¿Qué nos deparará la nueva administración Biden respecto a Irán?

En 2019, un podcast pro-régimen iraní llamado Between the Lines entrevistó al expresidente del NIAC ( National Iranian American Council), Jamal Abdi. En esta entrevista, el NIAC pretendía la teoría de que la administración Trump había orquestado ataques de petroleros iraníes en el Golfo de Omán en 2019, y que estos ataques eran “intentos de falsa bandera para proporcionar un pretexto para la guerra con Irán.



El Consejo Americano Nacional Iraní tiene vínculos que lo vinculan con el régimen iraní. Con la nueva administración del presidente Biden, el CANI ha celebrado la promesa de aliviar las sanciones de las rígidas políticas de la administración Trump. El 22 de enero, el CANI alabó el hecho de que la administración de Biden se comprometiera a revisar las sanciones de Estados Unidos a Irán. El NIAC citó la pandemia de COVID-19 como el motivo de la revisión de la administración de Biden para aliviar las políticas económicas que ralentizan el acceso del régimen a los recursos externos y las subvenciones basadas en Estados Unidos.



“Hoy, el administrador de Biden dijo que revisará las sanciones estadounidenses vigentes para asegurarse de que no dañen la respuesta global al COVID-19. Este es un cambio bienvenido con respecto al último administrador, que intensificó las sanciones en #Iran incluso mientras luchaba contra el peor brote de la región ", dijo el NIAC, publicando una publicación sobre esta política en el sitio de la organización del consejo.



Preguntas del futuro



Biden fue históricamente más reacio a participar en guerras extranjeras que Obama, citando al Instituto Cato.



A pesar de este hecho, Biden está repitiendo muchos de los errores de la era de Obama al rodear a la administración con asesores que no tienen un historial excelente en el mantenimiento de una relación estrictamente imparcial con las naciones islamistas.



Para ilustrarlo, Biden se opuso históricamente a la guerra de cambio de régimen en Libia en 2011 en el momento de la Primavera Árabe, citando al ex personal, asesores y asistentes de Obama. Biden también se mostró reacio a participar en Siria. Sin embargo, la tendencia de Biden a trabajar con personas conocidas de la era de Obama, como John Kerry, muestra que la fascinante influencia de la influencia de la era de Obama todavía está muy presente en la administración de Biden. Sin embargo, con el regusto mucho más rígido y amargo que deja el legado de la batalla constante de la administración Trump con el régimen iraní y la prensa, las secuelas negativas de esta esfera de influencia aún no se han manifestado. El Instituto Cato citó su preocupación por la elección de Biden para el secretario de Estado Tony Blinken. Blinken fue asesor adjunto de seguridad nacional de la era 2013-2015 de la administración Obama. Blinken estaba "en gran medida de acuerdo" con Obama en términos de política exterior. Si uno puede rastrear la esfera de retórica e influencia que dio forma a la política exterior de Obama, entonces se dará cuenta de que Tony Blinken ha sido influenciado por lo mismo. Mantener la misma compañía que se mantuvo bajo Obama proporcionará desafíos únicos para Biden, ya que intenta restablecer la política familiar de esos días en una relación posterior a Trump con Irán.



El desafío que enfrenta Estados Unidos con Irán-Estados Unidos. política avanzando



Con respecto a los problemas presentados por el CANI en la política global y la seguridad de los Estados Unidos en el extranjero, Rachel Brooks de Republic Underground entrevistó al experto en Irán, Dr. Reza Parchizadeh, el 21 de enero. Esto fue un día antes de la promesa de la administración Biden de revisar las sanciones. La entrevista se centró en el resultado del arresto del académico e influyente político de Irán Kaveh Lotfolah Afrasiabi. En enero, Afrasiabi fue acusado de colusión secreta con Irán.





Primero, me gustaría preguntarle cuál es la amenaza actual de otros influencers como Afrasiabi. ¿Qué influencia tienen estas personas en la sociedad estadounidense? ¿Cooperan igualmente con otros intervencionistas extranjeros, como personas influyentes de las ideologías del Partido Comunista Chino?



Estos agentes de influencia suelen estar bien situados, lo que amplifica su voz y amplía su alcance. Por lo general, son profesores de universidades famosas o investigadores de grupos de expertos influyentes, y los principales medios de comunicación occidentales los entrevistan regularmente sobre los temas del momento. En su postura general, estos influyentes tienden a estar atrincherados en el lado izquierdo del espectro político, lo que los alinea tácticamente con los socialistas domésticos y con la izquierda global. Sin embargo, su objetivo estratégico es promover los intereses del régimen islamista en Irán.



