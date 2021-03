Periodista argentino expone las redes secretas promotoras del discurso de odio en español

El periodista argentino Julio López , que se autodeclara “hacktivista”, enamorado de la tecnología y la investigación periodística, ha dedicado mucho tiempo en los últimos años a exponer redes promotoras del discurso de odio y racismo en español gracias a un programa que escanea este tipo de narrativa.

En su país se abocó a diferentes tipos de investigaciones relacionadas a temas de orden interno en Argentina. Y con este proyecto, cruza fronteras y advierte sobre los peligros de los discursos de odio.

La organización Fuente Latina organizó para este jueves 18 de marzo un encuentro por zoom con Julio López para que cuente sobre su hallazgo.

“Es muy preocupante que en los medios sociales se estén propagando libremente todo tipo de narrativas lesivas, antisemitas y racistas, y desde Fuente Latina quisimos colaborar sacando a la luz el valiente e importante trabajo de Julio”, comenta Leah Soibel, CEO de Fuente Latina.

Julio denuncia el crecimiento de los grupos de odio en su país. En su lucha constante por erradicar los grupos de extrema derecha en Argentina, dio con dos canales de YouTube donde se promulgaba el odio de raza, religión, sexo y antiaborto. Dichos canal, idénticos entre sí, llevaban generando contenido durante ocho años.

A pesar de las amenazas de muerte por parte de los mismos extremistas a los que expuso, López sigue ocupándose, y sin apenas ayuda, de que los gigantes de los medios sociales como Facebook y Twitter prohíban a estos grupos racistas y antisemitas.

Para hablar sobre todo esto, nos comunicamos con Julio López. Esta es la entrevista que le realizamos.

Julio, te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista. Debo decirte que yo personalmente no conocía tu trabajo y me enteré del mismo por Fuente Latina. La presentación del tema me dejó pasmada. ¿Descubriste una red de difusión de odio en las redes, en español, en América Latina?

El odio viene como parte de un combo. Hay quienes se muestran como grupos de plataformas pseudopoliticas que buscan adeptos en las redes masivas, tratan diferentes temas y en muchos de estos temas sus posiciones son positivas, como la ecologia, trato a los animales, etc. Pero una vez dentro de esos grupos se ve claramente que parte de su temática se vuelve intolerante ( por ejemplo ante la elección sexual) y que hay una suerte de nacionalismo que excluye a minorías por religión o raza.

Hace años que hablamos de la facilidad con que se reproducen los mensajes de odio en las redes sociales. Pero aquí, no se trata , si entiendo bien, del hecho que en las redes se reproducen cosas al compartir contactos, sino de un sistema creado intencionalmente para ese propósito.¿Es así?

Las redes se vuelven plataformas muy efectivas, ya que dan acceso a masas que de otra manera sería muy costoso en dinero y tiempo llegar a ellas. La tecnologia ofrece un servicio a estos grupos nocivos y tambien el mismo servicio a grupos bien intencionados. pero lo malo viaja más rápido que lo bueno. ya que los algoritmos saben muy bien qué es lo que “vende mas”.

¿De qué discursos de odio estamos hablando?

Basicamente se trata de contenidos por un lado conspiracionistas, como Soros y Bill Gates y la vacuna. en el que se alienta a una sublevación a la autoridad .En mayor cuantía se trata de contenidos anti sionistas.

¿Cómo lo descubriste?

Partí de la idea de buscar cuál era el Qanon latino, y pensé que no iba a encontrar lo que encontré. Con el solo hecho de seguir a un grupo, las plataformas entendieron lo que buscaba y me ofrecieron más de ellos, así fue fácil mapearlos.

Lógicamente que en las redes públicas ellos se cuidan mucho de no generar contenido denunciable, pero siempre alguno se les escapa y queda residual.

Hemos localizado canales enteros de estas temáticas y hemos analizado horas de contenido determinando claros ejes anti sionistas y anti democráticos.

Una vez captada la persona se lo anima a seguir grupo en redes subterráneas como telegram en donde ahi si expresan todos su odio sin tapujos.

Entiendo que trataste de frenarlo, de que se sepa el tema. ¿Con qué muros te topaste?

El primero son las plataformas. No están preparadas para estos delitos, simulan hacer algo pero en el fondo no tienen gente asignada a estos mercados. Cuidan más los primeros mundos o los mercados más selectos pero desatienden los países que menos valor económico les otorga.

No existe un roaming o protocolo de odio entre ellas. El denunciar un grupo en youtube y que este sea bajado, no significa nada para el mismo grupo en la red de Facebook, lo seguirán teniendo por lo que logran reagruparse rápido.

El denunciar contenido en la misma plataforma hace que el contenido se baje pero la intención del grupo sigue intacta, y al no estar ese material público porque lo denunciaste y lo bajaron, hace que la justicia no lo pueda leer y por lo tanto sea más engorroso poder llevarlos a juicio.

¿Te parece que la red en cuestión ya logró causar daños concretos?

Creo que la toma del Capitolio es contundente como ejemplo que el odio en las redes y la conspiranoia se puede materializar en algún momento coyuntural de un país. Que detengan a una persona que va a liberar a chicos que supuestamente estan siendo abusados en una pizzeria en WDC te muestra lo peligroso que son estas redes.

¿Qué alcance ha tenido esto?

El alcance es mundial, los grupos van en cientos de miles de personas que todos los días participan leyendo o compartiendo temas en estas redes. Claro que, como dije antes, no es que todos los temas son negativos. pero sus ideas y su temáticas, y la no moderacion de los mismos grupos a si mismos no hace más que autorizar estas ideas.

En realidad, te pregunto sobre daños concretos, pero es algo que quizás es difícil medir…ya que un discurso de odio va influyendo antes de que la persona radicalizada haga algo concreto. Como solemos decir los judíos, la Shoá no empezó en las cámaras de gas, sino en los discursos de odio de los nazis. ¿Qué lugar ocupa el antisemitismo en todo esto?

En ese combo de odio que menciono, el antisemitismo es el objeto central justo por debajo de la homofobia. La gente entra muchas veces por otros temas, pero al momento de recibir estos contenidos no reaccionan negativamente por lo tanto se distribuye masivamente. nadie desautoriza al que lo comparte.

¿Es tan peligroso, a tu criterio, el antisemitismo de izquierda como de derecha?

Si te fijas, la izquierda cuenta el antisemitismo desde Palestina (y no estoy capacitado para lograr un entendimiento concreto ya que no es material de análisis mio) y la derecha cuenta el antisemistimo desde el nuevo orden mundial y su poderío de puntos claves de poder, tales como una “conspiración gubernamental” de gente sionista en lugares muy estratégicos.

¿Algo más que haya que comentar, que yo no te haya sabido preguntar?

Es necesario no solo preocuparse. Las asociaciones que defienden los derechos deben llevar a jucio a estos grupos. porque cuando una red social les da de baja contenido o un grupo, ellos pasan a ser “víctimas” de una censura. Y es necesario ser encontrados culpables o inocentes, pero la justicia no está en las redes sino en los tribunales. Yo veo acá un problema grande: veo muchas organizaciones de watchdog o mejor dicho de visualización, pero no veo grupos que estén judicializando esto. Y creo que es un error solo tener grupos que estén alertas y que no tomen acciones concretas.