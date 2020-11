Los palestinos piden boicotear a Israel y luego piden a Israel que les salve la vida

El tratamiento del funcionario palestino en un hospital israelí muestra que los propios palestinos «están en una realidad de plena normalización con Israel». – Nadim Koteich, periodista libanés, Asharq Al-Awsat , 27 de octubre de 2020.

El hecho que Erekat eligiera ir a un hospital israelí, y no a un hospital jordano, era una señal que «tiene plena confianza en los israelíes a pesar de sus declaraciones públicas en su contra». – alarab.co.uk, 19 de octubre de 2020

Cuando Erekat se recupere de su enfermedad actual y regrese con su familia, le correspondería disculparse con los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin por haber denunciado sus acuerdos de normalización con Israel. A continuación, tal vez desee disculparse con el pueblo palestino por privarlo del excelente tratamiento médico que él mismo recibió en el Hospital Hadassah.

Quizás Erekat también podría considerar agradecer a los médicos israelíes que trabajaron día y noche para mantenerlo con vida. Además, puede agradecer a los equipos médicos y soldados israelíes que lo escoltaron desde su casa en Jericó a Jerusalén. Finalmente, Erekat podría informar al mundo que lamenta haber pedido el boicot a Israel, el país que sabía que podía convertir para salvar su vida, sin importar el daño que le había infligido.



El alto funcionario palestino Saeb Erekat pasó las últimas dos décadas pidiendo el boicot y el aislamiento de Israel. En los últimos meses, Erekat, un líder de la OLP que anteriormente encabezó el equipo negociador palestino con Israel, se manifestó en contra de los acuerdos para normalizar las relaciones entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Él y otros líderes palestinos, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, acusaron a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein de traicionar a los palestinos y apuñalarlos por la espalda al hacer las paces con Israel.

El 8 de octubre, Erekat anunció que había sido infectado con COVID-19. Unos días más tarde, cuando su condición parecía empeorar, Erekat fue trasladado de urgencia desde su casa en la ciudad cisjordana de Jericó a un hospital israelí en Jerusalén: Hadassah Ein Kerem. Una ambulancia israelí custodiada por soldados israelíes trasladó a Erekat al hospital israelí a petición de su familia y los líderes de la Autoridad Palestina.

El hombre que trabajó incansablemente para dañar y difamar a Israel y que condenó a los árabes por establecer relaciones con Israel al final decidió buscar tratamiento médico en un hospital del mismo estado al que ha pasado gran parte de su vida demonizando.

Cuando anunció que había sido infectado con COVID-19, Erekat recibió una oferta del rey Abdullah de Jordania para recibir tratamiento médico en el reino. Expresando gratitud al monarca jordano, Erekat no aceptó la oferta.

En cambio, cuando su salud se deterioró, Erekat, junto con su familia y el liderazgo de la Autoridad Palestina, corrieron a Israel en busca de ayuda. Israel respondió enviando inmediatamente médicos y soldados israelíes a Jericó para evacuar a Erekat al Hospital Hadassah, donde los médicos israelíes trabajaron para salvarle la vida.

La ironía de la decisión de Erekat difícilmente se ha perdido para muchos comentaristas árabes.

Resulta que algunos árabes no son ajenos a la monstruosa hipocresía del liderazgo palestino. Estos árabes ven la hospitalización de Erekat en un hospital israelí como otra señal más del doble discurso y las mentiras de los líderes palestinos que, día tras día, incitan a su pueblo contra Israel, pero que corren hacia Israel cada vez que sienten la necesidad.

Particularmente indignante es el hecho que Erekat fue ingresado en un hospital israelí para recibir el mejor tratamiento médico en un momento en que el gobierno palestino está negando a los palestinos comunes los permisos para ir a los hospitales israelíes.

En junio, la organización no gubernamental israelí Physicians for Human Rights informó de que los organismos palestinos encargados de establecer contactos con las autoridades israelíes habían dejado de transferir solicitudes de permisos de salida que se presentaban por motivos médicos. El grupo citó a pacientes palestinos diciendo que el Ministerio de Salud palestino se negó a derivarlos a hospitales israelíes o cubrir el costo del tratamiento en Israel.

¿Por qué los líderes palestinos están privando a su pueblo de tratamiento médico avanzado y atención médica en Israel? Porque este liderazgo decidió hace unos meses suspender todos los lazos con Israel para protestar por el plan israelí archivado desde entonces de aplicar la soberanía a partes de Cisjordania. Si el plan nunca se implementó, ¿Por qué Mahmoud Abbas y sus funcionarios en Ramallah continúan boicoteando a Israel?

