellos y ellos me contaban sus historias yo pensaba que es super interesante y que si a mí me gusta, seguramente a otros también les gustará. Y se hizo realidad, con mucho trabajo. En un año la página se hizo viral por todo el mundo con cientos de artículos, entrevistas en todo el mundo en TV, radio, diarios, web y Revistas como la famosa revista PEOPLE de Estados Unidos que hasta recomendó seguir mi página, lo cual para mí fue increíble, tan solo un año después de crear mi página y teniendo 35 mil seguidores.

P: ¿Has tenido vos mismo contacto directo con estos famosos que andan por tus páginas?

R: No, hasta ahora no tuve contacto con ningún famoso. Lo más cerca fue algo muy indirecto con Gal Gadot , que te cuento por separado, y una vez que el famoso raper Americano Snoop Dog le hizo like al post que subí donde contaba la historia de un hombre que es muy parecido a él.

Otra etapa

P: Años atrás tuviste una página en Facebook e Instagram con 90.000 seguidores que se llamaba “anashim medabrim”, o sea “gente hablando” o “la gente habla”. Creo que debe ser el único ejemplo en la historia de los últimos años de una página de Facebook que se vendió. Recordame de qué se trataba.

R: Cuando empecé mi carrera como copywriter, decidí que quería trabajar en las mejores agencias de publicidad de Israel. Obviamente eso era un sueño muy lejano porque al principio nadie te mira y menos aún si el hebreo no es tu lengua materna por más que lo manejes perfecto. Pero sabía que teníaa que haber alguna forma de llegar a ellos. Traté de pensar en varias formas de ¨hacerme ver¨y entre otras se me ocurrió abrir una página de Facebook que se haga famosa en Irael y me ayude llegar a esas agencias de publicidad que tanto queria que conozcan mi nombre.

La idea de la página era subir post de frases graciosas que la gente escuchaba que otros decían en la calle, bus, escuela, ejército, en cualquier lado. Por suerte y con muchas horas de trabajo la página se hizo muy conocida en Israel con más de 90 mil seguidores en Facebook y 20 mil en Instagram, lo cual despertó el interés de páginas web de Israel que me entrevistaron. Eso me ayudó a hacerme ver y entre otras ideas que tuve y se hicieron virales me puse a la venta en EBAY, para que alguna agencia de publicidad me pueda ¨comprar¨, lo cual también salió en la prensa. Finalmente terminé llegando a una de las mejores y más grandes agencias de publicidad de Israel.

Luego de varios años sentí que ya no quise seguir con la página y decidí venderla, algo que no era común en aquel momento. Por suerte me fue muy bien con eso.

Las maravillas de Gal Gadot

P: No podemos dejar de recordar una de las iniciativas que tuviste meses atrás, que en su momento justamente se publicó en Uruguay, que involucraba a la Mujer Maravilla, la actriz israelí Gal Gadot. Recordémoslo.

R: Cuando en marzo-abril el mundo empezó a conocer bien lo que es el Covid-19, pensé cómo yo podía ayudar con mi pequeño granito de arena a tratar de luchar contra el Coronavirus. Como ya tenía mi página que era bastante conocida en el mundo pensé que podía usar ese ¨canal¨ para tratar de aportar a concientizar a la gente, que sepa cómo luchar contra el virus. Se me ocurrió que la mejor manera de luchar contra eso es con un superhéroe. Y ahí se me ocurrió nuestra tan famosa y querida Wonder Woman, la Mujer Maravilla Gal Gadot . Nada mejor que una heroína israelí para luchar contra el Covid-19.

Busqué en Instagram mujeres que se parezcan a ella o se vistan como la mujer Maravilla, para poder hacer algo todos juntos. Se me ocurrió que la mejor forma de ayudar es concientizar a la gente de la importancia de lavarse bien las manos para no contagiarse. Ahí pensé en hacer un video donde las mujeres maravillas se pasan el jabon unas a otras para que al final ese jabón le llegue a Gal gadot y ella pueda explicar al mundo la importancia de lavarse bien las manos para luchar contra el virus y así salvar vidas.

