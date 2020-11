Terrible forma de celebrar el Día Internacional del Niño

El fenómeno no es nuevo. Y yo no me cansaré de denunciarlo. Los palestinos viven demonizando a Israel, envenenando la mente de su gente, inclusive de sus niños, presentando a Israel como un monstruo que existe para asesinarles y causarles todos los daños posibles.

Al celebrarse el 20 de noviembre el Día Internacional del Niño, la gran ocurrencia de la Televisión oficial de la Autoridad Palestina fue transmitir programas en horarios populares de niños con mensajes categóricos: Israel quiere deliberadamente matarlos.

Confieso que me sigo sorprendiendo, aunque debería ya estar curada de espanto. Es que el problema no es solamente la mentira sobre Israel, su demonización, sino la irresponsabilidad del liderazgo palestino respecto a su propio pueblo. Con tal de presentar a Israel como un demonio, están dispuestos a horrorizar a sus propios niños, que crezcan muertos de miedo. Si se lo dicen en sus programas de televisión más populares ¿acaso va a ser mentira?

En el programa infantile “El mejor hogar” en la televisión oficial de la AP transmitido el 21 de noviembre, la comunicadora Walaa Al-Battat , con cara de circunstancia, dijo mirando fijo a sus pequeños espectadores: “Lamentablemente-y esto es algo muy doloroso que tengo que decirles- algunos amigos han perdido su derecho de vivir porque la ocupación está matando en forma deliberada a los niños palestinos”.

El tema es reiterativo también en los programas de noticias.

El 20 de noviembre, en el informativo, el cronista dijo: “Los niños palestinos están sujetos a ejecuciones arbitrarias aleatorias de niños palestinos. No hay ninguna seguridad para sus vidas, amenazadas por el peligro en cada momento. Cada uno de ellos, en la calle o en su casa, es un candidato a ser el próximo mártir”.

Al respecto no olvidemos que está precisamente también el otro lado de la ecuación: el hecho que los mensajes transmitidos por los medios y redes palestinos y a menudo por sus propios líderes, presentando a terroristas que murieron en atentados contra israelíes como “héroes” que deben ser emulados, es lo que alienta a jóvenes palestinos a tratar de seguir sus pasos.

Decíamos que el fenómeno no es nuevo. Según recuerda el siempre valioso archivo de Palestinian Media Watch, la ya citada comunicadora Walaa Al-Battat ya se destacó años atrás por su estilo.

El 13 de agosto del 2015, en el mismo programa, dijo ante cámaras: “La ocupación (A.J: término que los palestinos usan como sinónimo de Israel) ve como blanco a los niños palestinos por doquier. En sus escuelas, cerca de sus casas. Ahora debemos ser extremadamente cautelosos. Nos estamos enfrentando a los ocupantes que actúan como bárbaros terroristas. Tratan de matar gente por todos lados. Son bárbaros, mis jóvenes amigos. Tratan de matar gente sin razón, gente que está simplemente caminando por su tierra-. Lanzan diversas acusaciones contra ellos. Tengan cuidado todo el tiempo. Todos los niños menores de 18 , y menores de 15, cuando salen, deben ir acompañados por su madre o su padre. O sea un adulto debe acompañarlos”.

Lo increíble es que había dicho todo esto justamente en medio de una de las grandes ofensivas de atentados con cuchillos contra israelíes, durante la cual terroristas que empuñaban armas blancas se abalanzaban sobre civiles israelíes para asesinarles.

Los responsables de estos mensajes deberían pagar por su crimen.

No, no me refiero sólo al pecado de mentir y difamar a Israel. Ante todo, me refiero al pecado que cometen ante sus propios niños., envenándoles la mente. Esto, además de enseñarles que los terroristas son ídolos y héroes. Absolutamente imperdonable.