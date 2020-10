Israel descubre y neutraliza túnel terrorista cavado desde Gaza hacia territorio israelí

Este martes Israel reveló que descubrió un nuevo túnel cavado por terroristas desde Gaza hacia territorio israelí, túnel que ya se adentraba en Israel. Con ello, se vuelve a confirmar lo aquí muy claro: que la lucha anti terrorista no ha terminado, por lo cual Israel debe seguir siempre con los ojos bien abiertos. Es más: está claro que el túnel fue cavado mientras mediadores egipcios intentan lograr un acuerdo entre Israel y Hamas, que no sólo traiga calma y seguridad al lado israelí, sino que también mejore la situación en Gaza, que Hamas, que gobierna la franja, sostiene es sumamente difícil. Lo que no dice, es que destina fondos al terrorismo y no a la población.

El túnel ya se adentraba varias decenas de metros en Israel. Había sido cavado a una profundidad de varias decenas de metros.

Estaba revestido de hormigón. Fue detectado por los sensores de la Barrera subterránea de concreto.

Pocas horas después de confirmada la neutralización del túnel, fue lanzado un cohete desde Gaza hacia Israel, detonando las alarmas en algunas comunidades fronterizas. Israel respondió atacando blancos terroristas en Gaza.

Varias conclusiones que derivan de estos últimos eventos:

1) Israel continúa velando por la seguridad de su gente. El sistema subterráneo especial que permitió descubrir el túnel, costó casi mil millones de dólares. Israel dedica recursos a proteger a su población.

2) Desde un punto de vista operativo, el obstáculo subterráneo mostró ahora por primera vez, a lo grande, su efectividad, lo cual da seguridad a la gente.

3) Mientras tanto, los terroristas (sean de Hamas, Jihad Islámico o ambos juntos), dedican su dinero a iniciativas para atacar a la población israelí, y no al desarrollo y apoyo a su propia población. El alto costo de construir un túnel como el descubierto, es dinero que no se destina a atender necesidades de la gente. Después se quejan ante el mundo de la difícil situación en Gaza.

4) Todo esto ocurre mientras Egipto intenta mediar entre Israel y Hamas para lograr acuerdos que mejoren la situación en Gaza. Pero los terroristas , evidentemente, no renuncian a sus planes.

5) Israel, reiteramos, debe seguir con los ojos bien abiertos.