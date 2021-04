En memoria de Alejandro Hofman que murió en el accidente de los helicópteros de la Fuerza Aérea israelí

El viernes 4 de febrero de 1997, tuvo lugar el peor accidente en la historia de la Fuerza Aérea de Israel, al chocar dos helicópteros que iban en camino a Líbano a cambiar a soldados allí apostados en la entonces llamada “Franja de Seguridad” con la que Israel intentaba alejar los atentados terroristas del territorio nacional.

73 soldados y oficiales que iban a bordo, perecieron al estrellarse los helicópteros sobre el kibutz Shaar Yashuv.

Uno de ellos era Alejandro Hofman, a quien todos llamaban Ale, entonces de 19 años.

La última foto. Ale y su hermana Barbara, entonces de 16 años, en su casa en el kibutz Misgav Am en el que vivían.Dos días después, murió.

En su memoria, hablamos con su padre, Roberto.

Pero Roberto Hofman no es sólo el padre de Ale que ya no está. Es artista y escribe. Y aunque nos explica que hace años ya no está “de duelo”, el recuerdo está allí, presente, también en lo que escribe. Y comparte con nosotros algo que salió de su pluma hace tan solo unos días.

Juntos, en la vieja vida

Con Roberto hemos conversado ya antes de esta entrevista. Tenemos claro que le gusta la vida y la ve con optimismo, lo cual nada socava de la nostalgia por su hijo. Pero también el duelo ha ido cambiando de forma.

¿Cómo vivir y seguir extrañando?

Y junto al apego por la vida hoy, están los recuerdos de Ale, el hijo al que después de muerto, su padre siente que lo conoció plenamente.

Preguntamos a Roberto si al venir con su familia de Argentina, nunca temió por los riesgos de seguridad en la vida en Israel. Responde con realismo, y comparte un cierre alentador.