Evidentemente, este boicot no se aplica cuando está en juego la vida de un alto funcionario como Erekat, que es el secretario general de la OLP. Erekat no quería ir a Jordania. No pidió ayuda a Egipto ni a ningún otro país árabe. Su llamado fue directo a sus vecinos israelíes, quienes, sin detenerse ni un segundo, le salvaron la vida. Esta fue probablemente la única decisión inteligente que tomó Erekat.

El periodista y columnista libanés Nadim Koteich, al comentar sobre la hospitalización de Erekat, señaló la «intensidad simbólica y las connotaciones» de un alto funcionario palestino que, «en su compleja prueba de salud, sólo encuentra un centro médico israelí y un equipo médico israelí para intentar salvarle la vida».

Tras señalar que Erekat había rechazado los acuerdos de normalización entre Israel y los dos estados del Golfo, Koteich dijo que el tratamiento del funcionario palestino en un hospital israelí muestra que los propios palestinos «están en una realidad de plena normalización con Israel».

Koteich se preguntó por qué los palestinos todavía no tienen una instalación médica moderna más de 25 años después del establecimiento de la Autoridad Palestina. «¿Cómo es que los palestinos no tienen un hospital adecuado para tratar a los palestinos?» le preguntó .

«¿Es concebible que después de un cuarto de siglo del establecimiento de la Autoridad Palestina, los palestinos todavía no tengan un centro médico digno de los especialistas palestinos que trabajan en todos los hospitales del mundo? Los palestinos tomaron toda la Franja de Gaza ( después de la retirada israelí en 2005), y en lugar de transformarla en una zona económica / industrial, se convirtió en un campo miserable para el Islam político y un escenario para la guerra civil palestina (entre la facción Fatah de Abbas y Hamas) «.

El periódico Al-Arab con sede en Londres , refiriéndose al tratamiento médico que recibió el funcionario palestino en Israel, dijo que el hecho que Erekat eligiera ir a un hospital israelí, y no a un hospital jordano, era una señal que «tiene plena confianza en los israelíes a pesar de sus declaraciones públicas contra ellos «.

La destacada personalidad de los medios egipcios Ahmed Moussa también intervino en la controversia que rodea al tratamiento médico de Erekat en Israel. Moussa dijo que hay «muchas preguntas» sobre la hospitalización de Erekat en Israel, especialmente a raíz de sus ataques a los árabes que normalizan sus vínculos con Israel. «Hay hospitales palestinos, hay hospitales en Jordania, Egipto y muchos países árabes», remarcó .

«Mucha gente ahora se pregunta por qué fue trasladado a Erekat a un hospital israelí. Hace apenas unos días, Erekat estaba atacando a los árabes por establecer relaciones con Israel. Pero ahora ha elegido ser tratado en un hospital israelí. Egipto y Jordania tienen los mejores hospitales . ¿No es extraño que Erekat eligiera un hospital israelí, y no árabe? Los palestinos necesitan explicar al público por qué prefirió ir a un hospital israelí. No soy el único que hace esta pregunta. Deben darnos un respuesta. Deben explicarnos por qué llevaron a Erekat a un hospital israelí «.

La pregunta de Moussa no es retórica. Se planteó para resaltar la hipocresía de los líderes palestinos.

Los líderes palestinos como Erekat pueden permitirse el mejor tratamiento médico VIP para ellos y sus familias mientras impiden que su gente en Cisjordania y la Franja de Gaza vaya a hospitales israelíes. El tema de Erekat sirve como una prueba más de que el actual liderazgo palestino no se preocupa por los intereses o la salud de su gente, sino solo por aquellos que están cerca de Mahmoud Abbas.

Cuando Erekat se recupere de su enfermedad actual y regrese con su familia, le correspondería disculparse con los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin por haber denunciado sus acuerdos de normalización con Israel. A continuación, tal vez desee disculparse con el pueblo palestino por privarlo del excelente tratamiento médico que él mismo recibió en el Hospital Hadassah.

Quizás Erekat también podría considerar agradecer a los médicos israelíes que trabajaron día y noche para mantenerlo con vida. Además, puede agradecer a los equipos médicos y soldados israelíes que lo escoltaron desde su casa en Jericó a Jerusalén. Finalmente, Erekat podría informar al mundo que lamenta haber pedido el boicot a Israel, el país que sabía que podía convertir para salvar su vida, sin importar el daño que le había infligido.





Traducido para Porisrael.org por Dori Lustron