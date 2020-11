Histórica visita de Pompeo a colonias israelíes

El Secretario de Estado también anunció que Estados Unidos etiquetará las exportaciones de las colonias con la mención “fabricado en Israel” y que Washington considerará “antisemita” al movimiento BDS, que promueve el boicot internacional al país

Durante su visita a Israel, Pompeo también anunció que Estados Unidos considerará “antisemita” al movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), que desea aislar internacionalmente a Israel por el trato que supuestamente reserva a los palestinos.

Honored to meet with @Netanyahu and Dr. Al Zayani in Jerusalem. The historic Abraham Accords have put the region on a transformative path toward stability, security, and opportunity. pic.twitter.com/EgCjiqp5Yu