La vida juega conmigo de David Grossman

Comparto mi presentación para el taller de lectura de B'nai B'rith Uruguay.

David Grossman es uno de los escritores con más renombre de la literatura moderna israelí. Sus libros más conocidos son “ La vida entera” y “Gran Cabaret. Su novela Gran Cabaret ganó el prestigioso galardón Man Booker Internationaly. Ana María Bejarano ha sido distinguida con el Premio Nacional a la Mejor Traducción de 2016 por “La vida juega conmigo”. Su obra ha sido traducida a cincuenta idiomas.

La vida juega conmigo es una ficción inspirada en hechos reales. Las protagonistas son mujeres: abuela, madre y nieta. La voz narradora es Guili, la nieta de una de las protagonistas. El contexto histórico nos da la chance de saber más sobre Tito y Yugoeslavia. Es una novela atrapante, que emociona y que nos conecta con nuestros sentimientos más profundos.

Valores universales



Este libro plantea una disyuntiva central que se va develando a medida que transcurre. El autor nos tira pistas y recién casi al final, se desata el nudo. Esta pregunta es central: ¿Qué la lleva a Vera a traicionar de alguna forma a su hija? ¿Es la lealtad a su marido muerto o el concepto del honor?

El tema de la maternidad atraviesa el libro. Tenemos a dos madres que abandonan a sus hijas: Vera y Nina. Esto está visto de un punto de vista no tradicional, la idishe mame no tiene cabida en esta historia. Vera dice que ella amaba mucho más a su esposo que a su hija, al igual que Eva, la mujer que inspira a Grossman en el documental que se puede ver aquí.

Los valores universales que están en juego son el honor, la valentía, el amor familiar. Tenemos las consecuencias de estas acciones que son el abandono, el dolor, el desprecio. El libro nos da la oportunidad de conocer una ficción ambientada en la Yugoslavia de Tito, cómo era la vida en el campo de trabajos forzados de la isla de Goli Otok

Los relatos en la isla

Cada palabra muestra el maltrato físico y psicológico de parte de las carceleras, lo terrible de dudar si las compañeras son espías. Hay escenas muy brutales: como la de la planta que es arrancada de raíz y tirada al precipicio por la Comandante.

Vera: «Dios tiene una gran imaginación para la desgracia». Se despide de su madre. Se abrazan. Su madre partió hace casi diez años rumbo a Auschwitz. Prisioneras que estuvieron en Auschwitz y que llegaron después a Goli Otok dijeron que aquí es todavía más duro. Allí estaba muy claro quién era tu enemigo y de quién debías cuidarte. El método de aquí es convertir a todo el mundo en enemigo de todo el mundo. Para que no puedas confiar en nadie. ¿Dónde está la carcelera? El cuerpo de Vera se encoge, la espalda se le curva…

Personajes

Rafi

Es un personaje débil – aunque es luchador. Es perseverante y tolerante al máximo. Es el facilitador entre las tres mujeres, con quienes mantiene una relación bien diferente. De niño odia a Vera y ella lo conquista. Con Nina, tiene una relación de amor-odio, es como si quisiera castigarse y nunca deja de tenderle la mano pese a su rechazo.

Milosh

Tiene cosas quijotescas. Es generoso. Encarna aquello noble del ideario socialista. Es el ideal al que Vera se aferra, al que es leal más allá de la muerte, y por el que es capaz de sacrificarlo todo. Es un hombre ético, con valores firmes y con un amor incondicional por los suyos y que persigue ideales.

Tuvya

Marido de Vera, padre de Rafi.Es el refugio de Vera. Un exitoso segundo matrimonio. Personaje generoso, contenedor, un mensch. Asi como Milosh encarna lo bueno del socialismo y del ideario kibbutznik. Es un excelente lííder y hombre de familia.

Vera



Personaje ficticio basado en la vida de Eva Nahir Panić, que pasó más de dos años en la cárcel en la isla de Goli Otok. Es la protagonista con mayúscula de esta novela. No se debe caer en la tentación de juzgarla con los valores del siglo XXI, en su vida el honor y los ideales comunistas pesan son definitivos a la hora de tomar la elección más grande que le presenta la vida. Durante toda su vida actúa de acuerdo a sus principios. Tiene un gran conflicto entre el amor a su marido y el amor a su hija. No acepta firmar que Milosh es un traidor.

Es una persona franca que se maneja con la verdad, aunque duela, lo vemos cuando llega con su maleta a la casa de Tuvya y le dice que ella nunca lo va a querer como quiso a Miloch.

“-Es como si con Nina hubiera te nido embarazo extrauterino, mientras que con Rafi, todo era como normal”. Habla Vera sobre su experiencia como madre tanto de Nina como madre adoptiva de Rafi.

Nina



Usa el sexo como forma de castigo para los demás y para sí misma. Se deleita en contar historias de humillación. El sexo no implica libertad sino encierro, le brinda un placer que desaparece al minuto. Es un personaje tierno que no se ama a sí misma. Es el recordatorio del precio de la decisión de su madre de abandonarla. No explica de ninguna forma el abandono a su Guili, los patrones familiares muchas veces se repiten.

Guili



Criada por su padre y su abuela. Sufre el abandono de su madre. Siente toda la vida la falta de la figura materna. Sigue adelante con su vida y logra ser una joven íntegra, buena hija y mejor nieta. Producto de los cuidados y el entorno protector del kibutz. El pasado de su madre marca su historia. Pero se sobrepone a eso. Un episodio de intento de suicidio por un novio muestra su fragilidad

Sexo



El sexo está presente en la novela desde el vamos. En los primeros seis meses de matrimonio Milosh y Vera no tuvieron sexo por alguna razón de prueba heroica. Encuentro magistral esta descripción de las relaciones sexuales con Tuvya:

“con una voz completamente neutra y plana: «Pero en momento de... de eso, de asunto, nosotros dos, Tuvya y yo, dábamos la vuelta a esas dos fotos de cara a pared». Y se quedó esperando a que «la prole» consiguiera ahogar la risa para añadir, en el momento preciso: «Y pared esa la conocieron muy bien».” cuenta Vera.

La relación de Nina y Rafi en la voz del autor



“.. me acompañaste a casa, le partiste la crisma a aquel tipo hasta casi matar al dragón. Sepan ustedes, queridos espectadores, que Rafi siempre soñó con salvar a princesas de dragones. Y entre que estábamos juntos y que no lo estábamos, tuvimos a la pobre Guili, así que nuestra relación se volvió todavía más complicada, y ahora Rafi está haciendo una película sobre todo eso comenta mientras saluda a Rafael con la mano” habla Nina

En este texto queda en evidencia una relación tormentosa, con idas y venidas pero sobre todo poco sana.