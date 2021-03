Raquel Oberlander nos cuenta sobre el Content Marketing Meeting

Raquel Oberlander es autora de "El AVC del Marketing Digital" editado por Planeta, ya en su 4ta edición que llegó al Top #3 Amazon en libros de negocios en español. Brinda workshops estratégicos, consultoría, talleres y seminarios abiertos e in-company sobre transformación y automatización digital en diferentes países de Latam. Durante 14 años fue Directora General Creativa y Digital en Notable Publicidad.

¿Podrías darnos una breve definición de content marketing según el enfoque del evento? ¿Es branded content? ¿Es storytelling? ¿Es el reemplazo de los comerciales publicitarios por contenidos que apuntan a vender?

El marketing de contenidos es una estrategia a largo plazo que consiste en la creación y distribución regular de contenido de alto valor agregado para tus prospectos y clientes, en diversos formatos, acompañando las diferentes etapas de su buyer journey (recorrido de compra).

Estos contenidos educan, entretienen, inspiran, informan o son útiles en algún sentido relacionado con la categoría del producto o servicio que comercializas y permiten construir relaciones/estados mentales y emocionales positivos, a través de las cuales es probable, que esas personas elijan nuestra oferta en lugar de una de la competencia.

Y en cierto modo los contenidos reemplazan a la publicidad o por lo menos la complementan, porque está claro que las personas cada vez más quieren comunicarse y comprarle a marcas, empresas u organizaciones con las que sienten que tienen un vínculo y que les da algo más que sólo intentarles vender el producto o el servicio, sino que realmente les da valor a sus vidas, les produce bienestar.

¿Cómo influye la pandemia en el rol del content marketing y cómo es el panorama actual del content marketing en la región?

Justamente con la pandemia a crecido muchísimo el consumo de contenidos y la necesidad de las personas de que conectarse con marcas que tengan un propósito, que realmente estén preocupadas por la sociedad y que eso no sean sólo palabras, sino que se demuestre con hechos, y muchos de esos hechos justamente se cuentan a través de contenidos.

Respecto al panorama en la región, la sensación que tenemos es que está un poco más atrasado que en otras regiones del Mundo, de hecho éste va a ser el primer evento de content marketing en español, y justamente para saber exactamente cómo es el panorama vamos a estar haciendo una investigación con la empresa Oh Panel durante todo marzo, en el que por un lado vamos a estar encuestando a profesionales de marketing y de comunicación, y por otro al público general, para saber qué tanto porcentaje de su presupuesto invierten en la producción de contenidos, como los vehiculizan, y al público general para entender qué tipo de contenidos quieren que desarrollen las marcas o con qué contenidos les gusta interactuar o prefieren interactuar y valoran. El resultado de esta investigación se va mostrar durante el evento Content Marketing Meeting que tendrá lugar el 15 y 16 de abril de 2021 en forma onLine, todo el evento en español, con traducción simultánea cuando son speakers internacionales

¿Cómo surge la idea de un evento de content marketing?

Yo trabajé durante muchos años en publicidad, hace un año y medio me dedico tanto a la capacitación como a la consultoría, siempre trabajando tanto con los alumnos como con los clientes enfatizó la necesidad de generar contenidos, los clientes y los alumnos me dicen: es difícil generar contenidos, no se me ocurre nada, ¿quién puede generar buen contenido? y tenía que buscar muchas veces freelancers o yo misma con mi equipo producir los contenidos, y empezando a mirar más allá, me sorprendí de ver que en el mundo había muchísimos eventos sobre marketing de contenidos, en Estados Unidos, en Europa, en Asia y no encontré ningún evento en español o en la Región sobre la temática. Claramente es el momento en que podemos generar eventos y así conectarnos todos los profesionales de España y latam y Caribe y hacer networking e intercambiar buenas experiencias. Vimos que era el momento para hacerlo y así surgió la iniciativa.

¿Instagram es la estrella?

Instagram es una red que ha crecido muchísimo y es un must para algunos rubros. Es una forma relativamente económica de generar una comunidad y poner adelante de muchísimos ojos tu contenido y tus ofertas. Pero yo siempre le recuerdo a las empresas que no pueden dejar todo el éxito de su organización en manos de una plataforma que no te pertenece y que no podés controlar. Siempre les recuerdo a mis alumnos o clientes que el dueño de tu página de Instagram no sos vos, es Mark Zuckerberg. Por eso si bien hay que aprovechar toda la potencialidad de las redes hay que derivar el tráfico hacia una plataforma propia como tu sitio web.

Y por otra parte, hablando de redes estrella, por un lado hay que mencionar a Tik Tok que este año dio un salto exponencial. Y si hablamos de negocios B2B, es decir, empresas que venden a otras empresas o a profesionales Linkedin es LA red. Yo vengo dando workshops sobre Linkedin hace casi 3 años, cuando acá casi nadie la usaba y los resultados que podés obtener son gigantes. Yo lo he comprobado en varios negocios por lo tanto te diré que según el tipo de empresa u organización en la que te muevas, es fundamental optimizar tu perfil y usarla correctamente.

Háblanos específicamente sobre la oferta del evento: a quién está enfocado, duración, perfil de los invitados, oferta de contenidos.