El video se fue viralizando y al poco tiempo ya estaban hablando de él en la TV de Israel. Me entrevistaron en el programa matinal de TV más grande de latinos en Estados Unidos ¨Despierta America¨, también en Telefe, en la TV de Colombia, en la radio 970 universal y El País de Uruguay. Para mí fue un gran honor salir allí obviamente.

Pero lo más increíble fue enterarme por una agencia que trabaja con Gal Gadot en Israel que el video y la idea le llegaron a ella. Entiendo que ella preguntó por mí , quién era yo y por qué lo hacía. Al final no formó parte del video o de la iniciativa pero sé que le llegó a ella y a mucha gente así que espero en algo haber aportado a la lucha contra la pandemia.

La base, una idea original

P: Un tema de fondo que creo es interesante, es cuál es el secreto de una página que se convierte en viral. No es por arte de magia ¿verdad?

R: Yo creo que la clave es primero que nada una idea original, distinta, ni mejor ni peor que otra, sino que distina, especial, y lo segundo y no menos importante es trabajo duro, estar dispuesto a trabajar 100% en eso para que tenga éxito. La gente piensa que una página se puede hacer viral sola, sin hacer nada. Eso es muy poco probable.Hay que hacer ruido, hay que contactar a gente para que divulgue la idea, para que la hagan conocer a la gente.

Eso es trabajo, mucho trabajo, es escribirle a periodistas, a otras páginas a ver si les interesa escribir o subir algo acerca de tu idea. La mayoría de gente o no te contesta o te dice que no le interesa y ahí está la clave, el que se rinde o se ofende y no sigue trabajando en eso no va a llegar a que la idea se divulgue y termine haciéndose viral. Solo el que esté dispuesto a seguir así meses, haciendo algo distinto y especial con la conviccion de que en el momento que le llegue a la persona indicada eso va a empezar a hacerse viral, solo el que cree eso es el que llega al final. El que está convencido de su idea, el que tiene paciencia y perseverancia, va a terminar consiguiendo su objetivo.

La vida en Israel

P: Freddy, contame cómo ha sido tu vida en Israel.

R: Me encanta Israel. Hoy soy un israelí más. Me casé con una israelí, me encanta la vida en Israel, amo este país. Obvio que no todo es perfecto y hay muchas cosas que se pueden mejorar pero a mé me gusta la mentalidad israelí y esas ganas que tienen siempre de progresar y esa mentalidad ganadora. Por otro lado obviamente también soy uruguayo. Viví en Uruguay hasta los 14 años y es parte de mí. No hay día en Israel que no hable de Uruguay. Claro que el acento en hebreo me delata. Y hay muchas cosas que me gustan de Uruguay, del país y la gente, que me encantaría que las adopten en Israel.

Freddy en el paisito

Freddy y su esposa Rinat

P: ¿Te parece que el espíritu de Israel conduce casi inevitablemente a innovación y originalidad de pensamiento? ¿Lo sentís siendo un joven que vive y se desarrolla hoy en Israel?

R: Absolutamnete, es así. En Israel hay un espíritu que solo el que vive y trabaja acá lo puede entender. Hace muchos años que vengo trabajando en hitech en Israel así que lo vivo desde adentro, veo cómo se trabaja, cómo piensa la gente de la industria del hitech y no me sorprende que hayan llegado tan lejos. Eso sin dudas afecta y te fuerza a llegar a más. Yo viviendo acá y viendo las cosas que inventan y crean acá, realmente creo que puedo llegar lo más lejos que me proponga. Ese es el espíritu en este país que contagia y me encanta.

P:¿Y los sueños? ¿Qué planes tenés para tu vida? ¿Qué otras ideas originales?

R: Todos los dias sueño con algo distinto, admito que soy muy fantasioso. En lo personal obiamente formar una familia en Israel con mi adorada mujer Rinat. En lo que tiene que ver con proyectos e ideas, sé que tendré muchas más. Probablemente en varias , quizás la mayoría, no llegaré a nada, pero alguna seguro va a pegar muy bien. Sé que alguna de mis futuras ideas va a llegar más lejos de lo que me imagino y va a hacer que no haya ni una persona en todo el mundo que no conozca mi idea.

P: Eso es irradiar seguridad. Freddy, muchas gracias por esta entrevista. Te deseo mucho éxito, siempre con tanto empuje.

R: Muchas gracias a vos Ana por esta nota .