Hadassah, el primer hospital israelí que impedirá a personal médico no vacunado entrar en contacto con pacientes

Hace ya varias semanas que el efecto positivo de la vacuna de Pfizer-por ahora, la única que se administra en Israel-está clarísimo en la reducción de los contagios, no sólo en la gravedad de la enfermedad. Eso tiene especial importancia, entre otros sitios, en los hospitales, en los que los 40.000 miembros de los equipos médicos atienden a pacientes de todo el país.

Si bien el porcentaje de vacunación de los equipos médicos supera el promedio en la población en general, no todos sus miebros corrieron a inocularse .

Pues en el Hospital Universitario Hadassah de Jerusalem, el Director General Profesor Zeev Rotshtein ha decidido que todo aquel que no se haya vacunado y no tenga una constancia médica que lo justifique o que muestre que ya tuvo Coronavirus y se recuperó, no podrá atender a ningún paciente.

Profesor Zeev Rosthtein, Director General del Hospital Hadassah de Jerusalem

La medida entra en vigencia el domingo 7 de marzo. Hadassah es el primer hospital en tomar esta decisión.

El Profesor Rotshtein explicó a los directores de los distintos departamentos que el peligro de contagio es muy significativo entre quienes no están vacunados.

Las excepciones son aquellas personas que participaron en los experimentos del Instituto de Investigación Biológica de Nes Tziona que desarrolla la vacuna israelí , marco en el que recibieron dos dosis, y que confirmaron en estudios serológicos que desarrollaron anticuerpos. Además, claro está, quienes ya tuvieron Covid-19.

“Soy plenamente consciente de la tensión entre los derechos individuales y la responsabilidad pública y profesional de todos los funcionarios del hospital”, dijo el Profesor Rotshtein . “Y yo opto por la responsabilidad que recae sobre todos nosotros respecto a nuestros pacientes. Debemos actuar con especial cautela cuando atendemos enfermos. Precisamente esos enfermos son el público débil al que hay que proteger”.

El Director General de Hadassah opinó que también los maestros de escuela y jardines de infantes deben vacunarse “para proteger a los niños en esos marcos y a sus propios hijos”.

“Estoy orgulloso del hecho que la mayoría absoluta de los equipos de Hadassah-médicos, enfermeras y administrativos- ya se han vacunado con las dos dosis”, recalcó Rotshtein, destacando que se trata de más del 95%. Este es el porcentaje más alto de todos los hospitales de Israel. “Son menos de 300 los que aún no lo han hecho, y como parte del esfuerzo en este sentido, todos han sido invitados a otro encuentro por Zoom con el director del Departamento de Prevención de infecciones en Hadassah. También pueden dirigirse a las comisiones que tratan los casos extraordinarios y consultar con autoridades en la materia”, agregó el Profesor Rotshtein. “Juntos, completaremos nuestro exitoso operativo de vacunación”.

En una entrevista en el canal 12 de la televisión israelí, el Profesor Gabi Barbash, ex Director del Ministerio de Salud Pública de Israel, uno de los expertos más consultados en el año de pandemia sobre distintos aspectos de la situación, dijo que “un médico que no se vacuna , ante todo, me decepciona , porque aquí hay un problema de conocimiento e información sobre la vacuna, que es sumamente segura”.