El evento está enfocado para todos aquellos profesionales de marketing y comunicación que quieran dar un salto cualitativo en sus estrategias de comunicación y aprender a generar buenos contenidos contenidos y las mejores prácticas tanto en la creación de contenidos como en la distribución de contenidos como en el análisis y el retorno de la inversión que van a tener los contenidos, así como herramientas para contenido porque hoy sabemos que marketing digital no se puede realizar sin herramientas y hay un montón de herramientas que estoy segura que todavía muchos profesionales no conocen para la gestión de proyectos de generación de contenidos, para la distribución de los contenidos.

Está dirigido a estudiantes de comunicación, jefe de marketing, directores de empresas, jefes de producto, productores audiovisuales, también para directores de pymes, profesionales independientes, porque está clarísimo que hoy todos somos productores de contenido, que necesitamos generar buen contenido.

¿Y quienes son los demás speakers?

Los conferencistas fueron seleccionados entre los mejores profesionales del mundo en estos temas. Incluyen de Uruguay, Argentina, Brasil, EEUU, España, Colombia, Israel, Colombia y Venezuela. Y personas de empresas tan diferentes y tan reconocidas como Semrush, Google, Waze, New York Times, O Globo, Playground, Sparkling y más.

Para contarte muy brevemente de cada uno te digo que en el caso de los influencers vamos a tener un representante de cada una de las 4 grandes plataformas: YouTube, Instagram, TikTok Y Twitch. Todas personas que lograron construir grandes comunidades en cada red y monetizar a través de ellas.

Entre los casos de éxito vamos a contar por ejemplo con ANdré Miranda de NOS, que es la empresa telefónica más grande de Portugal y con Stephanie Biscomb, Brand Manager de Loog Guitars.

Por otro lado decidimos dedicar un panel exclusivamente a los contenidos de audio, y en él van a participar varios podcasters y también a Maria Santonja de España que en el 2016 fue galardonada con Premio a la Mejor Podcaster Femenina de la Asociación Nacional de Podcast de España, en 2017 fue organizadora de las Jornadas Nacionales de Podcasting en su país y actualmente es la directora de PodWoman, el primer evento de podcasting dedicado a las mujeres en español. También es fundadora y productora de podcast en Ekos Media.

En cuanto al panel de medios de comunicación, Mirella Carnicelli de New York Times, va a estar hablando sobre qué tenemos que aprender los marketineros de los periodistas, que como sabemos son expertos en contar historias y generar contenido de valor. También vamos a contar con la participación de André Mirando de OGlobo y varios periodistas reconocidos de diferentes medios que van a contarnos cómo los medios y las marcas pueden ser aliados en esta nueva era.

Y por último, un panel que nos tiene muy entusiasmados, con invitados sorpresa, desde jugadores de fútbol, directores técnicos, historiadores y sociólogos, hablando de por qué el fútbol es el contenidos que tracciona más interés de todos los tiempos.

¿Cual es el futuro inmediato de la producción de contenidos para la industria?

Yo creo que el consumo de contenidos no sólo va a crecer, digo que los contenidos en digital son como un Camaleón que abarcan diferentes formatos y se van a sumar evidentemente nuevos formatos, cuando por ejemplo la realidad virtual sea una realidad más omnipresente en el consumo de contenidos y tenemos que estar preparados para este momento. Si está claro que los que antes producíamos un contenido con un celular y hoy de repente tenemos que generar contenidos de mayor calidad, pero no me refiero solo a la calidad de producción, si bien es importante, sino a la calidad de lo que estoy contando, puede estar hecho con un celular o con una cámara Ultra profesional, pero importa mucho eso qué estoy contando y cómo eso es atractivo para mi público. Por eso obviamente una estrategia de contenidos empieza por definir a mi público, porque no todos los contenidos son adecuados para todos.

Yo hablo de 5 filtros de valor que son entretener, informar, inspirar, interactuar, y ser útil les digo que sin ninguno de mis contenidos deben cumplir aunque sea una de esas características y si no cumplen ninguna de ellas no van a ser contenidos valiosos para mi público, considerando también que el valor es un concepto subjetivo y que por eso varía según las necesidades, deseos y motivaciones de cada persona.

En un contexto saturado por festivales, lanzan uno propio pero que parece bastante distintivo: ¿Existe algún certamen que se enfoque en content marketing? ¿Que expectativas de inscripciones, participación, tienen para el evento?

La idea de generar un concurso fue sobre todo querer mostrar el talento que existe en la región, el talento en habla hispana en general y lo hicimos porque sentíamos que muchos de los festivales publicitarios tradicionales no están abarcando justamente la distinción, ni premiación de este tipo de contenidos, también en este tipo de festivales suelen participar sólo las agencias publicitarias y nosotros queremos un evento donde puedan participar desde influencers hasta productores de contenido independientes que hacen un buen podcast, que escriben un buen blog. Les queremos dar a esos buenos contenidos reconocimiento, por eso cada persona o productor individuo independiente o agencia tiene una pieza o campaña gratuita para inscribir y luego tienen un costo muy económico para mas piezas, para que realmente no sea una limitación. Obviamente con esto lo que vamos a hacer es que las piezas premiadas o reconocidas van a estar todas en el sitio web se CMM latam yCaribe.com disponibles para que todo el mundo las pueda ver.

¿Cómo hace la gente que quiere inscribirse o participar?



Va a www.cmmlatamycaribe.com