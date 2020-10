Mano a mano con la Doctora Anat Rausky

Anat es adjunta a la Dirección del Hospital de Tacuarembó y es emprendora.

¿Por qué elegiste ser doctora?

Muchas gracias por la entrevista. Es un honor.

Quizás esta pregunta tiene varias respuestas. De lo que soy consciente, es de que las vivencias influyen muchas veces en los caminos que uno elige. Yo fui operada a los 2 anos y medio en Israel de una cardiopatia congenita y mi recuerdo es que al iniciar con la biologia en el liceo siempre me intereso entender ese proceso y todo lo relativo a la medicina. Hoy puedo decir que es totalmente vocacional. Mi esencia, e incluso siento que es mi misión en esta vida.

¿Ser mujer te generó dificultades en carrrera o trabajo? ¿Qué cosas te hacen feliz en tu carrera ?

Si en algo me influyo ser mujer quizás fue en este ultimo tramo de mi vida, ya en la especialidad. Mas que nada en los sitios en los que a algún hombre pudo alguna vez no gustarle que sea parte del equipo de liderazgo y que tenga un rol de jerarquía.

Me llena el alma resolver un problema de salud o del entorno de un paciente. Cuando un paciente viene con una rosa agradeciéndote y cree que es poco o lo único que puede regalarte y para mi es todo. Es lo que no tiene precio.

¿Qué significa el Hospital Tacuarembo para ti ?

Mi segunda casa. El lugar que gracias a su Director me abrió las puertas para poder aprender, ejercer mi especialidad formando parte del equipo de Dirección. Es ahí donde pude conocer cada área de un centro de alta complejidad y poner mi granito de arena en la construcción de un Hospital que hoy es de referencia. Orgullosa de estos 15 anos.

¿Como fue la experiencia de vivir fuera de Montevideo ?

Si bien fueron casi tres anos, fue una experiencia que me ayudo a entender una idiosincrasia que desconocía. Una cultura totalmente distinta a la de la capital. Siempre es un aporte al crecimiento estar del otro lado. Hay determinados aspectos de la vida que hasta no estar en el lugar digamos no entendés. Muchas de las dificultades tanto a nivel de la enseñanza y la salud concentrada en la capital, las pude identificar en esos a;os

Contamos que es Doctari

Se trata de un emprendimiento en el área de la telemedicina orientado a brindar una solución digital en materia de salud a través de asistencia a la distancia. Consta de una plataforma integral de asistencia medica que permite a los usuarios acceder en forma rápida, sencilla y segura a una videoconsulta y/o interconsulta medica.



Mi vinculo con Doctari comienza en el 2017 cuando me integro al equipo multidisciplinario, apostando a una idea que visualizo con gran potencial por sus beneficios ( Disminuye tiempos de espera, disminuye la cantidad de consultas presenciales que en muchas ocasiones se pueden remplazar por videoconsultas utilizando canales digitales confiables y seguros. Los especialistas optimizan su agenda de consulta y los usuarios pueden acceder a médicos especialistas a distancia ya sea para una primer consulta como para una segunda opinión, repetición de medicamentos, devolución de un diagnostico o pedido de exámenes entre otros.)

¿Cuál es tu vínculo con la Asociación Ronald Macdonald?

A través de mi rol en el Hospital, he sido representante del equipo de Dirección en una labor conjunta con la Asociación Ronald Mc Donald quienes nos permitieron Construir la primer casa Ronald Mc donald dentro del predio Hospitalario. Una casa que aloja a familiares de los niños internados en el CTI de nuestro Hospital y embarazadas, todos ellos de zonas lejanas o de otros Departamentos que se asisten en el Hospital de Tacuarembo. Nada mas cálido y agradable que entrar en la Casa y trabajar en conjunto con un equipo humano increíble que les brinda la contención emocional y permite un alojamiento digno en un contexto tan difícil como cuando tenes un hijo internado en un CTI.

¿Cómo se refleja tu judaísmo en lo que haces?

Mi otra esencia, el Judaísmo. Ademas de ser Israelí. Dos aspectos que me identifican. Intocables. Estar cerca de muchos quienes no conocen lo que es nuestro pueblo, ni nuestra identidad e incluso pueden tener conceptos equivocados y hasta discriminatorios sobre el judaísmo, me permitió mostrarles, enseñar y trasmitir desde mi lugar lo que respecta a nuestros verdaderos valores, la cultura, lo que nos representa como pueblo, Israel como país y mi país. Esto dentro y fuera del ámbito medico.

Israel como potencia tecnológica médica

Respecto a la tecnología en gral y en particular en el área de la medicina, sin duda un país innovador con grandes adelantos, que destina gran parte de sus recursos en investigación y desarrollo. Los avances científicos lo ubican entre los mejores del mundo.

Cuenta con un sistema educativo y académico que apuesta al conocimiento e innovación tecnológica y una fuerte conexión entre el área de investigación y el desarrollo comercial del que resulta que las investigaciones no quedan en bibliotecas o laboratorios sino se traducen en ideas con salidas comerciales.