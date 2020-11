Pedro Bordaberry, emocionado, recibirá el Premio Jerusalem

Soprendido y honrado, el ex Ministro y ex –Senador colorado Pedro Bordaberry comparte cómo está viviendo el anuncio que recibió de la Organización Sionista del Uruguay que él es el galardonado con el Premio Jerusalem en su trigésima primera entrega.

“Este martes 24 de noviembre entregaremos el Premio Jerusalem al Dr. Pedro Bordaberry, por su amistad con el Estado de Israel y la comunidad judía uruguaya”, informó con anticipación la OSU. Se aclaró que será una ceremonia íntima, de acuerdo a los protocolos sanitarios. Por las redes, serán compartidos videos, fotos y discursos del evento, para que se puedan disfrutar y acompañar aunque no sea de modo presencial.

Es una oportunidad para conversar con Pedro un poco también sobre política nacional y cómo ve ahora desde afuera los desafíos con los que se enfrenta Uruguay.

P: Pedro, permíteme ante todo felicitarte por el galardón con el que se te distingue de parte de la Organización Sionista del Uruguay, el Premio Jerusalem. ¿Qué pensaste o sentiste cuando te avisaron?

R: Me emocionó. No he recibido premios en mi vida y menos de la importancia de este. Cuando me citaron y me lo comunicaron, me emocioné.

P: ¿Te sorprendió?

R: Si. Creí que me citaban por alguna norma que se estuviera por aprobar para conocer mi opinión. En los últimos meses y dada mi experiencia de diez años en el Parlamento, recibí muchas consultas de conocidos por ese tema y creí que esta era una de ellas.

P: ¿Qué significa para ti este reconocimiento?

R: Un honor. Por lo que significa el Premio en sí, por quiénes lo recibieron antes que yo, por darse cuando ya no tengo actividad política alguna y sobre todo por derivarse de una actuación en un tema que siento muy de cerca.

P: Hay gente, en la propia colectividad judía, que en determinadas ocasiones, cuando se anunció quién sería el galardonado de turno, se preguntó por qué, qué es lo que lo justificaba. ¿Tú te lo preguntaste a ti mismo?

R: Si. Pero es difícil justificar uno el motivo por el que es premiado. En estos casos la humildad lucha con la vanidad y lo mejor es dejar que la primera lideres.

La visión de Israel

P: Este premio pasa por una determinada comprensión de la situación de Israel y por una relación con la colectividad judía uruguaya….Comenzando por Israel ¿cómo resumirías tu visión de su problemática, de su lucha? ¿Cómo lo ves desde Uruguay?

R: Israel representa las ideas y principios de la civilización occidental. Como lo definió un Presidente uruguayo es la trinchera de occidente. Todos los que creemos en esas ideas y principios sentimos como nuestro lo que sucede en Israel y con Israel.

P: ¿Te parece que es un tema lejano eso de los desafíos con los que lidia Israel? ¿O es una señal de las amenazas con las que debe lidiar Occidente todo?

R: Sin dudas son amenazas a Occidente todo. Si alguien dice que un país o una nación debe desaparecer de la faz de la tierra es un tema de todos.

Entre uruguayos

P: Y respecto a la colectividad judía, están los vínculos que cada ciudadano tiene con amigos, compañeros de estudios o trabajo, sea cual sea la comunidad de la que proviene. Y por otro lado, está la relación a nivel digamos institucional que puede sentir más comúnmente una persona que está en la política. ¿Cómo has vivido tú una y otra?

R: Tuve la suerte de compartir el trabajo con varios miembros de la colectividad judía. Después de veinte años ese trabajo se convirtió en amistad y sobre todo en charlas profundas. Uno de ellos es judío y ateo y fíjate que yo soy vasco y católico. La profundidad de las charlas, el escucharnos uno al otro, me enriqueció muchísimo. Además me ayudó a profundizar y entender mejor. Estoy muy agradecido.

A nivel institucional creo que hemos tenido la mejor de las relaciones tanto cuando me tocó ocupar cargos de Ministro como en los diez años que estuve en el Parlamento como Senador. Creo que fue una relación franca, en la que ambos fuimos muy directos y encontramos en esa franqueza una cantidad de coincidencias.

Cuestión de sensibilidad y responsabilidad

P: Tú has tenido distintas intervenciones en el Parlamento relacionadas a temas que tocan en especial el corazón de la colectividad judía. Fue especialmente fuerte la del último Día Internacional de Recordación de las víctimas del Holocausto, en la reunión especial de la Comisión Permanente del Parlamento. ¿Cómo se prepara un político para algo así? No es una mera colección de citas lo que se hace.

R: El Parlamento cierra el 15 de diciembre de cada año y abre el 1o de marzo del año siguiente. Siempre me pareció que es demasiado tiempo cerrado. Pero en lugar de quejarme decidí postularme siempre a ocupar uno de los lugares de la Comisión Permanente (son once los legisladores que integran esa Comisión que sesiona durante el Receso). Eso me llevó a participar varias veces en la sesión sobre la “Shoa“. Uno lee, obviamente, pregunta y se informa. Creo que al hacerlo no debe quedarse sólo en la historia de lo que pasó sino analizar la realidad de hoy a la luz de la misma. Al hacerlo encontré no uno sino muchos signos preocupantes. Desde un ex Presidente que llamaba genocidio al acto de defensa de un país ante un ataque, desde la justificación de un homicidio de un judío o cosas gravísimas que pasan hoy en Uruguay y en el mundo. Lo único que hice fue señalarlas, advertir el peligro que encierran y dejar clara cuál era mi opinión y posición.

