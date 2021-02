Israel llegó a 4 millones de vacunados

Como es común con la pandemia actual, los momentos que simbolizan progreso y esperanza suelen combinarse con otros que preocupan. Y mientras se confirma que Israel ya vacunó a más de 4 millones de personas, está claro que hay un enorme aumento en la cantidad de niños contagiados de Coronavirus e internados por ello. Según el Ministerio de Salud Pública, eran 58 los niños de hasta 4 años internados en el mes de marzo 2020 y en este momento son 518, aunque afortunadamente, la enorme mayoría se hallan en estado leve. Sin embargo, también ha habido un aumento en los graves de hasta 18 años: 5 en la primera ola y 45 en la tercera, la actual.

Mientras tanto, al visitar el Primer Ministro Biniamin Netanyahu un centro de vacunación en Jerusalem, se encontró con un ciudadano presentado como el vacunado número 4 millones. Evidentemente, en ese mismo momento había otras muchas personas vacunándose en diferentes partes del país, que también habrían podido ser presentadas de esa forma. Pero toda campaña precisa símbolos y ello recayó sobre el hombre al que le tocó fotografiarse junto a Netanyahu con el cartel “yo soy el vacunado 4.000.000”.

El Primer Ministro aprovechó la ocasión para reiterar un llamado que había formulado ya este lunes: “Quisiera dirigirme desde aquí a los aproximadamente 570.000 ciudadanos mayores de 50 años que aún no se han vacunado. Recordemos que casi el 100% de los muertos y enfermos graves son de este grupo”, recalcó. “Cuando ustedes no se van a vacunar por esta pequeña inyección que no tiene ningún significado y que en el peor de los casos provoca efectos secundarios de incomodidad por algunas horas, se están arriesgando a morir o a sufrir efectos que pueden durar toda la vida, si se enferman”, advirtió.

Netanyahu agregó: “La primera razón para ir a vacunarse es el peligro de no hacerlo, incomparablemente mayor que la pequeña incomodidad de la inyeccion de la vacuna. Y la segunda razón para vacunarse es que ahora estamos abriendo el plan del pasaporte verde. En ese marco, quien se vacune podría ir a disfrutar de obras de teatro, películas, eventos deportivos, viajes al exterior, restaurantes y mucho más”.

Netanyahu insistió: “La tercera razón es más importante aún: no sólo se salvan a ustedes mismos. Si no se van a vacunar, muchos de ustedes se enfermarán gravemente, con lo cual imponen un desafío a los hospitales, lo cual nos obligaría a declarar un nuevo cierre. Por lo tanto, para cuidar vuestras vidas y permitirnos a todos volver a la vida, vayan a vacunarse. Por favor, háganlo ahora y saldremos del Coronavirus.”.