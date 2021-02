Política de Israel en la administración Biden

La política de Estados Unidos hacia Israel se mantiene bastante consistente a pesar de los cambios de administración. Incluso después de la "gira de disculpas" del presidente Barack Obama por el mundo árabe a principios del primer mandato de su presidencia, y su intento de último minuto de forjar un estado palestino de facto a través de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. 2334: la política oficial de Estados Unidos hacia Israel no cambió significativamente. Eso se mantuvo cierto a pesar de los esfuerzos de Obama y la aversión personal palpable entre él y el líder israelí Benjamin Netanyahu.

La política de Estados Unidos hacia los vecinos de Israel es lo que ha definido el carácter de la relación de cada administración con el Estado judío. La administración Obama estaba ansiosa por mejorar la posición de Estados Unidos entre las naciones musulmanas del Medio Oriente. Su administración negoció un acuerdo nuclear (JCPOA) con los mulás iraníes que fue malo para Estados Unidos (que descubrió que solo había legitimado el régimen que el Departamento de Estado de Estados Unidos llamó "el peor estado patrocinador del terrorismo en el mundo") y malo para Israel. (el acuerdo permitiría a Irán, después de unos años, convertirse en una potencia nuclear en toda regla). Ese acuerdo fue una de las muchas razones del éxito de la campaña del presidente Donald J. Trump en 2016.

Entonces, ¿qué significa la nueva administración del presidente Joe Biden, vicepresidente de Obama, para el futuro de Israel? Para empezar, una segunda vida para ese mal trato con Irán. La administración Biden ya ha prometido devolver a Estados Unidos al JCPOA, siempre que Irán vuelva a aceptar cumplir sus términos. Los iraníes, basados ​​en un historial bien establecido, probablemente no respetarán esos términos. Eso ciertamente creará fricciones no solo con Israel, que tiene todo que temer de un enemigo jurado con armas nucleares tan cerca de casa, sino también con muchos de los vecinos sunitas de Irán, que también están alarmados por la perspectiva de un Shi con armas nucleares. 'ite, aspirante a hegemonía en la región.



Los periódicos israelíes ahora informan sobre los planes de preparación de las Fuerzas de Defensa de Israel para una posible opción militar para "socavar los esfuerzos nucleares de Irán o, si es necesario, contrarrestar la agresión iraní, que pronto se presentará al gobierno". Solo tres semanas después de la elección de Biden, el principal científico nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado en las afueras de Teherán por lo que los iraníes dijeron que era una ametralladora controlada por satélite. Las autoridades iraníes culparon públicamente a Israel por el asesinato. Israel ve claramente una amenaza de la búsqueda de Irán de uranio enriquecido más allá de los niveles necesarios para usos civiles. No solo Israel, sino un buen número de estados árabes y musulmanes de la región tampoco quieren que se devuelva ese trato.



No solo la seguridad de Israel, sino la estabilidad en todo el Medio Oriente está en juego. La forma en que Biden y su equipo diplomático entrante manejen esta prueba temprana dirá mucho sobre sus prioridades y enfoque. En su primer día completo en el cargo, la administración tuvo que retroceder un cambio "inadvertido" que alguien hizo en la biografía de la cuenta de Twitter del embajador de Estados Unidos en Israel, que decía brevemente "Israel, Cisjordania y Gaza" antes de volver a cambiar. .



Biden y su secretario de Estado, Antony Blinken, claramente no querrán distraerse del resto de su agenda con una guerra entre Israel e Irán, o cualquier otra persona.



Junto con la amenaza iraní, Israel, como siempre, enfrenta su problema palestino. Sin embargo, los últimos años han demostrado que los condados árabes parecen cansados ​​de una intransigencia palestina que solo ha frenado a todos. Blinken ha criticado anteriormente a los líderes palestinos: en particular, parafraseó la broma del ex ministro de Relaciones Exteriores israelí Abba Eban de que "nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad" en la búsqueda de una solución pacífica con Israel. Muchos observadores esperan que la política oficial de Biden hacia los palestinos se parezca mucho a la de Obama o Bill Clinton. Ni Clinton ni Obama tuvieron éxito de manera sostenida, pero para los demócratas cansados ​​de todo lo relacionado con Trump, una falta prolongada de progreso podría parecer más atractiva que continuar construyendo una coalición exitosa en la región.



Más que sus predecesores demócratas, el presidente Biden se enfrenta a fuerzas pro palestinas y antiisraelíes dentro de su propio partido. Tarde o temprano, el "escuadrón" incondicional en la Cámara que incluye a las representantes Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Presley e Ilhan Omar, además de algunos jugadores nuevos, sin duda intentará presionar a Biden para que apacigüe a su ala radical. Sucumbir a esa presión probablemente empantanaría y contaminaría no solo su nueva administración, sino también la nueva paz que ahora está floreciendo en el Medio Oriente.



Muchos problemas domésticos esperan la atención de Biden, desde las convulsiones económicas provocadas por la pandemia de COVID-19 hasta las tensiones raciales de los extremistas tanto de izquierda como de derecha. Para los demócratas, los problemas ambientales como el cambio climático permanecen en su mente. A nivel internacional se avecina el adversario más depredador de Estados Unidos: China. Biden haría bien en ser resuelto y duro con Beijing, aunque solo sea para distraer la atención pública de las revelaciones sobre la participación de su hijo Hunter en empresas vinculadas al gobierno chino. El propio Biden todavía enfrenta malas noticias a partir de los resultados de una investigación del FBI sobre los negocios de su hijo. La amenaza de revelaciones aún más dañinas relacionadas con su hijo sería otra razón más para que Biden quiera poner la política de Israel en un patrón de espera mientras atiende asuntos más urgentes.



Incluso si a uno no le gusta Trump, los recientes avances en una paz cálida traídos por los Acuerdos de Abraham representan una esperanza verdaderamente nueva para la región y, significativamente, una nueva disposición de las naciones árabes para finalmente dejar atrás una hostilidad antigua y obsoleta. ¿Será la administración Biden tan miope como para dejar caer la pelota sobre esta iniciativa simplemente porque está asociada con una administración anterior que ahora resulta desagradable? ¿O, en cambio, apostará por un legado basado en aún más éxitos, y quizás incluso en un Premio Nobel de la Paz, fomentando una interdependencia aún mayor entre los vecinos regionales de Oriente Medio?