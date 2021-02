La sorpresa y alegría del científico uruguayo Adrián Krainer, galardonado por Israel

Cuando el Profesor Adrián Krainer vio días atrás la llamada que estaba entrando en su celular, que indicaba provenía de Israel, ni se imaginó que en línea estaba la Directora Ejecutiva de la Fundación Wolf para informarle que era uno de los galardonados con el premio de este año por sus investigaciones científicas con ARN. Y considerando el gran prestigio de este premio internacional de Israel, no era una sorpresa para subestimar.

Este científico uruguayo radicado desde los 18 años en Estados Unidos, ex alumno del liceo Zorrilla y luego del Instituto Yavne, ex javer (miembro) del movimiento juvenil Hanoar Hatzioni , ya ha sido galardonado repetidamente por sus logros. Es un placer entrevistarlo por tercera vez dado que su carrera nos da motivos para ello. Nos atiende y responde con su sencillez característica.

P: Adrián, ante todo felicitaciones. ¿Te lo esperabas?

R: No, para nada. A veces hay situaciones en las que uno sabe que algo determinado tiene que decidirse en ciertas fechas, pero no tenía en mente para nada algo así. Realmente una gran sorpresa.

P: Y dicen que el Premio Wolf puede ser una antesala del Premio Nobel, porque por lo menos un tercio de quienes lo recibieron, luego recibieron en la misma disciplina, el Nobel. ¿Qué te parece?

R: Es cierto que dicen eso, es verdad. Y las dos mujeres que lo recibieron el año pasado, al mismo tiempo recibieron el Nobel. ¿Qué te puedo comentar? Eso siempre es muy improbable. Quizás ahora sea un poco menos improbable.

P: Ahí te pediré otra entrevista.

R: ¡Muy bien!

P: Adrián, cuando hablamos por tu galardón con el “Breakthrough Prize in Life Sciences” en el 2019, en una de las fotos que me mandaste para publicar, había una niña, Emma, con AME (Atrofia Muscular Espinal) para la que tú y tu colega el Dr. Frank Benett desarrollaron el fármaco Spinraza. En ese momento, no había ningún otro remedio para ayudar a quienes sufrían de esa dolencia. ¿Se ha hecho algo más al respecto?

R: Te cuento ante todo que hace un par de días Emma cumplió 8 años. Sigue por suerte muy bien, puede estar parada, aunque con unos bastoncitos que le sirven de ayuda. Fue una gran cosa poder mejorar el estado de mucha gente con esa enfermedad. Ahora no trabajamos ya tanto en esa enfermedad, salvo en algunos aspectos digamos mecánicos. Tenemos un vínculo al respecto con un laboratorio de Buenos Aires, pero desde el punto de vista de la terapia, el trabajo ya terminó. Ahora afortunadamente ya hay tres medicamentos aprobados para la misma enfermedad. Siempre es bueno que haya diversas opciones. Y te diré que siempre me mantengo en contacto con pacientes en Uruguay, Argentina y otras partes del mundo, que recibieron el medicamento. Lo mejor, siempre, es el seguimiento de los pacientes.

P: ¿Cuán común es la enfermedad hoy en día?

R: Mucho menos común que antes, casi ha desaparecido porque hoy en día se puede saber ya en los recién nacidos, a través de un determinado análisis de sangre, si tienen la enfermedad. Y al poder darse un tratamiento de inmediato, la persona se desarrolla casi normalmente. El remedio que desarrollamos sigue ayudando y está claro que cuando el tratamiento se inicia muy temprano, sus beneficios son mucho mayores.

Tengo un amigo en Alemania, de 40 años, que tiene Atrofia Muscular Espinal. Es un artista que ha estado siempre en silla de ruedas. Es increíble lo que hace, tanto esculturas como pinturas, usando sus pulgares. Empezó a tomar el remedio pero claro que ya cuando la enfermedad estaba muy avanzada. De todos modos , aunque ya no puede haber una enorme mejoría, me ha dicho que comienza a mover dedos que hace añares no podía mover. El problema es que cuando se comienza cuando ya está muy avanzado, ya se perdieron muchas neuronas.

