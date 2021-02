Palestinos: no a la normalización con la entidad sionista

Si y cuando la administración Biden logre revivir el proceso de paz entre Israel y los palestinos, tendrá que tener en cuenta que la campaña árabe contra la normalización con Israel seguirá siendo tan agresiva como siempre.

La campaña anti-normalización, que también es librada por palestinos, significa que cualquier líder o negociador palestino que sea visto sentado con un israelí será condenado por los palestinos y posiblemente otros árabes como un traidor.

Dos ejemplos recientes de la campaña en curso:

El 6 de enero, el Sindicato de Periodistas Palestinos (PJS), un organismo dominado por la facción gobernante Fatah del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y que representa a cientos de periodistas palestinos, emitió una advertencia a sus miembros contra la participación en actividades de normalización con israelíes.

La advertencia se produjo en respuesta a informes de que las Fuerzas de Defensa de Israel habían invitado a periodistas palestinos a participar en una sesión informativa de Zoom sobre las medidas de Israel para frenar la propagación del coronavirus.



Algunos de los periodistas palestinos que supuestamente recibieron la invitación alertaron al PJS, que rápidamente emitió la advertencia a todos sus miembros.



Es importante destacar la redacción del comunicado emitido por el PJS, cuyos jefes son considerados leales a Abbas:



El sindicato, al tiempo que expresa su total negativa a tales invitaciones, afirma que estas conferencias y reuniones, realizadas por el ejército de ocupación, son peligrosas, incluso si están relacionadas con temas de salud. Todas estas reuniones, incluso si se realizan a través de las redes sociales [plataformas], solo conducen a la normalización con la entidad sionista. El sindicato advierte contra la participación en estas reuniones ".



Primero, el grupo palestino está diciendo que no le importa el tema de la reunión, incluso si está relacionado con una pandemia. Se opone a cualquier reunión con israelíes porque eso promovería la normalización con Israel. Si los periodistas se oponen firmemente a la cooperación médica entre Israel y los palestinos, ¿por qué el PJS no condenó al liderazgo palestino por aceptar vacunas de Israel el 1 de febrero? ¿Por qué es aceptable que la Autoridad Palestina reciba vacunas de Israel, mientras que a los periodistas palestinos no se les permite asistir a una conferencia Zoom patrocinada por Israel sobre el coronavirus?



En segundo lugar, la advertencia en sí misma puede verse como una amenaza para los periodistas que participan en conferencias en línea con israelíes. La amenaza implica que los periodistas pueden ser expulsados ​​del PJS o poner sus nombres en una lista negra, lo que significa que serán boicoteados por sus colegas y tachados de traidores por aparecer con israelíes. En el pasado, el PJS pidió boicotear a los medios israelíes y prohibió a sus miembros asistir a conferencias con israelíes en cualquier lugar, incluidos Europa y Estados Unidos.



En tercer lugar, al referirse a Israel como la "entidad sionista", el PJS está señalando que, al igual que Hamas e Irán, no reconoce a Israel. Consideran la palabra "Israel" anatema, hasta el punto de que ni siquiera se atreven a mencionarla.



También vale la pena señalar que la advertencia del PJS muestra que no hay mucha diferencia entre Fatah y Hamas, especialmente cuando se trata de llamar a Israel la "entidad sionista" y prohibir cualquier forma de normalización con Israel.



El año pasado, Hamas arrestó a varios activistas palestinos en la Franja de Gaza por cargos de traición después de que participaron en una "WEconference" con israelíes. Al explicar los arrestos, el Ministerio del Interior controlado por Hamas dijo: "Mantener cualquier actividad o contacto con la ocupación israelí bajo cualquier cubierta es un crimen punible por la ley y una traición para el pueblo [palestino] y sus sacrificios".



Aunque han estado envueltos en una amarga lucha por el poder durante los últimos 14 años, la facción Fatah de Abbas y Hamas han denunciado los acuerdos de normalización firmados el año pasado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Tanto Fatah como Hamas están dispuestos a dejar de lado su sangrienta enemistad para oponerse a cualquier forma de normalización con Israel, no solo por parte de los palestinos, sino también de los países árabes.



El segundo ejemplo de que la campaña anti-normalización está viva y continúa: las denuncias palestinas de una entrevista con el ministro de Defensa israelí Benny Gantz por la estación de televisión con sede en Egipto, Al-Ghad.



La estación de televisión ahora está siendo condenada por palestinos (y otros árabes) por supuestamente promover la normalización con Israel al entrevistar a un israelí. En Twitter, muchos palestinos están pidiendo un boicot a la estación, acusándola de "traicionarlos".



Si a los periodistas palestinos se les prohíbe reunirse con israelíes, y si una estación de televisión árabe no puede entrevistar a un israelí, ¿cuál será la reacción de los palestinos el día que vean a Abbas o cualquier otro palestino sentado en una mesa de negociaciones con Israel? Sin duda, los representantes palestinos serán acusados ​​de traición.



Si la administración Biden se toma en serio la reanudación del proceso de paz israelí-palestino, debe tener en cuenta que los llamamientos para boicotear a Israel o prohibir las actividades de normalización aterrorizarán a cualquier palestino que se aleje de la mesa de negociaciones.



Mientras las voces y campañas antiisraelíes estén rugiendo entre los palestinos, Abbas y su séquito pensarán mil veces antes de aceptar ser vistos sentados en una mesa frente a cualquier israelí.



Lo último que cualquier funcionario palestino quiere es ser etiquetado como traidor porque, en el mundo de Fatah y Hamas, ese crimen se castiga con la muerte. Si, por otro lado, Abbas quiere evitar ese destino, debe dar un giro de 180 grados y poner fin a la incitación antiisraelí que proviene, ante todo, de sus propios leales.