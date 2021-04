Iom haazmaut de la colo de jewtitter en su vuelta a Eretz

Hoy hace un mes que regresé a Meditat Israel. En mi casa se comió, se respiró y se habló siempre sionismo por eso cuando mis hijos de 14 años se subieron solos a un avión, en medio de la noche y de la pandemia más oscura, no dudaron que iban a ocupar su lugar en el mundo, nada los quebró ni siquiera alejarse de su mamá por varios meses. Cuando yo partí cerré puertas familiares, conocidas, amadas. Abrí ventanas para que el amor de los que más quiero vuelva a iluminarme. Yo, que tengo el llanto fácil, me iba con la mejor sonrisa, la de saber que uno puede florecer solo si esta plantado en el lugar adecuado. Israel es mi lugar en el mundo, mis raíces están acá, lo sabe mi corazón y aunque extraño besos, abrazos y amores... ani po, no puedo negarme a esta realidad. Israel siempre me fue fácil, hace 20 años cuando hice alia y ahora que decidi regresar, soy dócil como con un amante, me dejo llevar.



A las pocas horas de haber llegado y aún en aislamiento ya había encontrado trabajo. Cuando comencé estuve dos días shockeada, no podía hablar, beemeth, me falto el abrazo tierno de un ser querido. Es un trabajo que nunca había hecho y que se daba de piñas con lo que me había preparado durante años, pero estaba en Israel y aquí nadie renuncia a nada. Todos batallamos cada centímetro de nuestras vidas y queremos ganarlas todas. Israel te come, te mastica y te vuelve a poner sobre la tierra, como un padre amoroso que te enseña a caminar... lej, leja!

Mi piel y mi cuerpo también acusaron recibo del cambio, ambos se prepararon para vivir en el desierto. Mi corazón, que corriendo por su cuenta me hace emocionar y lloro al caminar por sus calles, mis calles, cada nombre me trae una historia y soy feliz!



Israel ya no es un milagro, Israel es una realidad creciente y pujante que se hizo lugar a los codazos, con sangre y lágrimas... aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos! Lo logramos.



Todo iehudi debe venir a Israel, si lo estás dudando, proba esta es tu tierra, la de tus tradiciones, de la que nunca saldremos y siempre defenderemos.

Hay cosas de que quejarse? Pues claro, sino no seríamos judíos, veni a hacerle el amor a israel, como a tu amante, cada mañana, como te guste, despacio o salvajemente pero ... hacelo!!



Esta es la manera de vivir. Am Israel Jai

PD: No traigas nada, aquí hay de todo menos varenikes y pretzalej. Los cotures hemos copado el mercado!