P: Y lo hiciste de forma contundente y emotiva. Pedro, me vino una duda…¿tú has visitado Israel?

R: No. Es un debe que tengo.

Hablando en la Comisión Permanente del Parlamento en el Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto (Foto: Departamento de Fotografía del Parlamento)

Una mirada política desde afuera

P: No puedo evitar intentar plantearte algunas preguntas sobre el tema político, estando tú ya fuera de la actividad política ministerial y parlamentaria. ¿Cómo te sentís fuera del ruedo?

R: Me siento muy bien. Por suerte he encontrado rápidamente trabajo y estoy muy entusiasmado con él. Integro una organización donde todos son jóvenes y eso contagia y rejuvenece.

P: ¿No pensás volver? Por muchos lados se hicieron oír llamados a que lo hagas…

R: No, no lo tengo en el horizonte. Creo que se realizaron elecciones, hay gobierno, Parlamento, y es bueno concentrarse en estos momentos en el hacer, en el que se haga una gran gestión por parte de quienes fueron electos tanto por el oficialismo como por la oposición. El país no puede estar cinco años de campaña política. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar.

En el último día en el Senador, con varias legisladoras coloradas. De izquierda a derecha: Senadora Graciela Matiaude, Diputadas Valentina Rapela, Susana Montaner, Cecilia Eguiluz y Carina Diaz

P: ¿Cómo ves el desempeño del gobierno del Presidente Lacalle Pou?

R: Bárbaro lo veo. Creo que el Presidente ha demostrado una gran capacidad de conducción, una gran habilidad política y sobre todo un gran temperamento y serenidad para enfrentar lo que debe haber sido uno de los comienzos de período de gobierno más complicados de los últimos treinta años. Pandemia, herencia de desempleo y déficit fiscal desastrosos, situación compleja en materia de seguridad pública, y novedoso gobierno de coalición. Hasta ahora ha estado impecable. De diez.

P: El gobierno actual, de un formato sin precedentes como coalición de 5 partidos ¿te parece una buena fórmula? ¿Consideras que va funcionando bien?

R: Si. Algunos confunden gobierno de coalición con unanimidad y eso es imposible. Creo que todos los que integran la coalición multicolor saben que del éxito de este gobierno dependen dos cosas. La primera que el Uruguay mejore, que los uruguayos podamos vivir mejor. La segunda, que cualquier integrante de la coalición que sea candidato en la próxima elección va a tener que mostrar capacidad para gobernar. Eso va a depender de que la coalición, más allá de los partidos que la integran, haya funcionado bien.

P: ¿Cuáles son los principales desafíos del país hoy en día?

R: Está claro que la pandemia no es un tema superado. Junto a ella hay un desafió de recuperación de la economía y el empleo, destruidos por el déficit fiscal y el bajo crecimiento que dejó el gobierno anterior y por la pandemia del Covid19. El otro es el narcotráfico y la inseguridad que se instalaron en el Uruguay en los últimos quince años. También la inserción comercial del Uruguay en el mundo.

P: En lo personal, en cuanto a tu trabajo ¿qué consideras que dejaste en la cancha? ¿Qué influencia tuviste?

R: Creo que hay algunas cosas que tuvieron repercusión. No sólo por mi trabajo sino porque trabajamos con muchas personas más. Recuerdas que planteamos la Baja de Edad de Imputabilidad. No se aprobó como estaba planteada pero luego se elevaron las penas a los menores que delinquen, se mantuvieron los antecedentes en determinados supuestos y se invirtió mucho más en los centros de reclusión para que sean más educativos y de recuperación. Hoy ya no se escapan todos los meses menores como sucedía antes que planteáramos eso.

Recordarás que seguimos muy de cerca la gestión en materia de Seguridad Ciudadana. Hoy hay un cambio importante con la gestión del Ministro Larrañaga.

En el año 2013 interpelamos al Ministro de Economía, Fernando Lorenzo, por el déficit fiscal y en especial lo que estaba pasando en Ancap. Tiempo después integré la Comisión Investigadora de Ancap y bueno, el resto es historia conocida. Hoy hay cambios importantes en esa área.

Creo que hay varios temas más en los que desde la oposición y en minoría se plantearon y con el tiempo se cambiaron.

En otros tiempos, en campaña electoral

P: ¿Y ahora cuáles son tus planes?

R: Trabajar en el sector privado y leer mucho.

P: ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Alguna recomendación especial?

R: Ahora estoy leyendo a Hemingway (Por quien doblan las campanas, Fiesta, etc), Pérez Reverte (Línea de Fuego, Hombres Buenos), Borges, Come Be My Light de Brian Kolodiejchuk (Los escritos privados de la Santa de Calcutta).

Recomiendo fuertemente este último.

P: Variado e interesante, sin duda alguna. ¿Algo más que valga la pena contar o comentar?

R: Gracias a la colectividad y a sus organizaciones. No tengo palabras para agradecerles la distinción que me han hecho.

P: Y yo te agradezco a ti por esta entrevista Pedro. Y te deseo mucho éxito en tus nuevos caminos.

R: Gracias a ti Ana.