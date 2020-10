La vida en tiempos de corona

El brote de Coronavirus volvió a llamar mi atención a un tema de interés recurrente: las pandemias medievales, especialmente en lo que respecta a sus efectos epistemológicos y el impacto sociopolítico y económico en las comunidades humanas. Tomemos la notoria Peste Negra de mediados del siglo XIV, por ejemplo. Fue muy propicio para el declive del feudalismo y el ascenso de la burguesía en Europa occidental en su conjunto de poblaciones de señores y siervos fueron barridas y desplazadas por la plaga. Las nuevas generaciones de la clase trabajadora, con el fin de avanzar sus fortunas y ampliar sus oportunidades, comenzó por establecer su residencia en centros urbanos autorizados - el llamado burghs, en lugar de aldeas contratadas. Cuando estaban en la ciudad, tenían que dominar el ritmo más rápido e impersonal de vida urbana y aprender las habilidades necesarias para sobrevivir y superar eso. Mientras tanto, debido a la escasez de trabajadores calificados y la gran demanda de ellos, estos recién llegados pudieron negociar salarios más altos en la ciudad y, como resultado, mejoró la calidad general de sus vidas.

Giovanni Boccaccio, en su controvertido Decameron, ambientado en la época de la Peste Negra, muestra claramente cómo la plaga provocó un cambio radical en la cultura y el material conciencia de la población. Como el grupo de jóvenes que se han refugiado de la plaga en algún lugar fuera de Florence cuenta cuentos junto al fuego para entretenerse, los la iglesia medieval y la jerarquía sociopolítica son atacadas. Lo que toma la delantera en The Decameron es la ingenio urbano materialista moderno sobre lo rural religioso medieval celo, por así decirlo. Y el humor corporal y los encuentros sexuales juegan gran parte de la transición cultural de la Edad Media al Renacimiento. No es de extrañar por qué The Decameron fue condenado por la Iglesia Católica e incluido en el índice de libros prohibidos en 1559. Como tal, las pandemias han tenido consecuencias sociopolíticas, y es por eso que son interesante no sólo para los científicos sino también para los estudiosos.

Como pareja casada, en medio del brote, para mí y para mi esposa Sacha, el tiempo se divide entre el trabajo y el alma. Como experto en cultura e intérprete de farsi / inglés, he estado a la vanguardia de la lucha contra COVID-19. Estos dias estoy trabajando casi todo el día para brindar atención y apoyo. a las personas de habla inglesa limitadas afectadas por la pandemia en los sectores médico, financiero, educativo y de inmigración en todo el mundo, desde Estados Unidos, Reino y de Canadá a Australia. Sacha es una tester y codificadora de aplicaciones a escala industrial, pero en tiempo de ocioocasionalmente escribe en la sección transversal de cultura antropología, religión, filosofía y psicología junguiana.



Como todos los demás, hemos tenido que lidiar con las aislamiento. En la supuesta seguridad de nuestro acogedor apartamento, estamos cuidando nuestra pequeña variedad de cosas verdes. Tenemos una una exótica planta sudafricana, que especialmente adoro y atiendo. Estamos ampliando nuestra biblioteca de música. Vimos algunos de los mejores obras maestras del cine y leímos algunos de los clásicos del mundo de la literatura juntos. También nos ocupamos de asuntos espirituales, especialmente enseñanzas judías. Estos dias estamos aprendiendo hebreo. Estar encerrado se siente como The de Ridley Scott Martian (2015), donde el personaje de Matt Damon, que está solo varado en Marte, no tiene nada que hacer más que sobrevivir y mantente cuerdo en esa vasta extensión de vacío millones de millas alejado de cualquier ser humano. Pero también usa ese obligatorio aislamiento para mejorar su capacidad mental y vida espiritual.



El brote de coronavirus es un fenómeno cuyas repercusiones seguirán sacudiéndose y dando forma al mundo en las próximas décadas. Como consecuencia de esta pandemia, creo que se producirá una transformación fundamental en el enfoque humano de todo tipo de actividades al aire libre, incluyendo trabajo y educación. La perspectiva del trabajo masivo a distancia y la educación ha estado en el horizonte durante años, especialmente porque la tecnología la habilita y estimula en gran medida. La pandemia hizo obligatorias las actividades a distancia, aunque temporalmente; pero algunas cosas pueden resultar irreversibles en el fin. Es probable que muchas actividades profesionales emigren en línea total o parcialmente debido al menor costo y mayor eficiencia del trabajo a distancia.



Toda la situación me recuerda a Isaac Asimov Solaria en El sol desnudo (1957). En ese planeta futurista la gente evita el contacto personal tanto como sea posible. El sexo es considerado una tarea laboriosa, y sólo se realiza en raras ocasiones con el propósito de la procreación. Los niños son separados de sus madres justo después de su nacimiento, y más tarde viven en vastas propiedades que los secuestran del resto de la sociedad. La interacción cara a cara es rara. La comunicación se lleva a cabo principalmente a través de hologramas y televisión. En Solaria todo está tecnificado al extremo, y los seres humanos tienen poco que hacer excepto supervisando a sus numerosos servidores robóticos. Este nuevo mundo valiente del futuro puede parecer una idea estupenda. Pero aquellos que han leído la novela sé que su autor toma una actitud bastante lúgubre visión del distanciamiento social perpetuo y el exceso de tecnología, y yo también. Lo que falta aquí es el toque humano necesario.



En estos días, la máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe (1842) sigue girando en mi cabeza: imágenes surrealistas de muerte y decadencia con una cualidad casi de Dalí para ellos, y cargados de culpa y reflexiones sobre la prosperidad detrás de los muros, mientras que el resto del mundo está sufriendo. ¿Qué tan vulnerables somos todavía a pesar de todos los avances tecnológicos, y cuán frágil es el estado de cualquiera que puede ser golpeado aleatoriamente por el notorio virus y morir ¿Cuál es la filosofía de vida?



Al final, el Coronavirus es el máximo nivelador: no importa cuál sea nuestra raza, género, religión, riqueza, nacionalidad y posición social, nos afecta a todos por igual. Esto muestra, a pesar de las protestas de los postmodernistas tendenciosos, de que hay todavía "grandes narrativas" y "temas universales" que pueden reflejar sobre la "condición humana", y que puede unir a la humanidad. Este es uno de esos momentos embarazosos en historia moderna cuando nuestra majestuosa ciencia falla espectacularmente para dar cuenta de algunas de las cuestiones más fundamentales de la vida. Algunos dicen que la ciencia misma creó el virus mortal en primer lugar; en cuyo caso podemos argumentar que la ciencia sin la ética humanista es solo un instrumento peligroso en las manos de los codiciosos, los poderosos y los hambrientos de poder.



Al mismo tiempo, podemos ver por qué la religión sigue siendo válida para muchos en todo el mundo: no necesariamente porque sea preciso

establecer la procedencia material de las cosas, sino porque crea una narrativa convincente para la cordura del alma en un mundo infinito de fenómenos aparentemente sin sentido.