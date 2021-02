El Rabino de los EAU, Dr. Elie Abadie, de Beirut a México, NY y Dubai

El Rabino Dr. Elie Abadie parece vivir varias vidas en una.

Desciende de un lineaje rabínico que se remonta al siglo XV en España y Provence. Tras la expulsión de los judíos de España en 1492, sus antepasados migraron diversos puntos geográficos, pasando a Italia, los Balcances, Grecia, Turquía, y finalmente al mundo árabe, Siria y Líbano.

Nació en Beirut, donde vivió hasta los 10 años, al decidir la familia abandonar el país percibiendo que estaba por estallar una guerra civil. Creció en México, que sigue estando en su corazón tanto por lo vivido como por el hecho que tiene allí familia muy cercana a la que visita todos los años. Luego se instaló en Estados Unidos, donde fue un multifacético estudiante. Primero, se graduó en Ciencias de la Salud, luego en Estudios Bíblicos, posteriormente se diplomó en docencia del idioma hebreo haciendo también un Master en Filosofía en 1986. En el mismo año fue ordenado Rabino y cuatro años más tarde se recibió de Médico.

Se ha desempeñado en variados roles tanto como rabino fundador, asesor rabínico y líder espiritual de distintas sinagogas en la zona de Nueva York y fue meimbro de la Directiva del Consejo Rabínico de Estados Unidos. Es miembro de la Directiva del Museo de las Diásporas en Tel Aviv (Beit Hatfutsot) y Director de Estudios judaicos Sefaradíes en la Yeshiva University . El Judaísmo Sefaradí es precisamente uno de los temas sobre los que más ha disertado, además de filosofía, Derecho y ética médica.

Y desde hace tres meses, es el Rabino de los Emiratos Árabes Unidos, por lo cual se instaló con su esposa en Dubai hace tres meses. Sus hijos ya son grandes y estudian y trabajan en el exterior.

Al anunciarse esta semana la formación de la Asociación de Comunidades Judías del Golfo, solicitamos al Rabino Elie Abadie una entrevista, para adentarnos en el significado de su nuevo desafío y en los pormenores de la vida judía en la región.

Comenzamos recordando que esta es sin duda un nuevo eslabón en una interesante carrera como rabino.

La Asociación de Comunidades Judías del Golfo tiene como objetivo principal fortalecer a todos los judíos de la región, tanto los que ya se encuentran en marcos comunitarios organizados como en los Emiratos y Bahrein, como a los que se encuentran como individuos separados en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Omán.

“Como comunidades más grandes, la de los Emiratos y Barhein tienen más servicios que ofrecer “pero estoy seguro que también los demás tendrán algo que puedan ofrecer a esta alianza”, comenta el Rabino Abadie.” Con el tiempo lo sabremos, pero por lo pronto yo ofreceré los servicios religiosos rituales a todas las comunidades , tanto para Bar Mitzva, casamientos, circuncisión o sea brit milá”. De todos modos, explica, está en proceso de organizar estos servicios en forma fija también para la comunidad judía emiratí, que es la más grande.

Celebrando Janucá en los Emiratos

Con Houda Nonoo, miembro de la comunidad judía bahreini y ex Embajadora de Bahrein en Estados Unidos

Preguntamos de cuántos judíos estamos hablando.

Uno de los temas básicos donde hay una comunidad judía que quiere respetar sus normas, es la comida kasher.

Preguntamos qué servicios comunitarios ya funcionan en los Emiratos.

“Ya tenemos pues un rabino local, los servicios de rezo dependiendo de la pandemia, dos restaurantes kasher y dos catering kasher”, nos cuenta Abadie. “Poco a poco vamos estableciendo la Arabian Kosher Certification Agency para certificar a los hoteles de comida kasher y los productos que llegan. También se está estableciendo un Beit Din, un tribunal rabínico, para toda la comunidad del Golfo”.

Y con todo esto ¿cómo es la jornada del Rabino Abadie en Dubai?

Junto a Ahmed Sultan bin Solayem, colocando la mezuzá en la sede local del Israel Diamonds Exchange en Dubai

Nos preguntamos qué incidencia ha tenido la firma de los Acuerdos de Abraham entre Israel, los Emiratos y Bahrein, en este empuje a la vida judía en el lugar.

Con Hassan Sajwani y el Dr. Majid al-Sarrah, grandes defensores de la paz con Israel

El Rabino Abadie llegó hace 3 meses a Dubai, pero no sintió nunca que aterrizaba en un mundo que le resultaba extraño.

Y vale la pena conocer su trasfondo personal, sus orígenes en la región

Cuando de raíces se habla, hay que incluir a México en la historia

Hablando de la vida personal, no podemos dejar de lado la singular combinación entre la condición de rabino y de médico, otra ocasión para aprender sobre historia judía.

Por más que el Rabino Dr. Elie Abadie ya conocía este mundo, tras haber vivido en México y Estados Unidos, se nos ocurre preguntarle si acaso en algún momento en los últimos meses pensó cómo es que se adentró en una aventura quizás alocada como la actual.

“Nuna pensé que esto es una locura”, responde sonriente. “En Dubai se vive bien. Es una ciudad bella, el clima es increíble, la ciudad es limpia, no hay pobreza, no hay gente sin hogar por las calles, el ambiente es bellísimo. Y no menos importante, la gente. Todos te dan la bienenida, no hay ninguna forma antisemitismo, yo puedo ir por la calle con la kipá puesta y la cabeza alta sin problemas, uno se siente bien aquí”, asegura. Y como en la era de las comunicaciones no hay problema para conectarse rápidamente con la otra punta del mundo global de hoy, se puede hablar con quien uno necesite en cualquier momento.

Con este resumen, no sorprende su mensaje final.