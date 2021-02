Esta abogada tiene las pruebas sobre la tendenciosidad anti israelí del Tribunal Penal Internacional

La abogada israeí Nitsana Darshan-Leitner, quien fundó en el 2003 el Centro Legal de Israel (llamado en hebreo Shurat HaDin), está acostumbrada a luchar con la ley como herramienta central. Contra el terrorismo y contra el BDS que pretende boicotear a Israel. En esta guerra contra la injusticia, debería tener de socios a organizaciones dignas en la comunidad internacional. Pero en lugar de ello, al dirigirse al Tribunal Penal Internacional, ve que éste se suma en la práctica a la parcialidad anti israelí.

Al haber decidido hace una semana un panel preliminar del Tribunal-por mayoría de 2 jueces frente a 1- que dicho organismo tiene autoridad para investigar a Israel por supuestos crímenes de guerra denunciados por la Autoridad Palestina, la Presidenta de Shurat HaDin no se queda en silencio. Es que Nitsana Darshan-Leitner tiene muy presentes todas las ocasiones en las que denunció ante el Tribunal crímenes del terrorismo palestino, sin que le presten atención ninguna.

Este es su testimonio y su análisis en la entrevista que nos ha concedido.

P: Nitsana, son varios los argumentos para criticar al Tribunal Penal Internacional por su reciente decisión. Pero comencemos con algo que tú has protagonizado personalmente. Has intentando en repetidas ocasiones denunciar crímenes del terrorismo palestino contra Israel ¿verdad?

R: En numerosas ocasiones. Y nunca nos han prestado atención.

P: ¿Con qué argumento desestimaron las demandas?

R:Simplemente hicieron caso omiso de ellas, sin argumento ninguno.

P: Eso basta para probar su tendenciosidad.

R: Absolutamente.

P: Pero en Shurat HaDin han protestado formalmente al respecto. Cuéntame por favor los detalles del tema.

R: El 18 de enero enviamos una carta formal a Saklaine Hedaraly, que encabeza el Mecanismo de Supervisión Independiente del Tribunal Penal Internacional, planteándole con mucha claridad por qué consideramos problemático el comportamiento del Tribunal, con total falta de transparencia sobre las demandas que le son presentadas inclusive por víctimas.

P: Ese no fue el único tema, pero concentrémonos en los ejemplos de ese aspecto.

R: Voy por orden con varios ejemplos.

- En setiembre del 2014, presentamos una demanda contra el jefe de Hamas Khaled Mashal por la ejecución de decenas de civiles palestinos que protestaron contra el régimen de Hamas en Gaza.

- En noviembre del 2014 presentamos una demanda contra el Presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abbas por su responsabilidad criminal por el disparo indiscriminado de miles de cohetes y morteros por parte de miembros de su facción Fatah hacia localidades civiles israelíes.

-En enero del 2015 presentamos tres protestas: contra Majid Faraj, jefe de la Agencia de Inteligencia General Palestina, por la tortura de palestinos inocentes en instalaciones de la AP, contra el sub Secretario del Comité Central de Fatah Jibril Rajub por su responsabilidad en el disparo de cohetes por parte de los Mártires de Al Aksa, parte de Fatah, y contra el Primer Ministro y Ministro del Interior Rami Hamdallah, por la tortura de palestinos

- En abril del 2018 presentamos una protesta contra los líderes de Hamas Khaled Mashal, Saleh al-Arouri y Zaher Jabarin por el reclutamiento de niños para participar en hostilidades contra Israel durante la así llamada “Gran Marcha del Retorno” en la frontera entre Gaza e Israel.

- En setiembre del 2018, una nueva demanda contra las mismas figuras de Hamas, por la destrucción de propiedad civil y del medio ambiente mediante dispositivos incendiarios que lanzaron desde Gaza y quemaron miles de acres en reservas naturales, áreas agrícolas y residenciales en el sur de Israel. Esta demanda fue presentada en representación de las víctimas de esos crímenes, o sea los agricultores del sur de Israel atacados por esos incendios.

P: ¿Y el Tribunal nunca respondió nada?