En segundo lugar, ¿qué probabilidades hay de que el nuevo presidente esté poco influenciado por estas personas a medida que se acerca a la idea occidental del acuerdo JCPOA? ¿La influencia de estas personas colocará a la administración de Biden en un rincón estrecho cuando se trata de intentar su empresa de acercamiento, que puede ser como intentar reiniciar una batería muerta, después de la postura estricta de la primera política estadounidense? ¿Especialmente cuando se considera que el acuerdo se extinguió cuando estaba en su forma original, ya que Irán no mantendría su parte del acuerdo?



Históricamente hablando, los influyentes del régimen iraní han tenido más éxito con los demócratas que con los republicanos. Como ejemplo famoso, se sabe que la administración del presidente Obama ha colaborado estrechamente con algunos de estos influyentes en el Pacto con Irán.. Así que es muy probable que ellos también se acerquen al presidente Biden. Cuánta influencia pueden ejercer sobre su administración es solo una cuestión de especulación. Pero si ganan influencia, puede significar un desastre para la administración Biden.



Si recordamos, el lobby de Irán puso a la administración Obama en desventaja al proporcionarle mentiras o verdades a medias sobre la naturaleza malévola del régimen en Irán, como el alcance de sus programas nucleares y de misiles, su historial burdo de derechos humanos, sus intentos de imperialismo regional y su intención de destruir a Israel. Esa es exactamente la razón por la que el JCPOA original no funcionó: porque se construyó sobre una base de mentiras. Lo mismo puede suceder con el próximo acuerdo propuesto si el presidente Biden no es lo suficientemente cuidadoso.



¿Es el Pacto con Irán y el acercamiento iraní una alta prioridad para la política de este presidente, y qué tan rápido debe actuar en consecuencia?



Como dijo claramente Joe Biden durante su campaña presidencial, revivir el Pacto con Irán es una de las prioridades de su presidencia. Y parece que está decidido a actuar rápidamente sobre esa promesa, que probablemente producirá resultados menos que deseables para la seguridad nacional de Estados Unidos, así como para la seguridad del Medio Oriente.



Biden comenzó a avanzar con la revisión para levantar las sanciones de la era Trump el 22 de enero.



En seguimiento a la pregunta anterior, ¿qué probabilidad hay de que el movimiento de la política de oposición estadounidense, como lo prometió el presidente saliente Donald Trump y miembros selectos de su administración, choque con la influencia de agentes iraníes / agentes extranjeros en un Partido Demócrata dirigido? ¿America? ¿Esta división social aumentará aún más los riesgos de seguridad que presenta la élite de Irán para Estados Unidos?



A la luz de una amplia evidencia, los demócratas y los republicanos tienen deficiencias cuando se trata de analizar a Irán y su alcance más amplio en el Medio Oriente. Sin embargo, las causas de sus deficiencias son diferentes. El patrón general —por supuesto que siempre hay excepciones— es que los demócratas solo consultan a expertos iraníes que son cabilderos o simpatizantes del régimen; y los republicanos descartan a todos los expertos iraníes como indignos de confianza o deficientes. Eso significa que los expertos iraníes independientes nunca tienen la oportunidad de ayudar al gobierno de Estados Unidos, lo que lleva a que Estados Unidos tenga dificultades para trazar una política equilibrada de Irán. Estoy esperando a ver si la administración de Biden finalmente va a romper ese círculo vicioso o no.



¿Cree que los enfrentamientos entre grupos apoyados por los islamistas iraníes en Estados Unidos y los grupos radicalizados de extrema derecha pueden aumentar debido a las políticas contradictorias que tuvieron los presidentes saliente y entrante? ¿Podría esto conducir a algunos de los mismos escenarios de choque social que hemos visto en la sociedad francesa? Si es así, ¿cómo debe responder Estados Unidos para preservar su seguridad interna del radicalismo de los grupos influenciados por los islamistas?



Todo depende de cómo vayan a actuar los líderes políticos de la nación. Si amplían las divisiones radicalizando sus distritos electorales, conducirán a terribles enfrentamientos que pondrán en peligro la solidaridad nacional estadounidense, así como la seguridad internacional. Si optan por reducir la escalada y curar las heridas, los enfrentamientos serán menos probables. Como nos ha demostrado el espíritu fundador de la nación, no hay nada que la voluntad humana no pueda hacer.