P: Y ahora están seguramente con otras investigaciones.

R: Así es. En el laboratorio, cada uno tiene su proyecto…hay unos 10 al mismo tiempo. Una de las cosas en la que estoy trabajando ahora es una enfermedad que sufren solamente los judíos ashkenazíes, que se llama disautonomía familiar. Es muy poco común. Hoy en día hay unos 310 pacientes, la mayoría en Israel y Nueva York, algunos en México. Es una enfermedad brava.

Tenemos una droga del mismo tipo que el Sinrasa pero apropiada a esta enfermedad pero es muy difícil conseguir a las compañías de biotecnología que inviertan en estudios químicos sabiendo que no recuperarán la inversión porque no hay suficientes pacientes. Es un gran problema.

A veces , sin embargo, logran aprobarse criterios especiales para enfermedades raras.

También estoy trabajando en una investigación de cáncer de hígado, que tiene buenas perspectivas pero aún puede demorar años. Se trata de encontrar la debilidad de células cancerígenas,pero el problema es que si no se logra matar a absolutamente todas, vuelven. Luego pensamos extenderlo a un tipo de cáncer de cerebro que afecta niños , una enfermedad horrible que mata muy rápidamente .Algunos de los proyectos en mi laboratorio se refieren a aspectos de la ciencia básica, para entender distintos aspectos del ARN mensajero. Otros están destinados a desarrollar nuevos fármacos o nuevas perspectivas.

¿Y la vacuna?

P: Mencionaste el ARN mensajero y no puedo evitar una asociación…

R: Con la vacuna…

P: Claro, porque la de Pfizer está basada en tecnología de ARN.

R: Es cierto, pero no es lo mismo porque nosotros trabajamos con ARN como mensajero natural y cómo se lo genera normalmente, mientras que la vacuna es bastante distinta, se prepara fuera de la célula, en el tubo de ensayo y le introducen ciertas modificacione spara que pueda funcionar como vacuna . La tecnología de ARN para la vacuna es muy interesante. No se puede descartar algún riesgo, pero dadas las alternativas, yo no dudé en absoluto en vacunarme. El sábado recibí la primera dosis.

Y quería comentarte que Israel está evidentemente en la vanguardia. Creo que llegará antes que el resto a ¾ de la población vacunada. Es clave para poder demostrar que esto va a funcionar . Espero que así sea, porque si no, estamos en serios problemas. Si funciona, es la salvación.

P: ¿Qué opinión te merece el fenómeno de la gente que rehusa vacunarse?

R: Hay gente anti vacunas, que no quiere nunca vacunarse contra nada, ni contra sarampión o cosas similares. Desde mi punto de vista, la vacunación es uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad. Entre vacunas y antibióticos se han salvado milones de vidas. Pero además, no es sólo una decisión personal, es una cuestión de salud pública. Cuando uno decide no vacunarse, está afectando al resto de la sociedad.

P: Y eso no significa que no haya riesgos. Pero la pregunta es qué es peor ¿verdad?

R: Exacto. Históricamente, ha habido vacunas que causaron problemas pero en general ,lo más claro es que salvaron millones de vidas.Y en este caso ¿cuál es la alternativa? Aquí, en Estados Unidos. Ya hay más de medio millón de muertos por Coronavirus. Todo medicamento o vacuna implica cierto rieso, pero uno tiene que medir el riesgo de recibirlo, frente al riesgo de no.

P: Entre quienes se oponen a la vacuna, uno de los argumentos es que se la produjo muy rápido, demasiado rápido.

R: Es cierto que se hizo la vacuna en poco tiempo, un record. No hubo tiempo para realizar estudios clínicos completos, que llevan años. Por ejemplo, ver por separado la influencia en distintas edades, en niños. Sé que puede haber cierto riesgo, no digo que no,pero el riesgo de no hacer nada es indudablemente pésimo, mucho peor. Es muy probable que sigan surgiendo variantes. Hay que controlar esto lo antes posible. Es una suerte que pudieron desarrollar la vacuna con rapidez.

