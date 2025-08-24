Estos son los 20 secuestrados que se estima están vivos

(De algunos no ha llegado ninguna señal de vida, por lo cual se teme lo peor, pero al no haber confirmación de muerte, formalmente se considera que pueden estar vivos. Entre los 50, 30 han sido dados por muertos).

En esta foto aparecen 48 de los 50 secuestrados aún en Gaza

Matan Angrest – 22 (soldado capturado de su tanque en llamas)

Apretando aquí, puedes leer una nota sobre Matan y su secuestro

Gali Berman – 27 (secuestrado del kibutz Kfar Aza)

Ziv Berman – 27 (gemelo de Gali, también de Kfar Aza)

Alon Ohel – 24 (sobrevivió al festival Nova, posteriormente fue capturado)

Avinatan Or – 32 (pareja de Noa Argamani que fue rescatada en un operativo militar de Gaza, secuestrado de Nova)

En el siguiente video, que es una nota de la televisión israelí KAN, las primeras imágenes son del secuestro de Avinatan y Noa

Matan Zangauker – 25 (secuestrado de Nir Oz; su novia Ilana Gritzewskiyvolvió del cautiverio en noviembre 2023)

El video que aparece a continuación, fue hallado por el ejército israelí en Gaza, pero no hay certeza cuándo fue filmado. Matan se dirige a sus seres queridos, dice que los extraña y que se verán pronto, con la ayuda de Dios. Pîde a todos hacer ruido "como sólo ustedes saben".

Apretando aquí puedes acceder a una nota sobre lo que vivió Ilana, la novia de Matan, en cautiverio.

Rom Braslavski – (guardia de seguridad del festival Nova)

Recientemente la Yihad Islámica publicó un estremecedor video en el que aparece visiblemente deteriorado.

Nimrod Cohen – 19 (capturado de un tanque cerca de la frontera)

Omri Miran – (secuestrado del kibutz Najal Oz)

Lishay, la esposa de Omri, con las dos hijas de ambos, esperándolo sin cesar, aquí junto al poster del Foro de Familiares de los Secuestrados (Gentileza de la familia)

Apretando aqui podras leer una de las dos entrevistas que realizamos a Dani Miran, el padre de Omri

Elkana Bohbot (secuestrado del festival Nova)

Apretando aquí podrás leer una nota sobre un fuerte video de Hamas en el que hacen terrorismo sicológico con Eikana

Apretando aquí, puedes leer una entrevista a Rebeca, su esposa, originaria de Colombia.

Eitan Mor – (secuestrado del festival Nova)

Apretando aquí podrás leer una entrevista a Tzvika Mor, el padre de Eitan

Segev Kalfon – (secuestrado de Nova)

Bar Kupershtein – (secuetrado de Nova)

Yosef-Haim Ohana – (Secuestrado de Nova)

Evyatar David – (Secuestrado de Nova)

Guy Gilboa-Dalal – (Cautivo del festival Nova con David)

Maxim Herkin – (secuestrado de Nova)

Eitan Horn – (su hermano Iair fue liberado en febrero último- secuestrados de Nir Oz)

Poco antes de la liberación de Iair Horn en febrero, Hamas filmó un video en el que los hermanos se despiden

David Cunio – (Su esposa Sharon y sus dos pequeñas hijas mellizas Ema y Yulia fueron liberadas en noviembre 2023- Secuestrados de Nir Oz)

Apretando aquí puedes leer una entrevista a Eitan Cunio, el hermano mellizo de David, quien se salvó a último momento el 7 de octubre cuando estaba a punto de morir asfixiado en su refugio con su familia

Ariel Cunio – (su novia Arbel Yehud fue liberada en enero último. Habían sido secuestrados de Nir Oz)