Lenny Kravitz se sincera sobre la estrecha relación con los abuelos judíos en un nuevo libro

El músico Lenny Kravitz compartió los muchos recuerdos que tenía de sus abuelos judíos y cómo impactaron su vida en sus nuevas memorias "Let Love Rule". El cantautor ganador del premio Grammy pasó tiempo con sus abuelos paternos, Joe y Jean Kravitz, en Sheepshead Bay, Brooklyn, y dijo que representaba "otro universo más, la energía del Viejo Mundo: carnicerías kosher, delicatessen, sinagogas", según The Forward, que citó extractos de las memorias de Kravitz.



El cantante de "Fly Away", que nació como Leonard "Lennie" Albert Kravitz, dijo que recordaba que su abuelo Joe llevaba una "cadena de oro con un chai" y escribió "él estaba en el negocio de los shmata". Joe soñaba con convertirse en animador e "inconscientemente, creo que me empujó hacia su sueño diferido", dijo Kravitz. “Fue la primera persona en poner un micrófono en mi mano. Me enseñó canciones de 'Carousel' y 'South Pacific'. Recogí la vibra y me metí de lleno ".

La abuela Jean, por otro lado, le enseñó al músico un juego de cartas ruso llamado durak. Lenny escribió: "Jugábamos durante horas mientras yo devoraba su hígado picado en matzá".



Más tarde agregó: “Cuando me convertí en adulto ... y comencé a ver películas de Woody Allen, reconocí a mi familia en la pantalla. Ese fue el humor judío que me crió ".



Lenny también recordó haber querido un bar mitzvah, diciendo: “Fue entonces cuando supe que las kipá no estaban hechas para Afros; ¡No pude conseguir que la cosa se quedara en mi cabeza! "



Comenzó a asistir a la escuela religiosa para prepararse para la ceremonia de bar mitzvah, pero recordó: “Como era el único niño negro en la escuela hebrea, me sentía un poco fuera de lugar”. Se alejó de su aprendizaje y nunca tuvo un bar mitzvah.



"Pero eso no me mantuvo alejado de la tradición judía", señaló. “La abuela Jean y el abuelo Joe siempre nos invitaron a pasar las vacaciones. Recuerdo una celebración de Hanukkah en un gran salón social en Long Island. Mis primos y yo conseguimos una botella de Manischewitz, nos colamos en una esquina y la terminamos ". Se puso tan enfermo que, afirmó, "nunca he estado borracho desde entonces". Después de la muerte de Joe, Jean dejó Sheepshead Bay y se mudó a Los Ángeles, donde vivía en el distrito de Fairfax, de gran población judía. En sus memorias, Lenny habló sobre llevar a una de sus primeras novias, Jane Greenberg, a citas con el local kosher Bagel Nosh.