R: Llegaron cartas de confirmación de nuestras demandas, que en general repetían frases como “ Al parecer vuestra comunicación se refiere a una situación que ya está bajo examinación preliminar en la Oficina de la Fiscal.Será analizada en este contexto, con la ayuda de otras comunicaciones relacionadas y otra información disponible….Apenas se tome una decisión acerca de si existe una base razonable para proceder con una investigación, le asesoraremos de inmediato y le daremos razones para la decisión”.

P: Suena igual a no decir nada. Y nunca realmente se hizo nada.

R: Nada. Como nunca recibimos reacciones de la Oficina de la Fiscal, nunca en 5 años, en noviembre del 2019 escribimos a la oficina de la Fiscal, protestando por el hecho que no nos había respondido nada sobre nuestras demandas y recordando que las figuras mencionadas continuaban violando el Derecho Internacional Humanitario con impunidad. En esa nueva comunicación destacamos que dos semanas antes centenares de cohetes habían sido lanzados hacia localidades civiles israelíes, incluyendo la ciudad de Tel Aviv, y que esto se sumaba a otros miles de cohetes y morteros, además de otros atentados terroristas contra civiles que los palestinos habían realizado desde el 2014.

P: Pero esa no fue la única queja ¿verdad?

R: Así es. Destacamos también el hecho que mientras la oficina de la Fiscal había ignorado nuestros materiales sobre los ataques a civiles israelíes, ella sí se había reunido repetidamente con ONGs que habían denunciado a Israel e inclusive con el Presidente de la AP Abbas, aunque era uno de los demandados. Y por cierto, mucho más.

P: La situación no cambió y en el interin la Fiscal pidió al tribunal de 3 jueces determinar si tiene jurisdicción para investigar el tema israelo palestino.

R: Ese pedido de la Fiscal fue en diciembre del 2019. Pero ninguno de los temas tratados en nuestras presentaciones fue incluido en esa petición. Por lo tanto, en enero del 2020 volvimos a dirigrnos a la Fiscal, concentrándonos esta vez en el sistema de pagos a terroristas presos y sus familias. Proporcionamos cientos de páginas de evidencias sobre el mismo y sobre la responsabilidad de la AP.

P: ¿Pero la Fiscal no hizo nada con todo esto?

R: Como no recibíamos respuesta ninguna, nos abocamos a estudiar a fondo diferentes informes de la oficina de la Fiscal.

El tema de las ejecuciones ilegales estaba incluido en el informe de la Fiscal del 2015, aunque sólo lo relacionado a la ejecución de 20 civiles durante el operativo en Gaza en el 2014, y luego se abandonó el tema.

Sobre la responsabilidad de Abbas y Rajoub por los ataques a civiles en el 2014, no mencionan para nada a Fatah sino que usan el término general “grupos palestinos armados”.Rehusó tratar el tema de la responsabilidad de superiores por los actos de sus subordinados. Y en el caso de los incendios, los trató en un informe únicamente en el contexto de las “Marchas del Retorno” en la frontera de Gaza, a pesar de que el fenómeno continuó en forma independiente, como “terrorismo de los globos”, durante años. El tema no fue incluído en la lista de los que pensaba investigar.

Sobre el uso de niños en hostilidades, ignoró el tema completamente y lo único que incluye como parte de la investigación es la respuesta israelí a los disturbios en la frontera.

Y además…

P: ¿Concibes que haya algún argumento jurídico válido por el cual hayan decidido que tienen autoridad para juzgar a Israel?

R: Ninguno. Está claro que es una decisión política. Recordemos que ya en el 2012 la Fiscal alentó a los palestinos a dirigirse al Tribunal Penal Internacional , les indicó cómo hacerlo. Lo hizo a través de un artículo en el periódico The Guardian, llamándoles explícitamente a dar el primer paso y sumarse al tribunal.

P: Una pregunta, como abogado del diablo. ¿Qué responder a quienes alegan que Israel no se sumó al Tribunal precisamente para tratar de no ser investigado?

R: El Tribunal Penal Internacional no es un reino superior. Fue creado por una convención de 128 países que así lo decidieron. Si quieren hacer juicios, que lo haga en esos 128 países, que no tienen derecho a dirigir el mundo.No pueden atribuirse una autoridad que no tienen.Y menos sobre Israel, que tiene un régimen jurídico ordenado que investiga siempre que hay sospecha de actitudes indebidas en combate por parte de sus efectivos.