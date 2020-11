En la bendita memoria de Becky Sabah

A Becky Sabah hemos tenido el gusto de entrevistarla ya en varias oportunidades, más que nada sobre su trabajo como profesional, como psicóloga, al frente del Área de Discapacidad que se fundó en 1999 en la Kehilá (Comunidad Israelita del Uruguay), iniciativa en la que ella jugó un rol preponderante y absolutamente central .Hoy el área se llama Departamento de Inclusión y lleva el singular título “Jalomí”, que significa en hebreo “mi sueño”. El nuevo nombre fue producto de la emoción que significó para los usuarios del área el viaje realizado años atrás a Israel.

Hablar de este tema con Becky es, ineludiblemente, hablar de su propia visión de la discapacidad, que en su caso es producto del hecho que de pequeña sufrió de poliomelitis . Becky no se siente modelo pero irradia un mensaje ejemplar no sólo de la dignidad que puede tener cada ser humano independientemente de las limitaciones que le han tocado sino de apuesta por la vida. Cuando hablo con ella, no veo su silla de ruedas. La veo simplemente a Becky.

Y en esta segunda parte, Becky nos cuenta sobre una singular relación familiar que la ha traído a éste, su cuarto viaje a Israel: el cumpleaños 90 de su tío Isidoro Hadjez, hermano de su mamá, quien con su tía Raquel, han sido como otro par de padres para ella.

