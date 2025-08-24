Tras misil de fragmentación disparado por Yemen a Israel, ataque a blancos hutíes en Saná

La Fuerza Aérea de Israel atacó este domingo blancos de la infraestructura militar del régimen hutí en Saná, la capital de Yemen, inclusive una instalación en la zona del palacio presidencial.

Israel atacó este domingo blancos del régimen terrorista de los hutíes en Yemen, que desde noviembre del 2023 dispararon más de 110 misiles balísticos y muchas decenas de drones hacia territorio israelí. Lo diferente es que se estima que el viernes último lo que dispararon por… pic.twitter.com/QtAIHItFF7 — Jana Beris (@JanaBeris1) August 24, 2025

Esta fue la undécima vez que Israel ataca posiciones de los hutíes en Yemen, informando un comunicado oficial del ejército que fue “en respuesta a los repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus civiles, incluyendo el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados hacia territorio israelí en los últimos días”.

Pero de fondo hay algo distinto: el misil lanzado el viernes de noche por los hutíes desde Yemen a Israel, que detonó alarmas en amplias zonas del centro del país y no pudo ser interceptado, era de un tipo no usado nunca antes por los hutíes. Al parecer se trató de un misil de fragmentación, del que salen despedidos proyectiles más pequeños para multiplicar el impacto y cubrir una zona mucho más amplia. El misil no fue derribado por la defensa anti aérea –las razones están siendo investigadas- pero se desarmó en el aire y varios fragmentos cayeron en tierra.

Según explicó el cronista militar del canal israelí KAN, no era un misil con cabezal que se fragmenta sino con municiones múltiples en el mismo.

Misiles de este tipo fueron usados en dos ocasiones por Irán durante la guerra con Israel en el mes de junio y tampoco fueron interceptados. Cabe señalar que los hutíes reciben las armas de Irán.

“El régimen terrorista hutí opera bajo la dirección y financiación del régimen iraní para perjudicar al Estado de Israel y a sus aliados”, acusó el comunicado del portavoz militar israelí.

Cuando Israel y Hamas pactaron un alto el fuego que entró en vigencia el 19 de enero , hubo una interrupción en los ataques de los hutíes a Israel. Hasta ese momento ya habían disparado más de 40 misiles balísticos y docenas de drones de ataque y misiles de crucero contra Israel, incluyendo uno que mató a un civil e hirió a varios más en Tel Aviv en julio, lo que provocó el primer ataque israelí en Yemen.

Desde el 18 de marzo, cuando Israel reanudó los ataques a Hamas en Gaza, los hutíes lanzaron 71 misiles balísticos y al menos 23 drones contra Israel.