Otra mirada a la heroína de Purim

El precepto central de Purim es escuchar Meguilat Ester: la historia de cómo estuvimos a punto de ser exterminados y cómo de pronto nuestro destino cambió. Nada que no conozcamos de nuestra historia a lo largo de los siglos. Sin embargo, en el Libro de Ester no hay intervención divina. La trama se construye en torno a personajes y sus vínculos; el desenlace de la historia tiene algo de fortuito pero la intervención personal es determinante.

Desde esta perspectiva, además de “escuchar” la Meguilá, este año desde la NCI en Montevideo proponemos una lectura más desafiante de la misma. En particular, a través de su personaje central, nuestra clásica y amada Malkat Ester. En tiempos de feminismo, #metoo, y temas de género, este personaje puede fungir tanto como Reina de Belleza en un concurso, como de paradigma cultural. “Ester, a Journey of Gender and Identity”, es la propuesta que trae la NCI en forma exclusiva para Uruguay y Sudamérica.

Será el próximo miércoles 24 de febrero a las 18:55 hora uruguaya puntual, vía zoom (inscripción previa) o Facebook Live. La particularidad de la conferencia es que será exclusivamente en inglés, con abundantes citas y referencias en hebreo, en vivo, desde Israel, a cargo de la Profesora Orit Avnery, PhD. No habrá traducción al español; su inglés es sumamente accesible, ella permanentemente está enseñando en inglés desde Israel para audiencias en todo el mundo. Al final de la exposición de Orit habrá lugar a preguntas y comentarios vía chat en Zoom.

Orit Avnery es conferencista sobre Tanaj en el Instituto Shalem y es investigadora en el Centro Kogod para Pensamiento Judío Contemporáneo en el Instituto Shalom Hartman en Jerusalém. Tiene título de grado y MA de la Universidad Hebrea de Jerusalém y obtuvo su PhD en Estudios Bíblicos en la Universidad de Bar-Ilan. Su libro "Mujeres Ambiguas: Pertenencia y Alienación en los Libros de Rut y Ester" fue publicado en 2015. Orit vive con su familia en Alon-Shvut.

El desafío de esta actividad es múltiple: para Orit, enseñando por primera vez a un público latinoamericano y no angloparlante; para nosotros, escuchando en inglés a una israelí; pero sobre todo, el desafío está en poder acceder y escuchar a quienes están estudiando y trabajando nuestras fuentes desde lo académico en su trabajo de difusión de ideas, riqueza de conceptos, y la inagotable fuente de significados e inspiración que nuestros textos pueden ofrecernos. Orit, como muchos de sus colegas, son académicos de primera línea dedicados a difundir sus propuestas, no a que queden circunscriptas al ámbito de la academia exclusivamente. Es una oportunidad única de ser parte.

Miércoles 24, 18:55.

Están todos invitados a sumarse mediante Facebook Live NCI Uruguay, o

https://us02web.zoom.us/j/83112298723?pwd=cnpxK3loNXJQckkvVEJydkdHUUQrZz09

ID de reunión: 831 1229 8723

Código de acceso: 828035