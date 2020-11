Los niños de la Shoá: canción en la Noche de los Cristales Rotos

Aquí en semanariohebreojai la voz de Sylvia Ascher quien nos cuenta la historia de la canción: "Los niños de la Shoá".

La cancion la escribi hace muchos años, inspirada en los niños asesinados en la Shoá, para un acto de conmemoracion en la Kehila.

Fue un acto donde el eje central eran los niños y habia que cerrar de una manera que dejara a los espectadores en silencio, con un mensaje que quedara flotando , no olvidar y recordar por siempre”las caritas de esos niños que quedaron atras” .

Habia visto un Musical en Broadway que me inspiró y volvi con la idea de armar el audiovisual y cantar en vivo el tema como cierre. Ese equipo de trabajo en la kehila es maravilloso y lo hicimos. El tema quedo como un himno.

Eduardo winokur fue el primero en interpretarlo, Jagai lo hizo hace 5 años, y cuando me pidieron ayudar en la idea y organizacion de este acto de la Noche de los Cristales senti que iba a ser un buen cierre.

Cuando sobre el final Jagai, le habla directamente al espectador y dice: “tu que eres libre, no entiendes, lo que fue vivir en la muerte, no hay que olvidar ni perdonar , que no suceda nunca mas”, todavia me corre un escalofrio, es la misma sensacion que produce en el espectador.



Por el tiempo que dura el tema, creo que el público esta ahï, con los niños, en el guetto, en el campo, y es testigo viviente para luego poder transmitir esa sensación a los demas. Siento que se cumplió el objetivo con las fotos de los niños en las sillas vacias, las velitas, todo el acto con cada uno de sus discursos y velas encendidas y como cierre la cancion y el silencio.

Hermoso haber podido contar con Jagai para interpretarlo. Nadie mejor que él, con su gran sensibilidad y tremendo caudal vocal. Todo esto fue gracias a la B'nai B'rith Uruguay que me invitó a ser parte, y a la Kehila por habernos facilitado el material que habiamos generado. Podes dar una clase sobre Shoá y la gente recordara pero si cantas una cancion sobre Shoá y la música quedara para siempre en vos.

Idea y realización de edición: Sylvia Ascher

Realizacion Del Video Leo Goldberg

Cantante: Jagai Alfasa