P: Por otro lado, expertos han explicado que la tecnología no es realmente nueva, está en desarrollo y uso desde hace ya por lo menos 9 -10 años, y que el tema de la rapidez con que se logró la vacuna también pasa por el hecho que se destinaron sumas millonarias a ello, por la urgencia del tema.

R: Esto es cierto. La tecnología ya estaba en desarrollo. Había cierta experiencia clínica. Lo que permite ahora esta tecnología es incorporar más información que pueda servir después también para un nuevo patógeno. Es cierto que los gobiernos y las compañías han puesto muchos fondos y eso influyó. Claro que se podría hacer estudios clínicos a más largo plazo, con mayor cantidad de gente, con distintos grupos. Aquí se saltearon un poco, el proceso no fue el de siempre sino que se recibió una autorización de emergencia. Es que nadie puede discutir los enormes riesgos de no hacer nada.

P: Pero las fake news circulan intensamente y convencen a no poca gente.

R: Quisiera comentar una de las cosas puntuales respecto a las fake news que circulan. Uno de los argumentos contra la vacuna es que se integra al ADN de la persona. Pues no, está claro que no, eso no es cierto.

El vinculo con el Pasteur

P: ¿Seguís manteniendo vínculo con el Institut Pasteur?

R: Así es. Sigo en el Consejo internacional del Pasteur. Justamente hace unos días tuvimos una reunión por zoom para evaluar a unos jóvenes postulantes para un cargo determinado, por 4 años. Se entrevistó a varios candidatos, todos muy buenos. Tengo una muy buena relación con el Pasteur. Lástima que ahora no se puede hacer personalmente. Desde marzo no me he movido de aquí.

P: Hablando del Pasteur, tuvo importantes logros en la lucha contra la pandemia.

R: Así es. Me siento muy orgulloso de ellos, que enseguida dieron los pasos necesarios para implementar el testeo propio en Uruguay. Además, Uruguay controló muy bien la situación de la pandemia durante mucho tiempo. Ahora la cosa está un poco más difícil, pero está volviendo a bajar. Hay que aguantar el máximo tiempo posible hasta que se pueda llegar a vacunar. Por suerte es ya el próximo mes.

Además esta este grupo de asesoría…

P: El GACH. Allí está nuestro amigo común Henry Cohen, con el Profesor Rafa3l Radi y el Ing. Fernando Paganini.

R: Así es. Una vez me dijo Henry que le avise si mi madre, que vive en Montevideo, precisa algo. Y le respondí “¿Qué más te puedo decir? Lo que ya hicieron para todos en el país, la beneficia a ella también”.

P: Muy cierto.

R: Te diré que hablando desde Estados Unidos, donde en los últimos cuatro años o se respetaba la opinión de los científicos y médicos y la política manipulaba toda la información, es muy bueno ver cómo hicieron las cosas en Uruguay. Y la población lo valora.

Justamente, volviendo al Premio Wolf , algo que me gustó que al ser la ceremonia de anuncio del premio en la residencia presidencial, con la presentación personal del propio Presidente, el mensajes es que la sociedad israelí valora mucho la importancia de la ciencia y la creatividad artística.

P: Hablando de creatividad artística, el Premio Wolf se da este año en el campo de la música al muy famoso Stevie Wonder

R: ¡Sí! De eso habla todo el mundo.

P: ¿No te molesta que todos hablen de él y menos de tu premio?

R: (Risas) No, para nada. Está muy bien. Te cuento que en aquel premio del 2019, también había actores famosos invitados, aunque no eran los galardonados, y me parece que así la ceremonia despertaba más interés. Eso también puede resaltar que la ciencia es importante.

P: Sería original combinar ambas cosas. Adrián ¿recibirás el premio personalmente?

R: Debería ser en junio. La pregunta es si hasta ese entonces se podrá. Ojalá que sí. Si es así, nos vemos en junio.

P: Ojalá. Gracias por todo Adrián. Una gran alegría volver a hablar contigo.

R: Gracias a ti.