La conexión uruguaya del medicamento israelí para curar Covid

En Israel celebran el desarrollo de remedios efectivos contra el Coronavirus, uno de ellos el del Profesor Nadir Arber del Centro Médico Sourasky (hospital Ichilov) de Tel Aviv. De todos los confines del mundo se conectan con él con gran interés. Y desde Montevideo, su colega y amigo, el Profesor Henry Cohen, se alegra por él, por la ciencia y por lo prometedor del medicamento.

Aquí nos lo cuenta.

En Antalya, cuando el Profesor Henry Cohen asumió como Presidente de la Organización Mundial de Gastroenterología, con dos colegas. A su derecha, el israelí Nadir Arber y a su izquierda, el sudafricano Bernard Levin que fue quien los presentó

P: Henry, cómo es tu relación con el Profesor Nadir Arber, que ha desarrollado el tan prometedor remedio para curar Coronavirus? Imagino que viene del hecho que ambos son gastroenterólogos.

R: Efectivamente, ambos somos gastroenterólogos y de allí viene el vinculo. La relación se remonta a mucos años atrás. Y es de amigos, por lo cual estamos en contacto frecuente. Nadir es un hombre muy inquieto, un innovador, siempre con ideas removedoras y pronto para compartirlas con sus amigos.

P: ¿Dirías que tienen un vínculo personal? Además, entiendo que no se conocen sólo por mail ¿verdad?

R: Además de nuestra amistad, tenemos un contacto científico. Él nos visitó para un congreso uruguayo de gastroenterología hace bastante tiempo y tuvo la gentileza de invitarme al israelí cuando fui nombrado Presidente de la Organización Mundial de Gastroenterología. Como era el primer judío en ocupar ese cargo, él como israelí sintió que debía agasajarme de ese modo. También me invitó a un congreso en Berlín en el 2013 sobre innovaciones en la especialidad. Y lo más trascendente quizás fue nuestra colaboración en su trabajo sobre la prevencion de los pólipos de colon con un antiinflamatorio, que culminó con un trabajo publicado en New England Journal of Medicine en 2006.

P: Evidentemente, no es una relación superficial¿Qué nos podés contar sobre lo que tú sabías acerca de lo que Nadir estaba haciendo? ¿Lo compartió contigo?

R: Efectivamente. El 25 de abril Nadie me escribió contándome su idea e invitándome a formar parte del Advisory Board, y me pidió que Uruguay incluyera pacientes. Así lo puso, te lo comparto textual:

“My drug is easy to produce in large quantities, and cheap!!!In a few weeks we can produce all the drug that the world needs! Currently, in Israel there are very few patients

I wish you to be on our advisory board!! There is a lot of potential!!”.

P: Traduzcamos. Te escribió que su droga era fácil de producción en grandes cantidades y también barata. Aseguraba que en pocas semanas podían producir la cantidad necesaria que el mundo necesita. Explicaba que en ese momento en Israel había muy pocos pacientes. Y un agregado que nos importa mucho destacar: te invitaba a formar parte de su Board de asesores, asegurando que el remedio tiene mucho potencial.

R: Exactamente. Te cuento que desde entonces seguimos en contacto permanente hasta mayo, cuando analizamos la situación con el Profesor de la Cátedra de Infectología el Dr. Julio Medina y concluimos que dada la situación epidemiológica de Uruguay, con pocos casos en ese momento, no podíamos ingresar al trabajo.

P: ¿Hoy te arrepentís de ello?

R: Creo que no cabe el término arrepentimiento aquí. Cuando él me escribió, teníamos 736 casos en todo el país. Ese mismo día cuando llegó su mensaje , había 3 nuevos casos confirmados. O sea no hay de que arrepentirse porque no teníamos pacientes para participar en esa iniciativa. Me habría gustado mucho participar, como participé en otros distintos proyectos suyos. Pero habría sido falta de seriedad aceptar participar sin tener pacientes. No podía aceptar tampoco estar en el Advisory Board sin poder incluir pacientes en la investigación. Por eso digo que no me puedo arrepentir de no haber aceptado, porque si lo hubiera hecho, eso habría ido contra mi forma de trabajar. Pero claro que me habría gustado poder hacerlo.

P: ¿Fuiste acompañando de alguna forma, desde lejos, por vuestra relación, el avance en el proceso? ¿O el anuncio de ahora te sorprendió?

R: Nada de lo que pueda hacer Nadir me va a sorprender porque su inteligencia y capacidad de trabajo le permite llegar a cumplir su objetivo muchas veces.

P: El Profesor Arber me contó que lo felicitaste. Más allá del vínculo personal ¿qué siente un médico cuando un colega alcanza un logro de este tipo?

R: Gran alegría, profunda satisfacción por él, por la ciencia israelí y por eso tan importante , que tanto se valoró en esta época de pandemia, que es la comunicación entre científicos.

P: ¿Entraría en el área de acción del GACH recomendar recurrir a determinado medicamento cuando hayan pasado todas las etapas experimentales? ¿O eso no les corresponde?

R: Cuando aparecen nuevos tratamientos, los grupos de GACH estudian las evidencias y producen su informe.

P: En la era de hoy,las comunicaciones son fáciles y los científicos comparten mucha información. Cuando de pandemia mundial se trata, eso es especialmente importante. ¿Qué podes contarme sobre tus contactos con expertos israelíes, en tu condición de miembro del GACH? El otro día me dijiste que han sido siempre muy generosos en compartir información con Uruguay.

R: Es cierto. En el tema vacunas hemos tenido varios intercambios y contribuido a que Uruguay diseñara mejor todo lo relacionado con la logística.

P: No puedo dejar de mencionar el dato recién publicado, según el cual hay un 82% de aprobación de parte de la ciudadanía a la gestión del GACH. ¿Sienten que la gente les hace llegar directamente ese sentimiento?

R: ¡ No se te escapa nada! Bueno, justamente leímos con Rafael y Fernando esta encuesta…

P: Rafael Radi y Fernando Paganini por cierto, tus compañeros en el GACH.

R: Así es. No vamos a negar que quedamos contentos de ver las cifras, pero nada iguala al contacto personal. Al agradecimiento permanente de personas desconocidas que nos dicen que se sienten más seguras.

P. Y en tiempos de pandemia, con tantas preocupaciones, eso es muy importante.

R: Sin duda alguna.